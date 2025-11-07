English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
आशिया कपनंतर पुन्हा एकदा भारत विरुद्ध पाकिस्तान! आज सामना, कुठे पाहाल LIVE? जाणून घ्या

India vs Pakistan Live Score: आशिया कपनंतर पुन्हा एकदा भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात आज 07 नोव्हेंबर रोजी सामना होणार आहे. हा सामना कधी, कुठे आणि किती वाजता होणार याबद्दल माहिती जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 7, 2025, 01:25 PM IST
Ind vs pak Hong Kong Cricket Sixes

India vs Pakistan LIVE Streaming, Hong Kong Cricket Sixes LIVE Telecast: क्रिकेट जगतात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना म्हणजे नेहमीच रोमांच, तणाव आणि उत्सुकतेचा शिखरबिंदू. आणि आज पुन्हा एकदा दोन्ही संघ एकमेकांसमोर उभे ठाकणार आहेत, तेही लोकप्रिय आणि धडाकेबाज हाँगकाँग सिक्सेस स्पर्धेत. ही स्पर्धा लहान स्वरूपाची असली तरी चौकार-षटकारांचा पाऊस, झटपट विकेट्स आणि तुफानी फील्डिंग यामुळे प्रेक्षकांना थरारक अनुभव मिळतो. आजचा भारत-पाक सामना दुपारी 1:05 वाजता (IST) सुरू होणार असून जगभरातील क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष या लढतीवर असेल.

स्पर्धेचे स्वरूप आणि महत्त्व

हाँगकाँग सिक्सेस 2025 मध्ये एकूण 12 संघ सहभागी आहेत. या संघांना चार-चार टीमच्या तीन गटांमध्ये विभागले आहे. प्रत्येक गटातील फक्त दोन सर्वोत्तम संघ एलिमिनेशन राऊंडमध्ये प्रवेश मिळवतील. त्यामुळे प्रत्येक सामना महत्त्वाचा आहे. या स्पर्धेत सामने फक्त 5 षटकांचे असल्याने खेळाडूंना वेळ वाया घालवण्याची संधी नसते. सुरुवातीपासूनच मोठे फटके, रन चेस आणि धडाकेबाज गोलंदाजी याचाच खेळ येथे दिसतो.

हाँगकाँग सिक्सेस पूर्वीही भारतासाठी लक्षात राहिलेली स्पर्धा आहे. मनोज तिवारी, स्टुअर्ट बिन्नी आणि रॉबिन उथप्पा यांसारख्या खेळाडूंनी यापूर्वी येथे आपल्या कामगिरीची छाप सोडली आहे. यंदाही स्टुअर्ट बिन्नी आणि रॉबिन उथप्पा पुन्हा संघात परतले आहेत, तर भारतीय टीमचे नेतृत्व अनुभवी विकेटकीपर-फलंदाज दिनेश कार्तिक करीत आहे.

पाकिस्तान संघाची तयारी

पाकिस्तानची कर्णधारपदी अब्बास अफरीदी आहे. त्यांच्या संघात मुहम्मद शहजाद आणि साद मसूद यांसारखे जलद धावा करणारे खेळाडू आहेत. छोट्या फॉरमॅटमध्ये पाकिस्तान नेहमीच घातक मानला जातो. त्यामुळे आजचा सामना भारतासाठी सोपा ठरणार नाही.

भारत (संभाव्य संघ)

दिनेश कार्तिक (कर्णधार), रॉबिन उथप्पा, भरत चिपली, शाहबाज नदीम, प्रियांक पांचाल, स्टुअर्ट बिन्नी, अभिमन्यू मिथुन

पाकिस्तान (संभाव्य संघ)

मुहम्मद शहजाद, माज़ सदाकत, अब्दुल समद, ख्वाजा नफ़े, साद मसूद, शाहिद अजीज, अब्बास अफरीदी (कर्णधार)

सामना कधी आणि कुठे पाहाल?

  • सामना           - भारत vs पाकिस्तान, Hong Kong Sixes 2025
  • तारीख - शुक्रवार, 7 नोव्हेंबर
  • वेळ               - दुपारी 1:05 वाजता IST
  • स्थळ             -  मिशन रोड ग्राऊंड, मोंग कॉक, हाँगकाँग
  • टीव्ही प्रसारण -  Sony Sports Network
  • लाईव्ह स्ट्रीमिंग -  FanCode App आणि FanCode वेबसाइट

काय अपेक्षा?

भारत-पाक सामना म्हणजे फक्त क्रिकेट नाही तर अभिमान, इतिहास आणि भावना यांची सांगड. छोट्या स्वरूपाच्या या सामन्यात दोन्ही संघ आक्रमक पद्धतीने मैदानात उतरतील. एक छोटी चूक आणि सामना हातातून जाऊ शकतो. त्यामुळे प्रत्येक बॉल, प्रत्येक फटका आणि प्रत्येक विकेट आज महत्त्वाची ठरणार आहे.

तर तयार राहा! दुपारी 1:05 वाजता थराराला सुरुवात होणार आहे.

