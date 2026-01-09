रविवार पासून IND VS NZ वनडे सीरिजला सुरुवात, पुन्हा रोहित - विराटची जोडी, सामना कुठे पाहाल Live?

IND VS NZ 1st ODI : टी 20 वर्ल्ड कपपूर्वी टीम इंडिया (Team India) न्यूझीलंड विरुद्ध तीन सामन्यांची वनडे आणि तेवढ्याच सामन्यांची टी 20 सीरिज सुद्धा खेळणार आहे. रविवार 11 जानेवारी पासून भारत विरुद्ध न्यूझीलंड वनडे सीरिजला सुरुवात होणार असून यासाठी फॅन्स उत्सुक आहेत. न्यूझीलंड विरुद्ध वनडे सीरिजसाठी भारतीय संघात टीम इंडियाचे दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली आणि रोहित शर्मा (Rohit Sharma And Virat Kohli) यांची सुद्धा निवड करण्यात आली आहे त्यामुळे विजय हजारे ट्रॉफीत (Vijay Hazare Trophy) धुमाकूळ घातल्यावर विराट - रोहितची जोडी पुन्हा मैदानात उतरणार आहे. तेव्हा या वनडे सीरिजचं लाईव्ह टेलिकास्ट कुठे पाहता येईल याविषयी जाणून घेऊयात.
भारत विरुद्ध न्यूझीलंड वनडे सीरिजचा पहिला सामना हा वडोदरा येथील बीसीए स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. दुपारी 1:30 वाजता या सामन्याला सुरुवात होणार असून त्यापूर्वी दोन्ही संघांच्या कर्णधारांमध्ये टॉस होईल. यात टीम इंडियाचं नेतृत्व शुभमन गिल करेल आणि न्यूझीलंडचं नेतृत्व कर्णधार माइकल ब्रॅसवेल करणार आहे.
भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात वनडे सामन्यांचे हेड टू हेड रेकॉर्डस् पाहिले तर आतापर्यंत दोन संघांमध्ये एकूण 120 सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी 62 सामने हे भारताने तर 50 सामने हे न्यूझीलंडने जिंकले. तर 7 सामने हे अनिर्णित राहिले. तर एक सामना हा टाय झाला.
भारत विरुद्ध न्यूझीलंड वनडे सीरिजचा पहिला सामना हा टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या स्टार स्पोर्टस 1 या चॅनलवर पाहता येईल. तर मोबाईल वापर करते हा सामना जियो हॉटस्टारवर लाईव्ह पाहू शकतात.
रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे दोन दिग्गज खेळाडू यंदा बऱ्याच वर्षांनी विजय हजारे ट्रॉफीत सुद्धा खेळताना दिसले. बंगळुरूच्या बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 मध्ये 24 डिसेंबर रोजी खेळवण्यात आलेल्या दिल्ली विरुद्ध आंध्र प्रदेश सामन्यात विराटने 83 बॉलमध्ये विराटने हे शतक पूर्ण केले. त्याने त्या सामन्यात 131 धावांची खेळी केली होती. तर 26 डिसेंबर रोजी झालेल्या दुसऱ्या सामन्यात विराटने 77 धावा केल्या. रोहित शर्माने 24 डिसेंबर रोजी सिक्कीम विरुद्ध खेळलेल्या पहिल्या सामन्यात 155 धावांची खेळी केली होती. उत्तराखंड विरुद्ध तो खातं सुद्धा उघडू शकला नाही. न्यूझीलंड विरुद्ध सीरिजमध्ये आता विराट आणि रोहित कशी कामगिरी करतात हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
11 जानेवारी : पहिला वनडे : बीसीए स्टेडियम, वडोदरा
14 जानेवारी : दुसरा वनडे : निरंजन शाह स्टेडियम, राजकोट
18 जानेवारी : तिसरा वनडे : होळकर स्टेडियम, इंदूर