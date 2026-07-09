/कोण आहे अर्णव पापरकर? विंबल्डनमध्ये भारतीय टेनिसचा नवा हिरो! 36 वर्षांनी रचला इतिहास

Who is Arnav Paparkar? : लंडनमधील ऑल इंग्लंड लॉन टेनिस क्लबमध्ये सुरु असलेल्या विम्बल्डन 2026 ची जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे. या विम्बल्डन 2026 मधील बॉईज सिंगल्समध्ये भारताच्या लेकाने इतिहास रचला आहे. भारताचा युवा खेळाडू अर्णव पप्पारकर याने वयाच्या 18 व्या वर्षी जपानच्या रयो ताबाताला अवघ्या मिनिटामध्ये पराभूत करुन 6-2, 6-1 असे पराभूत करुन उपांत्यपूर्व फेरीमध्ये प्रवेश केला आहे. ने या स्पर्धेतील भारताचा 36 वर्षांचा दुष्काळही संपवला. 36 वर्षानंतर एकेरीच्या उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश करणारा अर्णव हा भारताचा पहिला खेळाडू ठरला आहे. आता हा अर्णव पप्पारकर कोण आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
अर्णव पप्पारकर याने केलेल्या कामगिरीनंतर त्याला भारतीय टेनिसच्या दिग्गजांच्या पंक्तीत स्थान मिळाले आहे. अर्णवच्या राउंड ऑफ 32 च्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर त्याने सुरु असलेल्या दुसऱ्या फेरीत त्याने अमेरिकेच्या ज्युनियर जागतिक क्रमवारीत तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या कीटन हॅन्सला एकतर्फी पराभूत केले. उपांत्यपूर्व फेरीच्या आधीच्या सामन्यात त्याने जपानच्या रयो ताबाताला एकतर्फी सामन्यात 6-2, 6-1 ने हरवून क्वाटर फायनल सामन्यामध्ये स्थान पक्के केले आहे. आयटीएफ ज्युनियर जागतिक क्रमवारीत 19व्या क्रमांकावर असलेल्या अर्नाबच्या कारकिर्दीतील ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कामगिरी मानली जात आहे.
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अर्णवच्या आधी, हा पराक्रम महान लिएंडर पेसने केला होता. त्याने 1990 मध्ये या स्पर्धेत विजेतेपद पटकावून इतिहास रचला होता. आता, तीन दशकांनंतर, अर्णवला लिएंडर पेसच्या पराक्रमाची पुनरावृत्ती करण्याची संधी मिळाली आहे. आता त्याचा क्वाटर फायनलचा सामना हा संध्याकाळी पाच वाजता होणार आहे. या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहता येणार आहे या सामन्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग ही जिओहॅाटस्टावर पाहायला मिळणार आहे. अर्णव आता उपांत्यपूर्व फेरीत अमेरिकन क्वालिफायर जॉर्डन लीचा सामना करेल.
Asia’s lone warrior marches on at Wimbledon…— Asian Tennis Federation (@asian_tennis) July 9, 2026
Arnav Paparkar ontinues to carry the Asian challenge in the Boys’ Singles draw, moving into the quarter-finals with a commanding 6-2 6-1 win over Japan’s Ryo Tabata
The Indian youngster is standing tall as the last Asian… pic.twitter.com/fjp7W5R3aQ
अर्णव पप्पारकर वैयक्तिक जीवनाबद्दल सांगायचे झाले तर तो भारतीय टेनिसपटू पुण्याचा आहे. अर्णब दोन ठिकाणी सराव करतो. भारतात, तो हेमंत बेंद्रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली खेळातील बारकावे शिकत आहे. त्याचे दुसरे प्रशिक्षण केंद्र स्पेनमधील सोटो अकादमी आहे. पापरकर हे नाव अजून प्रसिद्ध किंवा मोठे नसेल, पण विम्बल्डन ज्युनियर स्पर्धेत ज्या प्रकारे त्याने आपले कौशल्य सिद्ध केले आहे, त्यावरून त्याचे भविष्य उज्ज्वल असल्याचे स्पष्ट पाहायला मिळत आहेत. यूएस ओपनच्या उपांत्यपूर्व फेरीतही पोहोचला होता आणि पापरकरच्या आधी, ज्युनियर ग्रँड स्लॅमच्या उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचणारा तो शेवटचा भारतीय खेळाडू होता.