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9 विकेट्स घेऊन संघाला सेमीफायनल पोहोचवणारा कोण आहे Abid Mushtaq? दुलीप ट्रॉफीमध्ये घातला धुमाकूळ

दुलीप ट्रॅाफीमध्ये उत्तर विभाग आणि पश्चिम विभाग यांच्यामध्ये सामना झाला या सामन्यात उत्तर विभागाने पश्चिम विभागाला 52 धावांनी पराभूत करून उपांत्य फेरी गाठली. विजयाचा नायक हा संघाचा डावखुरा फिरकी गोलंदाज आबिद मुश्ताक होता. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 26, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 03:37 PM IST
9 विकेट्स घेऊन संघाला सेमीफायनल पोहोचवणारा कोण आहे Abid Mushtaq? दुलीप ट्रॉफीमध्ये घातला धुमाकूळ
Image Credit: एकाच सामन्यात 9 विकेट्स, कोण आहे आबिद मुश्ताक...? (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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