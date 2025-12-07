English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
स्मृती आणि पलाशचं नाही तर 2025 मध्ये 'या' प्रसिद्ध जोड्याही तुटल्या

2025 या वर्षात फक्त स्मृती - पलाशचं नाहीत तर अनेक सेलिब्रिटी आहेत ज्यांच्या जोड्या विविध कारणांमुळे तुटल्या. त्यांच्याविषयी अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

पूजा पवार | Updated: Dec 7, 2025, 03:33 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

भारतीय महिला क्रिकेट संघाची उपकर्णधार स्मृती मंधाना आणि म्युजिक कम्पोजर पलाश मुच्छल या दोघांचं लग्न मोडलं आहे. दोघांनीही आपापल्या सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करून या संदर्भातील माहिती दिली. मात्र 2025 या वर्षात फक्त स्मृती - पलाशचं नाहीत तर अनेक सेलिब्रिटी आहेत ज्यांच्या जोड्या विविध कारणांमुळे तुटल्या. 

स्मृती आणि पलाश :

स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छल या दोघांचं 6 वर्षांपासून अफेअर होतं, दोघे एकमेकांना डेट करत होते. 23 नोव्हेंबर रोजी सांगली येथे दोघांचा विवाह सोहळा सुद्धा होणार होता. मात्र त्याच दिवशी तो रद्द करण्यात आला आणि पुढे ढकलण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर 7 डिसेंबर रोजी स्मृती आणि पलाशने त्याच्या सोशल मीडियावर लग्न तुटल्याची पोस्ट शेअर केली.  

युझवेंद्र चहल आणि धनश्री वर्मा:

भारताचा सत्र गोलंदाज युझवेंद्र चहल आणि डान्सर धनश्री वर्मा या दोघांचा 2020 मध्ये विवाह झाला होता. परंतु 2025 मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला. त्यांच्या घटस्फोटाची देखील मोठी चर्चा झाली होती. 

सानिया मिर्झा आणि शोएब मलिक:

भारताची टेनिस स्टार सानिया मिर्झा आणि पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक यांचा घटस्फोट जानेवारी 2025 मध्ये अंतिम झाला, ज्यानंतर शोएबने तिसरे लग्न केले.

राहुल देशपांडे आणि नेहा:

प्रसिद्ध गायक राहुल आणि त्याची पत्नी नेहा यांनी सप्टेंबर 2025 मध्ये 17 वर्षांच्या वैवाहिक जीवनानंतर वेगळं होण्याची घोषणा केली. मात्र हे दोघेही मुलीचे सहपालन करणार आहेत.

सेलिना जेटली आणि पीटर हॅग:

अभिनेत्री सेलिनाने घरगुती हिंसाचाराचा आरोप करून पती पीटर हॅग सोबत घटस्फोट दाखल केला. त्यांचे 2010 मध्ये लग्न झाले होते आणि त्यांना दोन जुळी मुलं सुद्धा आहे. 

जय भानुशाली आणि माही विज:

टीव्ही अभिनेता जय भानुशाली आणि अभिनेत्री माही विज यांनी 14 वर्षांच्या वैवाहिक जीवनानंतर 2025 मध्ये वेगळे होणार अशी चर्चा आहे. 

ए.आर. रहमान आणि सायरा बानू:

संगीतकार ए.आर. रहमान आणि त्याची पत्नी सायरा बानू या दोघांनी 2025 घटस्फोटाचा निर्णय घेतला. 

