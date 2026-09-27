/स्क्वाशमध्ये 18 वर्षीय खेळाडूने भारताला मिळवून दिले पहिले सिल्वर मेडल, कोण आहे अनाहत सिंग?

who is anahat singh? : आशियाई खेळ सुरु आहेत, भारताच्या संघाची या स्पर्धेमध्ये मागील स्पर्धेची तुलना केली तर अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी केली नाही. शूटींगमध्ये भारताच्या शूटरची निराशाजनक कामगिरी पाहायला मिळाली. आशियाई खेळ 2026 च्या नवव्या दिवसाची सुरुवात भारताच्या संघाची निराशाजनक राहिली आहे. पण दुपार मात्र ऐतिहासिक राहिली आहे, 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील भारताची स्क्वॅश मोहीम संपली आहे. या स्पर्धेतील भारताच्या एकूण पदकांमध्ये शनिवारी जोशना चिन्नप्पा आणि सेंथुलकुमार वेलवन या मिश्र दुहेरी जोडीने जिंकलेल्या कांस्य पदकांचा समावेश आहे. दरम्यान, अभय सिंग आणि अनाहत सिंग यांनी आपापल्या एकेरी स्पर्धांमध्ये रौप्य पदके पटकावली.
अभय पुरुष एकेरीच्या अंतिम सामन्यात आणि अनाहत महिला एकेरीच्या अंतिम सामन्यात पराभूत झाल्याने त्यांना रौप्य पदकांवर समाधान मानावे लागले. आशियाई खेळांमधील महिला एकेरीच्या अंतिम सामन्यात भारताची स्टार स्क्वॅश खेळाडू अनाहत सिंगचा सामना मलेशियाच्या शिवसंगरी सुब्रमण्यमशी झाला. या सामन्यात अनाहतचा पराभव झाला आणि तिचे सुवर्णपदक हुकले. शिवसंगरीने सामन्यात दमदार कामगिरी करत अनाहतला पुनरागमन करण्याची कोणतीही संधी दिली नाही. जागतिक क्रमवारीत पाचव्या स्थानावर असलेल्या शिवसंगरीने शानदार पद्धतीने सुवर्णपदक जिंकले. शिवसंगरीने अनाहतचा ११-४, ११-४, ११-७ असा पराभव केला.
Anahat Singh on the medal podium after winning Silver medal #AG2026withIAS #AichiNagoya2026 pic.twitter.com/1ALFgHSjmK— India_AllSports (@India_AllSports) September 27, 2026
अनाहत सिंगबद्दल सांगायचे झाले तर तर एक भारताची 18 वर्षीय स्टार युवा खेळाडू आहे, अनाहत सिंगचा जन्म हा दिल्लीमध्ये 13 मार्च 2008 मध्ये झाला आहे. मागील काही वर्षांपासून तिने जागतिक स्तरावर कमालीची कामगिरी केली आहे. भारतासाठी तिने ज्युनियर स्क्वाश चॅम्पियनशीप 2026 देखील जिंकली होती.
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स्क्वॉशमध्ये सुवर्णपदकासाठी दोन सामने झाले. भारताने दोन्हीमध्ये रौप्यपदक जिंकले. दोन्ही खेळाडूंना सुवर्णपदक जिंकता आले नाही. अभय सिंगला स्क्वॉशमध्ये रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले. अंतिम सामन्यात मलेशियाचा गतविजेता एनजी ईन येओ याने त्याला ११-९, ११-५ आणि ११-५ असे पराभूत केले. अभयने पहिल्या सेटमध्ये एनजीला कडवी झुंज दिली, पण दुसऱ्या आणि तिसऱ्या सेटमध्ये त्याला विशेष कामगिरी करता आली नाही.