रोहित, विराटचं संघात पुनरागमन, बुधवारपासून विजय हजारे ट्रॉफीला सुरुवात, कुठे पाहता येणार Live Streaming?

Vijay Hazare Trophy 2025-26 : विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये 50 ओव्हरचे सामने खेळवले जाणार असून या स्पर्धेची सुरुवात 24 डिसेंबर 2025 रोजी होणार असून त्याचा फायनल सामना हा 18 जानेवारी रोजी होणार आहे.  हे सामने क्रीडा प्रेमींना कधी आणि कुठे पाहता येतील याविषयी जाणून घेऊयात. 

पूजा पवार | Updated: Dec 22, 2025, 06:07 PM IST
Photo Credit - Social Media

Vijay Hazare Trophy 2025-26 : बीसीसीआयने भारतीय संघातील खेळाडूंना देशांतर्गत विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 चे सामने खेळावे लागणार आहेत. विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये 50 ओव्हरचे सामने खेळवले जाणार असून या स्पर्धेची सुरुवात 24 डिसेंबर 2025 रोजी होणार असून त्याचा फायनल सामना हा 18 जानेवारी रोजी होणार आहे. टीम इंडियाचे दिग्गज फलंदाज रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे अनेक वर्षांनी देशांतर्गत विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत पुनरागमन करणार आहेत. तेव्हा हे सामने क्रीडा प्रेमींना कधी आणि कुठे पाहता येतील याविषयी जाणून घेऊयात. 

विराट - रोहितचं कमबॅक : 

टीम इंडियाचा माजी कर्णधार राहिलेले विराट कोहली आणि रोहित शर्मा हे दोघे यंदा विजय हजारे ट्रॉफीत खेळताना दिसतील.  रोहित शर्मा हा मुंबई संघाकडून मैदानात उतरेल तर विराट कोहली हा दिल्ली संघाकडून मैदानात उतरेल. रोहित शर्मा शेवटचा विजय हजारे ट्रॉफी 2018-19 चा सीजन खेळला होता, त्यानंतर आता ७ वर्षांनी तो या देशांतर्गत स्पर्धेत पुनरागमन करणार आहे. तर विराट कोहलीने शेवटची विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धा 2009-10 मध्ये खेळली होती. त्यामुळे आता जवळपास 15 वर्षांनी या देशांतर्गत स्पर्धेत पुनरागमन करणार आहे. 

कुठे पाहाल सामने?

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 चे सामने हे 24 डिसेंबर पासून सुरु होणार आहे. हे सामने जिओ हॉटस्टारवर पाहायला मिळणार आहे.  सर्व ग्रुप स्टेज सामने हे लाईव्ह स्ट्रीमिंग केले जात नाहीत. सामान्यत: फक्त निवडक सामने, विशेषतः मोठे संघ किंवा खेळाडू असलेले, तसेच प्री-क्वार्टरफायनलपासूनचे सर्व बाद फेरीचे स्ट्रीमिंग केले जातील. 

कशा आहेत टीम?

मुंबईचा संघ : शार्दुल ठाकूर, तुषार देशपांडे, रोहित शर्मा (२ सामने), ओंकार तरमाले, इशान मुलचंदानी, सिल्वेस्टर डिसूझा, मुशीर खान,साईराज पाटील, आंगकृष्ण रघुवंशी, सुर्यांश शेडगे, सरफराज खान, सिद्धेश लाड, चिन्मय सुतार,आकाश आनंद, हार्दिक तामोरे, शम्स मुलाणी, तनुष कोटियन. 

कर्नाटक संघ : मयंक अग्रवाल, बीआर शरथ, करुण नायर, हर्षिल धर्मानी, केएल राहुल, ध्रुव प्रभाकर, देवदत्त पडिक्कल, प्रसिध कृष्ण, आर. स्मरण, के.एल. श्रीजीथ, अभिनव मनोहर, श्रेयस गोपाळ, मनवंत कुमार, श्रीशा आचार, अभिलाष शेट्टी. 

केरळ संघ : आर एस कुन्नमल, संजू सॅमसन, अहमद इम्रान,  विष्णु विनोद, एम अझरुद्दीन, सलमान निझर, अभिषेक जे नायर, कृष्ण प्रसाद, अखिल स्करिया
प्रवीण व्ही, बिजू नारायणन, अंकित शर्मा, बाबा अपराजित,  विघ्नेश पुथूर, निधिश एम डी, आसिफ के.एम, अभिषेक पी नायर, शराफुद्दीन एन.एम, एडहेन ऍपल टॉम

पंजाब संघ : शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, प्रभुसिमरन सिंह, हरनूर पन्नू, अनमोलप्रीत सिंग, उदय सहारन, नमन धीर,सलील अरोरा, सनवीर सिंग, रमणदीप सिंह, जशनप्रीत सिंग, गुरनूर ब्रार, हरप्रीत ब्रार, रघु शर्मा, क्रिश भगत, गौरव चौधरी, सुखदीप बाजवा. 

झारखंड संघ : इशान किशन, कर्णधार, विराट सिंग, उत्कर्ष सिंग, कुमार कुशाग्र, रॉबिन मिन्झ, अनुकुल रॉय, शरणदीप सिंग, शिखर मोहन, पंकज कुमार , बाळा कृष्ण, मो. कौनैन कुरैशी, शुभ शर्मा, अमित कुमार, मनिषी, अभिनव शरण, सुशांत मिश्रा, विकास सिंग, सौरभ शेखर, राजनदीप सिंग, शुभम सिंग.

दिल्ली संघ : ऋषभ पंत, सिमरजीत सिंग, आयुष बडोनी, प्रिन्स यादव, विराट कोहली, दिविज मेहरा, इशांत शर्मा, आयुष डोसा, नवदीप सैनी, वैभव कांडपाल, हर्षित राणा, रोहन राणा, अर्पित राणा, अनुज रावत, यश धुल, सार्थक रंजन, प्रियांश आर्य, तेजस्वी संघ , नितीश राणा, हृतिक शोकीन, हर्ष त्यागी. 

