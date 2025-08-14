English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Arjun Tendulkar: सारा चर्चेत पण गुपचूप अर्जुन तेंडुलकरनेच उरकला साखरपुडा! जाणून घ्या सासरे काय करतात

Arjun Tendulkar Engagement With Saniya Chandok: 'क्रिकेटचा देव' सचिन तेंडुलकरचे कुटुंब सोशल मीडियावर अनेकदा चर्चेत असते. सारा तेंडुलकरच्या अफेअरबद्दल सर्वत्र चर्चा होत असतात. पण याच दरम्यान अर्जुन तेंडुलकरच्या साखरपुड्याच्या बातमीने खळबळ उडाली आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 14, 2025, 09:29 AM IST
Arjun Tendulkar Engagement With Saniya Chandok: सचिन तेंडुलकर यांच्या कुटुंबातील हालचाली सोशल मीडियावर नेहमीच चर्चेत असतात. अलीकडेपर्यंत सारा तेंडुलकरच्या रिलेशनशिपच्या चर्चा रंगत होत्या, पण आता लक्ष वेधलंय अर्जुन तेंडुलकरकडे. कारण, ‘क्रिकेटचा देव’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सचिन तेंडुलकर यांच्या मुलाचा, मुंबईतील प्रसिद्ध घई परिवारातील लाडकी सानिया चंडोकसोबत साखरपुडा झाल्याच्या बातम्या जोर धरत आहेत. सानियाचा सारा तेंडुलकरसोबतही खास संबंध असल्याचं बोललं जातं.

सानिया चंडोक कोण आहेत?

सानिया सोशल मीडियावर सक्रिय असली तरी तिचं इंस्टाग्राम अकाउंट खाजगी आहे. ती खानपान उद्योगात मजबूत पाय रोवलेल्या घई परिवारातून आहे. इंटरकॉन्टिनेंटल हॉटेल आणि लोकप्रिय ‘ब्रुकलिन क्रीमरी’ आइसक्रीम ब्रँडसह अनेक व्यवसाय या परिवाराच्या मालकीचे आहेत. सरकारी नोंदींनुसार, सानिया ‘मिस्टर पॉज पेट स्पा अँड स्टोअर एलएलपी’मध्ये नामनिर्देशित भागीदार आणि संचालक आहे.

सासरे काय करतात?

सानिया ही मुंबईतील प्रख्यात उद्योगपती रवि घई यांची नात असून, गौरव घई यांची मुलगी आहे. ती सारा तेंडुलकरची चांगली मैत्रीण आहे.  सारासोबत तिचे अनेक फोटो समोर आले आहेत, तसेच अर्जुनलाही सानियासोबत अनेकदा पाहिलं गेलं आहे. आता चाहत्यांमध्ये एकच प्रश्न की लग्न कधी होणार?

अधिकृत पुष्टी अद्याप नाही

सोशल मीडियावर साखरपुड्याच्या बातम्यांना वेग आला असला, तरी दोन्ही कुटुंबांनी अद्याप अधिकृत घोषणाच केलेली नाही. क्रिकेटबाबत बोलायचं झालं, तर अर्जुन सध्या गोव्याचं प्रतिनिधित्व करतो आणि आयपीएल 2025 मध्ये मुंबई इंडियन्स संघात आहे. मात्र, या हंगामात त्याला एकही सामना खेळण्याची संधी मिळाली नव्हती.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

