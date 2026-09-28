/पावसामुळे भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान सामना रद्द झाला तर कोणाला मिळणार सेमी फायनलचं तिकीट?

IND VS AFG Asian Games 2026 : एशियन गेम्स 2026 मध्ये श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारतीय क्रिकेट संघ 28 सप्टेंबर पासून त्यांच्या अभियानाला सुरुवात करणार आहे. टीम इंडियाला थेट क्वाटर फायनलमध्ये एंट्री मिळाल्याने सोमवारी त्यांचा सामना हा अफगाणिस्तान विरुद्ध होणार आहे. मात्र हवामानाने 28 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या या भारत विरुद्ध अफगाणीस्तान सामन्याची अनिश्चितता वाढवली आहे. टीम इंडिया हा गत सुवर्ण पदक विजेता संघ आहे. त्यामुळे ते दुसऱ्यांदा त्यांचं टायटल डिफेंड करण्यासाठी मैदानात उतरतील.
जपानच्या नागोयामध्ये शनिवारी पावसाची संततधार पाहायला मिळाली. गुरुवारपर्यंत या भागात पावसाचा अंदाज आहे. कोरोबोशी स्पोर्ट्स पार्कमध्ये फ्लडलाइट्स सुद्धा नाहीत तसेच पाऊस न झाल्यामुळे सुद्धा येतील दृश्यमानता खराब आहे. अशातच आता हे पाहावं लागेल की भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान सामन्यादरम्यान हवामानाची काय स्थिती असेल. यापूर्वी जपान विरुद्ध नेपाळ सामना पावसामुळे रद्द झालेला. तेव्हा जर भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान सामन्यात पाऊस पडला तर कोणता संघ सेमी फायनलमध्ये स्थान मिळवणार याविषयी जाणून घ्या.
क्रिकेटमध्ये पावसामुळे खेळात व्यत्यय येणे ही सामान्य बाब आहे, तरीही पाऊस थांबल्यानंतर सामन्याचा निकाल लावण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातात. सामना पूर्ण करण्यासाठी 'डीएलएस' पद्धतीचा वापर करण्यापासून ते ओव्हरची संख्या कमी करण्यापर्यंतचे विविध पर्याय उपलब्ध असतात. मात्र काही वेळा परिस्थितीमुळे सामना पूर्ण करणे अशक्य होते आणि तो रद्द करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरत नाही.
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात एशियन गेम्सच्या क्वार्टर फायनल सामना हा पावसामुळे रद्द झाला तर रँकिंगनुसार सेमी फायनलमध्ये कोणता संघ पोहोचणार हे ठरवले जाते. जर एशियन गेम्स स्पर्धेतील क्रिकेटचा सेमी फायनल सामना पावसामुळे रद्द झाला, तर भारतीय संघ आपल्या उच्च मानांकनामुळे सेमी फायनल फेरीसाठी पात्र ठरेल. सध्या भारत आयसीसी टी20 मानांकनात अव्वल स्थानावर आहे, तर अफगाणिस्तान 10 व्या स्थानावर आहे.
श्रेयस अय्यर (कर्णधार ), तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, संजू सॅमसन, अक्षर पटेल, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, विप्रज निगम, यश ठाकुर.