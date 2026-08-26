/9 विकेट्स घेऊन संघाला सेमीफायनल पोहोचवणारा कोण आहे Abid Mushtaq? दुलीप ट्रॉफीमध्ये घातला धुमाकूळ

Duleep Trophy - Who is Abid Mushtaq : दुलिप ट्रॅाफीचे सामने सध्या सुरु आहेत, मागील काही दिवसांपासून सातत्याने अनेक नवे खेळाडू त्यांची कमाल दाखवत आहे. त्यामुळे भारताच्या निवडकर्त्यांना त्यांची निवड करणे कठीण जात आहे, दुलीप ट्रॅाफीमध्ये उत्तर विभाग आणि पश्चिम विभाग यांच्यामध्ये सामना झाला या सामन्यात उत्तर विभागाने पश्चिम विभागाला 52 धावांनी पराभूत करून उपांत्य फेरी गाठली. या सामन्यामध्ये संघासाठी विजयाचा नायक हा संघाचा डावखुरा फिरकी गोलंदाज आबिद मुश्ताक होता याने या सामन्यामध्ये कहर केला आणि संघासाठी 9 विकेट्स घेऊन पश्चिम विभागाची फलंदाजी उद्ध्वस्त केली आता हा आबिद मुश्ताक फलंदाज कोण आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
सामन्याबद्दल सांगायचे झाले तर पश्चिम विभागासमोर 287 धावांचे आव्हानात्मक लक्ष्य होते. या सामन्यामध्ये चौथ्या दिवसाची सुरुवात ही त्यांनी 220/7 या धावसंख्येवर केली. यामध्ये 25 धावा सीएसकेचा युवा खेळाडू उर्विल पटेलने केल्या तर अनुभवी तनुष कोटीयन हा संघात राखीव खेळाडू होता त्याला खेळण्याची संधी मिळाली नव्हती. पश्चिम विभागाला विजयासाठी आणखी 67 धावांची गरज असताना उत्तर विभागाच्या फिरकी गोलंदाजांनी मैदानावर विरोधी संघाला रोखुन ठेवले. आबिद मुश्ताकने दिवसाच्या सुरुवातीलाच कोटियनला बाद करून नॉर्थच्या विजयाचा मार्ग मोकळा केला. त्यानंतर त्याने तुषार देशपांडेलाही बाद केले. देशपांडे 18 चेंडूंपर्यंत झगडला, पण मुश्ताकच्या गोलंदाजीसमोर तो जास्त वेळ टिकू शकला नाही.
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आबिद मुश्ताकने सामन्यामध्ये कमालच केली, आणि त्याला पाच विकेट्स दुसऱ्यांदा घेण्याची संधी होती. पण तो केवळ एका विकेट्सने मागे राहिला, निशांत संधून उर्विल पटेलला बाहेरचा रस्ता दाखवला आणि त्यामुळे वेस्टचा डाव हा 234 धावांवर संपला आणि नॅार्थने 52 धावांनी सामन्यामध्ये विजय मिळवला.
आबिद मुश्ताक हा जम्मू आणि काश्मीरचा डावखुरा फिरकी गोलंदाज आहे, ज्याने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये आपल्या किफायतशीर आणि बळी घेणाऱ्या गोलंदाजीने नाव कमावले आहे. तो विशेषतः कठीण परिस्थितीत दीर्घकाळ गोलंदाजी करण्यासाठी ओळखला जातो. 2023-24 च्या रणजी ट्रॉफीमध्ये, त्याने पुदुचेरीविरुद्ध केवळ 87 धावांचे लक्ष्य वाचवताना 10 बळी घेत महत्त्वाची भूमिका बजावली. तसेच, तत्कालीन विजेत्या विदर्भ संघाविरुद्ध त्याने 8 धावांत 18 बळी घेत एक उत्कृष्ट कामगिरी केली. त्याच्या प्रथम-श्रेणी कारकिर्दीत अशा अनेक स्पेलचा समावेश आहे, ज्यात त्याने अत्यंत कमी इकॉनॉमी रेटने मोठ्या संख्येने बळी घेतले.