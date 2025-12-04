English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
2025 वर्षात 'या' क्रिकेटर्सना गुगलवर सर्वात जास्त सर्च करण्यात आलं, Top 1 वरचं नाव वाचून वाटेल आश्चर्य

Google Search 2025 Cricket : गुगलने यंदा 2025 वर्षात नेटकऱ्यांनी कोणत्या खेळाडूंना सर्वाधिक सर्च केलं याचा रिपोर्ट सादर केला आहे.   

पूजा पवार | Updated: Dec 4, 2025, 06:41 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Google Search 2025 Cricket : 2025 हे वर्ष आता संपायला काही दिवस शिल्लक आहेत. या वर्षभरात क्रीडा विश्वात अनेक घडामोडी घडल्या ज्यांची चर्चा सुद्धा जोरदार झाली. सध्या इंटरनेटचं जाळं एवढं पसरलंय की काही सेकंदात तुम्हाला हवी असलेली माहिती तुमच्या समोर येते. जगभरात क्रिकेट हा लोकप्रिय खेळांपैकी एक आहे. भारताचा राष्ट्रीय खेळ हा हॉकी असला तरी अनेक क्रिकेटवेडे चाहते भारतात आहेत. वर्षा अखेरीस गुगल वर्षभरात नेटकऱ्यांनी कोणत्या गोष्टी सर्च केल्या याचा रिपोर्ट सादर करते. त्यानुसार गुगलने यंदा 2025 वर्षात नेटकऱ्यांनी कोणत्या खेळाडूंना सर्वाधिक सर्च केलं याचा रिपोर्ट सादर केला आहे. 

भारतात 'या' क्रिकेटर्सना सर्वात जास्त करण्यात आलं सर्च : 

वैभव सूर्यवंशी
प्रियांश आर्य
अभिषेक शर्मा
शेख रशीद
जेमिमाह रॉड्रिग्ज
आयुष म्हात्रे
स्मृती मानधना
करुण नायर
उर्विल पटेल
विघ्नेश पुथूर

भारतात 'या' क्रीडा स्पर्धांना नेटकऱ्यांनी केलं सर्च : 

इंडियन प्रीमियर लीग
आशिया कप
आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी
प्रो कबड्डी लीग
महिला वर्ल्ड कप 

कोणत्या क्रिकेट सामन्यांना सर्वात जास्त केलं सर्च : 

भारत विरुद्ध इंग्लंड
भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया
भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज
भारत विरुद्ध पाकिस्तान

 

 

