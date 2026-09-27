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स्क्वाशमध्ये 18 वर्षीय खेळाडूने भारताला मिळवून दिले पहिले सिल्वर मेडल, कोण आहे अनाहत सिंग?

आशियाई खेळ 2026 च्या नवव्या दिवसाची सुरुवात भारताच्या संघाची निराशाजनक राहिली आहे. पण दुपारनंतर मात्र ऐतिहासिक राहिली आहे, अनाहत सिंगने स्क्वाशमध्ये पहिल्या महिला एकेरीमध्ये पदक मिळवून दिले आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 27, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 03:17 PM IST
स्क्वाशमध्ये 18 वर्षीय खेळाडूने भारताला मिळवून दिले पहिले सिल्वर मेडल, कोण आहे अनाहत सिंग?
Image Credit: अनाहत सिंग सुवर्णपदक सामना गमावला (Photo - Social media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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