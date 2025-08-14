Arjun Tendulkar: सारा चर्चेत पण गुपचूप अर्जुन तेंडुलकरनेच उरकला साखरपुडा! जाणून घ्या सासरे काय करतात

Arjun Tendulkar Engagement With Saniya Chandok: सचिन तेंडुलकर यांच्या कुटुंबातील हालचाली सोशल मीडियावर नेहमीच चर्चेत असतात. अलीकडेपर्यंत सारा तेंडुलकरच्या रिलेशनशिपच्या चर्चा रंगत होत्या, पण आता लक्ष वेधलंय अर्जुन तेंडुलकरकडे. कारण, ‘क्रिकेटचा देव’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सचिन तेंडुलकर यांच्या मुलाचा, मुंबईतील प्रसिद्ध घई परिवारातील लाडकी सानिया चंडोकसोबत साखरपुडा झाल्याच्या बातम्या जोर धरत आहेत. सानियाचा सारा तेंडुलकरसोबतही खास संबंध असल्याचं बोललं जातं.
सानिया सोशल मीडियावर सक्रिय असली तरी तिचं इंस्टाग्राम अकाउंट खाजगी आहे. ती खानपान उद्योगात मजबूत पाय रोवलेल्या घई परिवारातून आहे. इंटरकॉन्टिनेंटल हॉटेल आणि लोकप्रिय ‘ब्रुकलिन क्रीमरी’ आइसक्रीम ब्रँडसह अनेक व्यवसाय या परिवाराच्या मालकीचे आहेत. सरकारी नोंदींनुसार, सानिया ‘मिस्टर पॉज पेट स्पा अँड स्टोअर एलएलपी’मध्ये नामनिर्देशित भागीदार आणि संचालक आहे.
सानिया ही मुंबईतील प्रख्यात उद्योगपती रवि घई यांची नात असून, गौरव घई यांची मुलगी आहे. ती सारा तेंडुलकरची चांगली मैत्रीण आहे. सारासोबत तिचे अनेक फोटो समोर आले आहेत, तसेच अर्जुनलाही सानियासोबत अनेकदा पाहिलं गेलं आहे. आता चाहत्यांमध्ये एकच प्रश्न की लग्न कधी होणार?
सोशल मीडियावर साखरपुड्याच्या बातम्यांना वेग आला असला, तरी दोन्ही कुटुंबांनी अद्याप अधिकृत घोषणाच केलेली नाही. क्रिकेटबाबत बोलायचं झालं, तर अर्जुन सध्या गोव्याचं प्रतिनिधित्व करतो आणि आयपीएल 2025 मध्ये मुंबई इंडियन्स संघात आहे. मात्र, या हंगामात त्याला एकही सामना खेळण्याची संधी मिळाली नव्हती.