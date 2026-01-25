Republic Day: 26 जानेवारीला असतो 'या' चार भारतीय क्रिकेटर्सचा वाढदिवस! तुम्हाला माहिती आहेत का नाव?

4 Indian cricketers birthday on 26 january: भारतीय क्रिकेट खेळाडूंनी क्रिकेटच्या मैदानावर आपल्या अभूतपूर्व प्रदर्शनातून अनेक विक्रम केले आहेत. सुनील गावस्कर, सचिन तेंडुलकर, एमएस धोनी आणि विराट कोहली यांच्या नावांवर अनेक विक्रम आहेत. हे सर्व खेळाडू आपल्या क्रिकेट करिअरमध्ये असे काही विक्रम स्थापित करून गेले आहेत, जे विचारातही येऊ शकत नाही. तुम्ही कधी विचार केला आहे का, की किती खेळाडू 26 जानेवारीला जन्मले आहेत, जे भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात मोठे स्थान निर्माण करणारे ठरले आहेत? चला तर, आज आपण 26 जानेवारीला जन्मलेल्या अशा 4 खेळाडूंविषयी जाणून घेऊ.
डायना एडुल्जी यांचा जन्म 26 जानेवारी 1956 रोजी मुंबईतील एक पारशी कुटुंबात झाला. एडुल्जीने क्रिकेट खेळायला सुरुवात पारशी जिमखान्यातून केली होती. ती भारताच्या पहिल्या महिला क्रिकेट टीमचा भाग होती, जिने वेस्टइंडिजविरुद्ध पहिला टेस्ट सामना खेळला होता. डायना एडुल्जीने 1976 ते 1993 या कालावधीत 54 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामने खेळले आहेत. त्यांनी 20 टेस्ट सामन्यांमध्ये 63 विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याचबरोबर, टेस्ट आणि वनडे क्रिकेटमध्ये 100 विकेट्स घेणारी ती पहिली भारतीय महिला क्रिकेटर ठरली.
विजय शंकर यांचा जन्म 26 जानेवारी 1991 रोजी तिरुनेलवेली, तमिळनाडू येथे झाला. विजय शंकर एक ऑलराउंडर खेळाडू आहेत आणि ते 2019 वर्ल्ड कपच्या भारतीय संघाचा भाग होते. सध्या ते भारतीय क्रिकेट संघापासून बाहेर आहेत, परंतु ते आयपीएलमध्ये गुजरात टायटन्ससाठी खेळतात.
26 जानेवारी 1957 रोजी हैदराबादमध्ये शिवलाल यादव यांचा जन्म झाला. त्यांचे पूर्ण नाव नंदलाल शिवलाल यादव आहे. त्यांनी 1979 ते 1987 या कालावधीत भारतीय संघासाठी क्रिकेट खेळले आहे. शिवलाल यादव यांनी 35 टेस्ट सामन्यात 102 विकेट्स घेतल्या. त्याचबरोबर, त्यांनी 7 वनडे सामन्यांत 7 विकेट्स घेतल्या. टेस्ट क्रिकेटमध्ये 11 वेळा 4 किंवा त्याहून अधिक विकेट्स घेण्याचा विक्रमही त्यांच्या नावे आहे.
अशोक मल्होत्रा यांचा जन्म 26 जानेवारी 1957 रोजी अमृतसर, पंजाबमध्ये झाला. अशोक मल्होत्रा आपल्या काळातील एक सक्षम आणि यशस्वी फलंदाज होते. त्यांनी 20 वनडे सामने खेळले आहेत, ज्यात 30 च्या सरासरीने 457 धावा केल्या. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये त्यांचे 9000 हून अधिक धावा करणारे विक्रम त्यांच्याच नावावर आहे.
या चार खेळाडूंनी भारतीय क्रिकेटमध्ये महत्वपूर्ण योगदान दिले आहे आणि त्यांच्या कामगिरीमुळे आज भारताच्या क्रिकेट इतिहासात त्यांचे नाव सुवर्णाक्षरात लिहिले जात आहे.