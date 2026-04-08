7 धावांवर संपूर्ण संघ बाद! T20I सर्वात लाजिरवाणा विक्रम कोणाच्या नावावर?

Which Team All out on Just 7 Runs: क्रिकेट हा नेहमीच अनिश्चिततेने भरलेला खेळ मानला जातो. कधी कोणता विक्रम घडेल आणि कोणता विक्रम मोडेल याचा अंदाज लावणे कठीण असते. मात्र 2024 मध्ये एका टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात जे घडलं, ते ऐकून कुणाच्याही अंगावर काटा येईल. एका संपूर्ण संघाचा डाव फक्त 7 धावांवर संपला! हा विक्रम क्रिकेट इतिहासातील सर्वात लाजिरवाणा मानला जात आहे.
24 नोव्हेंबर 2024 रोजी आयव्हरी कोस्ट राष्ट्रीय क्रिकेट संघ आणि नायजेरिया राष्ट्रीय क्रिकेट संघ यांच्यात ICC टी20 वर्ल्ड कप सब-रीजनल आफ्रिका क्वालिफायरमधील सामना खेळवला गेला. या सामन्यात नायजेरियाने प्रथम फलंदाजी करत 20 षटकांत 4 विकेट्सच्या मोबदल्यात तब्बल 271 धावा केल्या. एवढ्या मोठ्या धावसंख्येमुळे सामना आधीच एकतर्फी वाटत होता.
पण खरी नाट्यमय घडामोड झाली ती दुसऱ्या डावात. लक्ष्याचा पाठलाग करताना आयव्हरी कोस्टचा संपूर्ण संघ केवळ 7.3 षटकांत 7 धावांवर गारद झाला. हा टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील सर्वात कमी धावसंख्येचा विक्रम ठरला.
या पराभवामागे नायजेरियाच्या गोलंदाजांची भेदक कामगिरी कारणीभूत ठरली. विशेषतः प्रॉस्पर उसेनी यांनी अतिशय घातक मारा करत 1.3 षटकांत एकही धाव न देता 3 विकेट्स घेतल्या. त्यांना उत्तम साथ दिली आयझॅक डानलादी यांनी, ज्यांनी 2 षटकांत फक्त 2 धावा देत 3 विकेट्स झटकल्या. त्यांच्या अचूक आणि धारदार गोलंदाजीसमोर आयव्हरी कोस्टचे फलंदाज पूर्णपणे हतबल झाले.
या डावात आयव्हरी कोस्टचे तब्बल 7 फलंदाज शून्यावर बाद झाले. फक्त तीन फलंदाजांना धावसंख्या गाठता आली, त्यातही कोणी मोठी खेळी करू शकले नाही. ओपनर ओवत्तरा मोहम्मद यांनी केलेल्या 4 धावा हाच संघाचा सर्वोच्च वैयक्तिक स्कोअर ठरला. यावरूनच त्यांच्या फलंदाजीची अवस्था लक्षात येते.
या दारुण पराभवामुळे नायजेरियाने हा सामना तब्बल 264 धावांनी जिंकला. इतक्या मोठ्या फरकाने विजय मिळवणे हे देखील स्वतःमध्ये एक विक्रमच आहे. टी20 क्रिकेटमध्ये यापूर्वीही काही संघ अतिशय कमी धावांवर बाद झाले आहेत. सप्टेंबर 2024 मध्ये मंगोलियाचा संघ सिंगापूरविरुद्ध 10 धावांवर गारद झाला होता. तसेच 2023 मध्ये आयल ऑफ मॅन संघ स्पेनविरुद्ध 10 धावांवर बाद झाला होता. मात्र 7 धावांवर संपूर्ण संघ बाद होणे हा विक्रम सर्वात खालचा ठरला आहे.
एकूणच, हा सामना क्रिकेटमधील अनिश्चिततेचं जिवंत उदाहरण ठरला. एका बाजूला 271 धावांचा डोंगर उभा करणारा संघ, तर दुसऱ्या बाजूला केवळ 7 धावांत गुंडाळलेला संघ ही तफावत पाहून क्रिकेटप्रेमीही थक्क झाले. अशा घटना क्वचित घडतात, पण त्या कायम लक्षात राहतात.