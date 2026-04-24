पाकिस्तानचा पूर्व क्रिकेटर Shahid Afridiला कोणत्या जनावराचं मांस खायला आवडते? तुम्हीही व्हाल चकीत

पाकिस्तानचा पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी हा नेहमीच त्याच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळाला आहे. त्याने अनेकदा भारतीय क्रिकेटबद्दल देखी वादग्रस्त वक्तव्य केले आहेत. आता पाकिस्तानचा पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदीला कोणते मांस खायला आवडते यासंदर्भात आम्ही तुम्हाला या लेखामध्ये सांगणार आहोत. पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी याला सिंधी बिरयानी खाणे पसंत आहे असे त्याने अनेकदा सांगितले आहे. बिरयानी हा पदार्थ मांस आणि तांदूळ यापासून बनवला जातो. यामध्ये मटन किंवा बीफ घातले जाते. त्यांनी स्वत: सांगितले आहे की हा पदार्थ त्यांना खायला आवडतो.
शाहिद अफरीदीने अनेकदा त्याने सांगितले आहे की त्याला बिरयानी खायला आवडते त्याचबरोबर त्याला मटन कढाई देखील खायला आवडते असे त्याने सांगितले आहे. पाकिस्तानमध्ये मटन हे आवडीने खाल्ले जाते त्यामुळे शाहिद अफरीदी हे खाणे जास्त पसंत करतो. त्याचबरोबर त्याने असेही सांगितले आहे की तो बीफचे कबाब खाने देखील पसंत करतो. यासोबत त्याला मटन बिरयानी आणि मटन कढाई हे पदार्थ त्याला आवडतात.
हेही वाचा - RCB vs GT : विराट कोहली - शुभमन गिल आज असणार आमनेसामने! कशी असेल सामन्यात प्लेइंग 11?
शाहिद अफरीदीने असेही सांगितले आहे की मांस खाल्यामुळे खेळाडूंना जास्त ताकद येते. त्याचबरोबर शारिरीक क्षमता देखील वाढते असे त्यांनी सांगितले आहे. एक मुलाखतीमध्ये त्याने असेही सांगितले आहे की मांस खाल्यामुळे एक खेळाडूची ताकत वाढली होती. पाकिस्तानमध्ये मटन आणि बीफ सहजपणे खाल्ले जाते, त्याचबरोबर शाहिद अफरीदी याला घरामधील त्याचबरोबर स्ट्रीट फूड देखील त्याला खायला आवडते असे त्याने सांगितले आहे.
शाहिद अफरीदीला ही सिंधी बिरयानी या आवडते याबद्दल त्याने सांगितले होते की या बिरयानीमध्ये एक्स्ट्रा मसाले असतात त्याचबरोबर यामध्ये अनेक मांसाचे तुकडे देखील असतात. त्यामुळे शाहिद अफरीदीला या पदार्थाचा पूर्ण आनंद घेता येतो. कधी कधी तो हैदराबादी बिरयानी खाणे देखील पसंत करतो असे त्याने सांगितले आहे.
शाहिद अफरीदी याने त्याच्या क्रिकेट करिअरमध्ये 395 एकदिवसीय सामने खेळले आहेत. यामध्ये त्याने 8,064 धावा केल्या आहेत, तर 395 विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याचबरोबर त्याने आतापर्यत 99 आंतरराष्ट्रीय सामने देखील खेळले आहेत यामध्ये त्याने 98 विकेट्स नावावर केले आहेत, तर 1416 धावा केल्या आहेत. शाहिद अफरीदीने 27 कसोटी सामने खेळले आहेत, यामध्ये त्याने 48 विकेट्स घेतले आहेत, तर 1716 धावा केल्या आहेत.