लुंगी एनगिडीसाठी गंभीर-कोहलीचा मित्र बनला 'देवदूत', स्टेडियम ते हॉस्पिटल 10 KM चं अंतर अवघ्या 11 मिनिटात पूर्ण केलं

IPL 2026 : आयपीएल 2026 मध्ये शनिवारी दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध पंजाब किंग्स (DC VS PBKS) यांच्यात सामना पार पडला. मात्र यावेळी दिल्ली कॅपिटल्सचा गोलंदाज लुंगी एनगिडी याला फिल्डिंग करताना गंभीर दुखापत झाली. लुंगी एनगिडी कॅच पकडताना जमिनीवर जोरदार कोसळला आणि त्याच्या मान आणि डोक्याला जबर दुखापत झाली. त्याला जमिनीवर कोसळताना पाहून सर्वांच्या काळजाचा ठोका चुकला. यावेळी मैदानात ऍम्ब्युलन्स आली आणि तात्काळ दुखापतग्रस्त खेळाडू लुंगी एनगिडीला रुग्णालयात पुढील उपचारांसाठी नेण्यात आलं. यावेळी गंभीर दुखापत झालेल्या लुंगी एनगिडीसाठी गौतम गंभीर आणि विराट कोहली सोबत कधीकाळी मैदानात क्रिकेट खेळलेला खेळाडू म्हणजेच सध्याचे एसपी संजय सिंह देवदूत बनून मदतीसाठी धावले. ज्यामुळे लुंगी एनगिडीला दुखापत झाल्यावर लवकरात लवकर उपचार मिळणं शक्य झालं.
शनिवार 25 एप्रिल रोजी दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध पंजाब किंग्स यांच्यात दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर सामना खेळवला गेला. या सामन्यात दिल्लीचा संघ गोलंदाजी करत होता. यावेळी मिड ऑफला कॅच पकडताना दक्षिण आफ्रिकेचा गोलंदाज आणि सध्या आयपीएलमध्ये दिल्लीकडून खेळणाऱ्या लुंगी एनगिडीच्या मानेला आणि डोक्याला दुखापत झाली. कॅच पकडताना तो जमिनीवर जोरदार आदळला. सुरुवातीला त्याच्यावर मैदानात प्रथमोपचार करण्यात आले, पण दुखापतीचं गांभीर्य लक्षात घेऊन त्याला रुग्णालयात घेण्यासाठी मैदानात ऍम्ब्युलन्स बोलावण्यात आली.
ऍम्ब्युलन्सला अरुण जेटली स्टेडियम ते राजेंद्र नगर येथील BLK मॅक्स हॉस्पिटल गाठायचे होते. हे अंतर सुमारे 10 किलोमीटर एवढे होते. दिल्ली येथे संध्याकाळी हे अंतर पार करण्यासाठी बराच वेळ लागतो. मात्र स्टेडियमवर तैनात असलेल्या एसीपी संजय सिंह यांनी ग्रीन कॉरिडॉर सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आणि अवघ्या 11 मिनिटांमध्ये लुंगी एनगिडीला रुग्णालयात पोहोचवलं. ग्रीन कॉरिडॉर हा दुर्मिळ आणि आपत्कालीन मार्ग मानला जातो यात ट्रॅफिक सिग्नल मॅन्युअली सिंक्रोनाइझ करून वाहतूक अखंडित सुरु ठेवली जाते. या ग्रीन कॉरिडॉरमुळे ऍम्ब्युलन्स सायंकाळी 6: 16 वाजता स्टेडियममधून निघाली आणि 6: 27 पर्यंत रुग्णालयात पोहोचली.
हेही वाचा : Obstructing The Field चा नियम नेमका काय आहे? त्यामुळे अंगकृष रघुवंशीला झाला OUT
सदर प्रसंगाबद्दल बोलताना एसीपी संजय सिंह म्हणाले की, 'आमच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता. लुंगी एनगिडी हा एक आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर आहे. तो दुखापतीनंतर गंभीर अवस्थेत होता. त्यामुळे कोणतीही हयगय आम्हाला करायची नव्हती. मी स्वतः क्रिकेट खेळलो असल्याने मला समजू शकतं की मैदानात दुखापतीनंतर परिस्थिती किती बिघडू शकते. तेव्हा लगेचच आम्ही ग्रीन कॉरिडॉर करण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही ऍम्ब्युलन्स चालकाला विचारलं की, तो कोणत्या मार्गाने जाणार आहे. यावर तो म्हणाला की मी गुगल मॅपनुसार जो रस्ता दाखवला जाईल, त्या मार्गाने जाणार आहे. संध्याकाळचे 6 वाजले होते आणि दिल्लीत यावेळी खूप ट्रॅफिक असते. आम्ही ग्रीन कॉरिडॉर तयार केला आणि तुलनेन थोडा थोडा लांबचा रस्ता निवडला कारण इतर रस्ते हे वाहतूक कोंडीमुळे ठप्प झाले होते. गुगल मॅपनुसार गेली असती तर ती वाहतूक कोंडीत अडकली असती. आम्ही फोनवरून ग्रीन कॉरिडॉर विषयी सांगितलं त्यामुळे ग्रीन कॉरिडॉरमुळे आम्हाला प्रमुख जंक्शन मोकळे मिळाले आणि रुग्णालयात लवकरात लवकर पोहोचू शकलो.