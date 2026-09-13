/आजपासून भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान टी20 सीरिजला सुरुवात, कुठे पाहाल Live स्ट्रीमिंग?

IND VS AFG T20 Series : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात तीन सामन्यांची टी20 आंतरराष्ट्रीय सीरिज खेळवली जाणार आहे. रविवार 13 सप्टेंबर पासून अरुण जेटली स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जाणारा आहे. 13, 15 आणि 17 सप्टेंबर रोजी हे सामने खेळवले जाणार आहेत.
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात आतापर्यंत 9 वेळा टी20 सामना खेळवला गेला. ज्यात भारताने 8 सामने जिंकले तर एक सामना कोणत्याही परिणामांशिवाय संपला. काही महिन्यांपूर्वी भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात काही महिन्यांपूर्वी वनडे आणि टेस्ट सीरिज खेळवली गेली. ज्यात टीम इंडियाने बाजी मारली होती.
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान टी20 सीरिमध्ये युवा खेळाडूंसोबत अनुभवी खेळाडूंचा सुद्धा मिश्रण आहे. अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन आणि जसप्रीत बुमराह या प्रमुख नावांचा यात समावेश आहे. 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीचा सुद्धा या संघात समावेश आहे, त्याने काही दिवसांपूर्वीच झालेल्या इंग्लंड दौऱ्यात पदार्पण केले. इब्राहिम झद्रानच्या नेतृत्वाखालील अफगाणिस्तान संघात असे अनेक खेळाडू आहेत जे एकहाती सामना जिंकण्याची क्षमता ठेवतात. रशीद खान, रहमानुल्ला गुरबाज, मुजीब उर रहमान आणि मोहम्मद नबी यांच्याकडे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा दांडगा अनुभव आहे. एशियन क्रीडा स्पर्धांपूर्वी आपापल्या संघ रचनांची चाचणी घेण्याची संधीही या पहिल्या टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्याद्वारे दोन्ही संघांना मिळणार आहे.
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात तीन सामन्यांच्या टी20 सीरिजचं लाईव्ह टेलिकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर दाखवला जाईल. यासोबतच लाईव्ह स्ट्रीमिंगचा आनंद फॅनकोड अँप आणि वेबसाइट दोघांवर घेता येईल.
श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह आणि यश ठाकुर.
इब्राहिम जादरान (कर्णधार), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), नूर रहमान (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांग्याल खरोती, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजल हक फारूकी, अब्दुल्ला अहमदजई आणि नवीन-उल-हक.