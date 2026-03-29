Aniket Verma : 3 वर्षांचा असताना आईचा मृत्यू, वडिलांनी केलं दुसरं लग्न... IPL चं मैदान गाजवणाऱ्या अनिकेत वर्माची कहाणी ऐकून डोळे पाणावतील

IPL 2026 SRH VS RCB : झांसीच्या 24 वर्षांचा युवा क्रिकेटर अनिकेत वर्माने सनरायजर्स हैदराबादसाठी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध 18 बॉलमध्ये 43 धावा करून आयपीएल 2026 च्या पहिल्याच सामन्यात सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. यानंतर अनिकेत शर्माची संघर्षमय गोष्ट सुद्धा समोर आली, जी ऐकून सर्वांचे डोळे पाणावतील.  

पूजा पवार | Updated: Mar 29, 2026, 04:06 PM IST
IPL 2026 SRH VS RCB : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनचं बिगुल वाजलं असून यातील पहिला सामना हा एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. आरसीबीचा चेज मास्टर विराट कोहलीने (Virat Kohli) दमदार फलंदाजी करून संघाला रेकॉर्ड ब्रेक विजय मिळवून दिला. मात्र सामना संपल्यानंतर सुद्धा अनिकेत वर्माची (Aniket Verma) सर्वत्र चर्चा होती. झांसीवरून येणाऱ्या 24 वर्षांचा युवा क्रिकेटर अनिकेत वर्माने सनरायजर्स हैदराबादसाठी (Sunrisers Hydrabad) रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध 18 बॉलमध्ये 43 धावा करून सामन्याची दिशा पालटली. माजी क्रिकेटर आणि कॉमेंटेटर इयान बिशपने सामन्यादरम्यान कॉमेंट्री करताना अनिकेत वर्माच्या संघर्षमय जीवनाबद्दल सांगितलं. अनिकेतची ही कहाणी ऐकून अनेकांच्या डोळ्यात पाणी आलं. 

कोण आहे अनिकेत वर्मा?

अनिकेत वर्माच्या संपूर्ण करिअरमध्ये त्याच्या काकांचं खूप मोठं योगदान आहे. अनिकेत अवघ्या तीन वर्षांचा असताना त्याच्या आईचा मृत्यू झाला. तेव्हा त्याचे काका अमित वर्मा यांनी त्याची संपूर्ण जबाबदारी उचलली. झांसी सारख्या शहरातून ते आयपीएलमधील स्टार खेळाडू बनण्यापर्यंत अनिकेतला खूप अडचणींचा सामना करावा लागला. स्वतः 18 वर्षांचे असताना अनिकेतच्या काकांनी आपल्या भावाचं दुसरं लग्न झाल्यावर अनिकेतला स्वतः सोबत ठेवण्याचा निर्णय घेतला.  लहान वयात अनिकेतच्या काकांनी उदरनिर्वाहासाठी काम शोधलं आणि अनिकेतला क्रिकेटर बनवण्याचं स्वप्न पाहिलं. भोपाळमधील कोच नंदजीतने सुद्धा अनिकेतच्या करिअरमध्ये खूप मोलाची भूमिका बजावली. अनिकेतजेव्हा छोटा होता तेव्हा दररोज दहा तास तो मैदानावर क्रिकेट खेळायचा जेणेकरून तो घरातील एकटेपणाला विसरायचा. अनिकेतचं वय लहान होतं,त्यामुळे सुरुवातीला ते खूप अवघड गेलं पण पुढे जाऊन याच सगळ्यामुळे अनिकेत वर्मा एक निडर खेळाडू बनला. 

अनिकेतने 30 बॉलमध्ये ठोकलं शतक : 

सनरायजर्स हैदराबादमध्ये येण्यापूर्वी अनिकेतने मध्य प्रदेश प्रीमियर लीगमधील सामन्यात खेळताना धमाल उडवली. भोपाल लेपर्ड्ससाठी खेळताना त्यांनी फक्त 30 बॉलमध्ये शतक ठोकलं. या खेळीत 13 षटकार होते. सहा सामन्यांमध्ये त्याने 195 च्या स्ट्राइक रेटने आणि 54.6 च्या सरासरीने 273 धावा करून स्पर्धेत सर्वाधिक धावा केल्या. अनिकेतने सर्वाधिक 25 षटकारही मारले. या सामन्यानंतर, एसआरएचने त्याला 2025 च्या मेगा लिलावात 30 लाख रुपयांना विकत घेतले. 2025 मध्ये अनिकेत वर्माने आयपीएलमध्ये सनरायजर्स हैदराबादकडून पदार्पण केलं. अनिकेत वर्माने चार मोठे षटकार ठोकले आणि ती इंटरनेटवर रातोरात स्टार बनला. अनिकेत वर्मा हा भारतीय क्रिकेटमध्ये एक नवा फिनिशर म्हणून तयार झाला आहे. 

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

