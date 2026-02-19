English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • ICC T20 World Cup super 8: आता भारताची अग्निपरीक्षा! या संघासोबत महामुकाबला, जाणून घ्या कधी होणार सामना

ICC T20 World Cup super 8: आता भारताची अग्निपरीक्षा! 'या' संघासोबत महामुकाबला, जाणून घ्या कधी होणार सामना

When is next team india match: 2026च्या टी20 विश्वचषकातील सुपर 8 फेरीत टीम इंडियाचा पुढचा आव्हान दक्षिण आफ्रिका असेल. दोन्ही संघ उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहेत आणि अहमदाबादमधील हा सामना हाय-व्होल्टेज असणार आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 19, 2026, 10:00 AM IST
ICC T20 World Cup super 8: आता भारताची अग्निपरीक्षा! 'या' संघासोबत महामुकाबला, जाणून घ्या कधी होणार सामना
Which team will India face next super 8 match ind vs sa icc t20 world cup 2026

Team India Next T20 Wolrd Cup Match: टी20 विश्वचषकाचा थरार आता निर्णायक वळणावर आला आहे. गट टप्प्यातील सामने संपल्यानंतर स्पर्धा सुपर-8 फेरीत दाखल झाली असून आता प्रत्येक चेंडू, प्रत्येक षटक आणि प्रत्येक निर्णय सेमीफायनलकडे जाणारा मार्ग ठरवणार आहे. सलग विजयांच्या जोरावर आत्मविश्वासाने भरलेली टीम इंडिया आता अधिक कठीण आव्हानाला सामोरी जाणार आहे. समोर आहे ताकदवान आणि संतुलित दक्षिण आफ्रिका राष्ट्रीय क्रिकेट संघ एक असा संघ जो मोठ्या स्पर्धांमध्ये कडवी झुंज देण्यासाठी ओळखला जातो. भारतीय संघाने गट टप्प्यात आक्रमक फलंदाजी, शिस्तबद्ध गोलंदाजी आणि चपळ क्षेत्ररक्षणाच्या जोरावर प्रतिस्पर्ध्यांवर वर्चस्व गाजवले. कर्णधार सूर्यकुमार यादव च्या नेतृत्वाखाली संघाने आत्मविश्वासपूर्ण क्रिकेट खेळत पुढील फेरीत स्थान मिळवले. मात्र सुपर-8 ही केवळ पुढची पायरी नसून, खरी ‘अग्निपरीक्षा’ आहे. येथे चुका महागात पडतात आणि दबाव झेलणारी टीमच पुढे जाते.

दुसरीकडे दक्षिण आफ्रिकेनेही गट टप्प्यात एकही सामना न गमावता दमदार कामगिरी केली आहे. त्यांचा फलंदाजी क्रम स्फोटक, तर गोलंदाजी आक्रमक आणि अचूक आहे. मोठ्या सामन्यांमध्ये संयम राखत खेळण्याची त्यांची शैली भारतासाठी आव्हानात्मक ठरू शकते.

२२ फेब्रुवारीला अहमदाबादमध्ये थरार

भारताचा सुपर-8 मधील पहिला सामना २२ फेब्रुवारी रोजी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियम येथे होणार आहे. याच मैदानावर भारताने गट टप्प्यातील शेवटचा सामना खेळला होता. स्थानिक परिस्थिती, खेळपट्टीची ओळख आणि प्रेक्षकांचा पाठिंबा याचा फायदा भारतीय संघाला होऊ शकतो.

दोन्ही संघ जबरदस्त फॉर्ममध्ये

दक्षिण आफ्रिकेनेही गट टप्प्यात सर्व सामने जिंकत सुपर-8 मध्ये दिमाखात प्रवेश केला आहे. त्यांचा फलंदाजी आणि गोलंदाजी विभाग संतुलित दिसतो. कर्णधार एडन मार्करामच्या नेतृत्वाखाली संघ शिस्तबद्ध आणि आक्रमक खेळ करत आहे.

भारतीय संघाकडेही स्फोटक फलंदाज आणि धारदार गोलंदाजांची फौज आहे. कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली संघाने सातत्यपूर्ण कामगिरी केली आहे.

हेड-टू-हेड आकडे काय सांगतात?

टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारताचे पारडे जड राहिले आहे.

एकूण टी20 सामने: 35

भारत विजय: 21

दक्षिण आफ्रिका विजय: 13

निकाल न लागलेला: 1

टी20 वर्ल्ड कपमधील सामने: 7

भारत विजय: 5

दक्षिण आफ्रिका विजय: 2

आकडेवारी भारताच्या बाजूने असली तरी नॉकआउटसदृश सामन्यांत दडपणाखाली कोण वरचढ ठरेल, हेच खरे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

सेमीफायनलकडे जाणाऱ्या मार्गावर निर्णायक लढत

या सामन्याचा निकाल दोन्ही संघांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. विजय मिळवणाऱ्या संघाचे सेमीफायनलकडे पाऊल अधिक भक्कम होईल, तर पराभूत संघावर पुढील सामन्यांमध्ये दबाव वाढेल. त्यामुळे चाहत्यांना काट्याची टक्कर आणि उच्च दर्जाचा क्रिकेट सामना पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.

संभाव्य संघ 

दक्षिण आफ्रिका: क्विंटन डी कॉक (यष्टिरक्षक, एडन मार्कराम (कर्णधार), रायन रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेव्हिस, डेव्हिड मिलर, मार्को जॅन्सन, केशव महाराज, कागिसो रबाडा, ॲनरिक नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी इ.

भारत: इशान किशन (यष्टिरक्षक), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग इ.

सुपर-8 मधील ही लढत केवळ दोन संघांमधील सामना नसून, सेमीफायनलकडे वाटचाल ठरवणारा टप्पा आहे. त्यामुळे २२ फेब्रुवारीला क्रिकेटप्रेमींना उच्च दर्जाचा, तणावपूर्ण आणि रोमांचक सामना अनुभवायला मिळणार, यात शंका नाही.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

