भारतातील 'या' शहराला बोलतात क्रिकेट बॅटची 'राजधानी'! सचिनपासून ते विराटपर्यंत महान खेळाडूंनी वापरलेल्या बॅट्स 'इथेच' बनतात

Cricket Bat Capital of India: सचिन तेंडुलकरपासून ते विराट कोहलीपर्यंत, भारतीय क्रिकेटमधील सर्व महान खेळाडूंनी वापरलेल्या बॅट्स कुठे बनवल्या जातात हे तुम्हाला माहीत आहे का? आपल्या भारतात असं एक ठिकाण आहे ज्याला बॅट्सची राजधानी म्हंटल जातं.
Which City Called Cricket Bat Capital of India: भारतात क्रिकेट हा केवळ खेळ नाही, तर चाहत्यांच्या भावना आणि उत्साहाशी जोडलेला एक मोठा उत्सव आहे. मैदानावर खेळाडू जेव्हा चौकार-षटकारांची आतषबाजी करतात, तेव्हा त्या दमदार फटक्यांमागे असते ते म्हणजे एक उत्कृष्ट दर्जाचा बॅट. मोठ्या खेळाडूंनापासून ते अगदी गल्ली बोळात खेळणाऱ्या क्रिकेटपटू नेहमीच चांगल्या बॅटच्या शोधात असतात. पण तुम्हाला माहिती आहे का, भारतातील अनेक दिग्गज क्रिकेटपटूंनी वापरलेले हे नामांकित बॅट्स नेमके कुठे तयार होतात? देशात अनेक ठिकाणी क्रिकेट बॅट बनवले जात असले तरी एक शहर असे आहे, ज्याला ‘क्रिकेट बॅट्सची राजधानी’ म्हणून ओळखले जाते. हे शहर म्हणजे उत्तर प्रदेशातील मेरठ (Meerut). मेरठमध्ये तयार होणाऱ्या क्रिकेट बॅट्सची मागणी केवळ भारतातच नाही, तर जगभरात आहे.
सचिन तेंडुलकर, विराट कोहली, एम.एस. धोनी, रोहित शर्मा आणि वीरेंद्र सेहवाग यांसारख्या दिग्गजांनी मेरठमध्ये तयार झालेल्या बॅट्सने मैदान गाजवले आहे. एवढेच नाही, तर ऑस्ट्रेलियाचा माजी कर्णधार रिकी पाँटिंग यांसारख्या परदेशी खेळाडूंनीही मेरठच्या बॅट्सवर विश्वास ठेवला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, जगभरात वापरल्या जाणाऱ्या प्रत्येक 10 क्रिकेट बॅट्सपैकी तब्बल 7 बॅट भारतात तयार होतात आणि त्यात मेरठचा मोठा वाटा आहे.
20व्या शतकाच्या सुरुवातीपासून मेरठमध्ये क्रिकेट बॅट तयार करण्याचा व्यवसाय सुरू आहे. इथल्या कारागिरांकडे लाकूड अचूक आकारात घडवण्याचं आणि त्याला योग्य संतुलन देण्याचं अनोखं कौशल्य आहे. हाताने केलेली बारकाईची कारागिरी आणि आधुनिक मशीनद्वारे दिलेली फिनिशिंग यामुळे येथे बनणारे बॅट्स आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मानले जातात. येथील कारखाने फक्त स्टार क्रिकेटपटूंसाठीच नाही, तर नवोदित खेळाडू आणि गल्ली क्रिकेट खेळणाऱ्या मुलांसाठीही परवडणारे आणि टिकाऊ बॅट्स तयार करतात.
SS हा ब्रँड अनेक नामांकित खेळाडूंची पसंती राहिला आहे. आजही सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत आणि संजू सॅमसन यांसारखे खेळाडू या ब्रँडचे बॅट वापरतात. SG या ब्रँडवर सुनील गावस्कर आणि राहुल द्रविड यांसारख्या महान फलंदाजांनी विश्वास ठेवला होता. तसेच BDM आणि BAS Vampire हे ब्रँडही खूप लोकप्रिय आहेत. महेंद्रसिंग धोनीचे लांब षटकार आणि विराट कोहलीच्या सुरुवातीच्या काळातील क्लासिक कव्हर ड्राइव्ह या बॅट्समधूनच पाहायला मिळाल्या.
मेरठमध्ये प्रामुख्याने दोन प्रकारच्या लाकडांपासून क्रिकेट बॅट्स तयार होतात.
इंग्लिश विलो
हे लाकूड प्रामुख्याने ब्रिटनमधून मागवले जाते. ते हलके असते आणि त्याचा ‘पंच’ जबरदस्त मानला जातो. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू मोठे फटके मारण्यासाठी आणि उत्कृष्ट बॅलन्ससाठी या लाकडाच्या बॅट्सला पसंती देतात.
काश्मीर विलो
हे लाकूड जम्मू-काश्मीरमधून आणले जाते. इंग्लिश विलोच्या तुलनेत ते थोडे जड असले तरी अधिक मजबूत आणि टिकाऊ असते. क्लब क्रिकेट, शालेय स्पर्धा आणि नवोदित खेळाडूंमध्ये या बॅट्सची मोठी मागणी आहे. शिवाय हे बॅट्स तुलनेने स्वस्त असल्याने अनेक खेळाडूंसाठी हा उत्तम पर्याय ठरतो.
आज मेरठ हे केवळ एक शहर राहिलेले नाही, तर जागतिक क्रिकेट उद्योगातील एक महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे. मैदानावर खेळाडूंच्या हातात दिसणाऱ्या दमदार फटक्यांच्या मागे मेरठच्या कारागिरांची मेहनत आणि कौशल्य मोठ्या अभिमानाने उभे आहे.