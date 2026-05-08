/IPL 2026 मध्ये सर्वाधिक अर्धशतके झळकावणारे फलंदाज कोणते? SRHचे तीन फलंदाज टॅाप 5 मध्ये

IPL 2026 : आयपीएल 2026 च्या सिझनचा आता शेवटचा टप्पा सुरु झाला आहे. आतापर्यत 50 सामने झाले या सिझनमध्ये कोणत्या फलंदाजांनी सर्वाधिक अर्धशतके झळकावली आहेत यासंदर्भात वाचा.
आयपीएल 2026 सुरु आहे आणि आता आयपीएल 2026 चे आतापर्यत 50 हून अधिक सामने खेळवण्यात आले आहेत. आतापर्यंत झालेल्या सामन्यामध्ये धावांचा पाऊस पाडला आहे. आतापर्यत अनेक खेळाडू हे सध्या ऑरेंज कॅपच्या यादीमध्ये आहेत तर काही खेळाडू हे षटकार मारण्यात अव्वल स्थानावर आहेत. या सिझन सध्या रोमांचक सुरु आहे, आता या सिझनचे काही सामने शिल्लक आहेत, यामध्ये आता कोणत्या फलंदाजांनी सर्वाधिक अर्धशतके टाकली आहेत यासंदर्भात सविस्तर माहिती या लेखामध्ये देणार आहोत.
सर्वाधिक अर्धशतके झळकावण्याच्या शर्यतीमध्ये 50 सामने झाल्यानंतर सध्या पाच फलंदाज हे आता टॅाप 5 च्या यादीमध्ये सामील आहेत. हे पाच फलंदाज कोणते आहेत यासंदर्भात माहिती आम्ही तुम्हाला देणार आहोत.
सर्वाधिक अर्धशतके झळकावण्याच्या यादीमध्ये पहिल्या स्थानावर सनराइझर्स हैदराबादचा हेनरिक क्लासेन आहे. त्याने आतापर्यत 11 सामने खेळले आहेत यामध्ये त्याने 11 सामन्यांमध्ये 5 अर्धशतके झळकावली आहेत. त्याची सर्वाच्च धावसंख्या आतापर्यत 69 इतकी आहे.
इशान किशनने या सिझनमध्ये आतापर्यत चांगली कामगिरी केली आहे, त्याने आतापर्यत 11 सामने खेळले आहेत, या 11 सामन्यांमध्ये त्याने चार अर्धशतके झळकावली आहेत. त्याची आतापर्यतची सर्वाच्च धावसंख्या ही 91 आहे, तो या यादीमध्ये आतापर्यत दुसऱ्या स्थानावर आहे.
पंजाब किंग्जच्या संघाने सुरुवातीच्या सामन्यामध्ये चांगली कामगिरी केली आहे पण मागील तीन सामन्यांमध्ये त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. संघाचा सलामीवीर फलंदाज सर्वाधिक अर्धशतके झळकावण्याच्या यादीमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर आहे त्याने आतापर्यत 10 सामने खेळले आहेत या 10 सामन्यात त्याने 4 अर्धशतके झळकावली आहेत. त्याची सर्वाच्च धावसंख्या या सिझनमध्ये 80 आहे.
पंजाब किंग्जचा कर्णधार श्रेयस अय्यर हा सध्या दमदार फार्ममध्ये आहे, त्याने आतापर्यत चांगली कामगिरी केली आहे. तो सर्वाधिक अर्धशतके झळकावण्याच्या यादीमध्ये चौथ्या स्थानावर आहे, त्याने आतापर्यत 10 सामने खेळले आहेत, पण संघाचे 9 सामने झाल्यामुळे त्याने 9 सामन्यात 4 अर्धशतके झळकावली आहेत. त्याची आतापर्यत सर्वाच्च धावसंख्या ही 71 आहे. त्याचबरोबर त्याने प्रभसिमरन सिंहपेक्षा कमी धावा केल्या आहेत.
सनराइझर्स हैदराबादचे तीन फलंदाज या यादीमध्ये सामील आहेत, या यादीत पाचव्या स्थानावर अभिषेक शर्मा आहे. या स्पर्धेत त्याने 3 अर्धशतके झळकावली आहेत. त्याने आतापर्यत 11 सामन्यांमध्ये 475 धावा केल्या आहेत. त्याची आतापर्यत आयपीएल 2026 मध्ये सर्वाच्च धावसंख्या 135 इतकि आहे.