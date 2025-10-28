IND VS AUS : वनडे सीरिजच्या पराभवाचा बदल घेणार सूर्य अँड कंपनी, कधी आणि कुठे पाहता येणार टी20 मॅच?

IND VS AUS T20 Series : टीम इंडियाचा संघ सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर असून येथे ते तीन सामन्यांची वनडे तर पाच सामन्यांची टी 20 सीरिज खेळणार आहेत. यापैकी ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध वनडे सीरिज पार पडली असून यात भारताचा 2-1 ने पराभव झाला. त्यानंतर आता 29 ऑक्टोबर पासून भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया (India VS Austarlia) टी 20 सीरिजला सुरुवात होणार आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात भारतीय संघ हा सामना खेळेल. तेव्हा टी 20 सीरिजमध्ये टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियाला पराभूत करून वनडे सीरिजमधील पराभवाचा बदला घेणार का? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया : बुधवार 29 ऑक्टोबर : पहिला सामना
भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया : शुक्रवार 31 ऑक्टोबर : दुसरा सामना
भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया :रविवार 2 नोव्हेंबर: तिसरा सामना
भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया : गुरुवार 6 नोव्हेंबर: चौथा सामना
भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया : शनिवार 8 नोव्हेंबर : पाचवा सामना
भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यात पाच टी २० सामन्यांची सीरिज पार पडणार असून या सामन्यांचे लाईव्ह टेलिकास्ट टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्सवर पाहता येईल. तर जिओ हॉटस्टार अँपवर या सामन्यांचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग पार पडेल.
भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील पाच सामन्यांची टी 20 सीरीज ही 29 ऑक्टोबर पासून सुरु होणार आहे. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 1:45 वाजता या सामन्याला सुरुवात होणार असून 1:15 वाजता टॉस पार पडेल.
सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल (उपकर्णधार), टिळक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सॅमसन, रिंकू सिंह वॉशिंग्टन सुंदर
टी20 सीरीजची सद्यस्थिती काय आहे?
वनडे सीरीज संपली असून, भारताने २-१ ने पराभव स्वीकारला. आता सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात भारतीय संघ पाच सामन्यांची टी20 सीरीज खेळणार आहे. ही सीरीज २९ ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरू होईल आणि ८ नोव्हेंबरपर्यंत चालेल. वनडे पराभवाचा बदला घेण्याची टीम इंडियाला संधी आहे.
प्रत्येक सामना कधी सुरू होईल?
सर्व पाच सामन्यांची सुरुवात दुपारी १:४५ वाजता (IST) होईल. टॉस १:१५ वाजता पार पडेल. हे वेळापत्रक ऑस्ट्रेलियातील स्थानिक वेळेनुसार रात्री ७:१५ वाजता (स्थानिक) आहे.
सामना कुठे पाहाल?
सर्व सामन्यांचे लाईव्ह टेलिकास्ट स्टार स्पोर्ट्स चॅनेलवर (टीव्ही) उपलब्ध असेल. जिओ हॉटस्टार अॅपवर लाईव्ह स्ट्रीमिंग पाहता येईल. (अधिकृत प्लॅटफॉर्मवर तपासा.)