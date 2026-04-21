Who is Ashwani Kumar : गुजरात टायटन्स विरुद्ध सोमवार 20 एप्रिल रोजी झालेल्या सामन्यात तिलक वर्माने फलंदाजीत तर अश्वनी कुमारने गोविन्दजीत आपली छाप सोडली. अश्वनीने  या सामन्यात सर्वाधिक 4 विकेट घेतल्या. तेव्हा संघाला सामना जिंकवून देण्यात महत्वाची भूमिका असलेल्या अश्वनी कुमारच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत जाणून घेऊयात.    

पूजा पवार | Updated: Apr 21, 2026, 10:56 AM IST
Mumbai Indians : 30 रुपयांनी बदललं जीवन, 4 विकेट घेऊन मुंबई इंडियन्सला विजय मिळवून दिला, कोण आहे अश्वनी कुमार?
Photo Credit - Social Media

Who is Ashwani Kumar : आयपीएल 2026 चा 30 वा सामना हा मुंबई इंडियन्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यात पार पडला. या सामन्यात मुंबई इंडियन्सने 99 धावांनी गुजरातवर विजय मिळवला. मुंबई इंडियन्सच्या या विजयात जेवढं महत्व हे तिलक वर्माने 45 बॉलमध्ये ठोकलेल्या शतकाचं होतं तितकंच महत्व हे 24 वर्षीय गोलंदाज अश्वनी कुमार याने घेतलेल्या 4 विकेटचं सुद्धा होतं. या डावखुऱ्या गोलंदाजाने गुजरात टायटन्स विरुद्ध 4 ओव्हरमध्ये फक्त 24 धावा देऊन 4 विकेट घेतल्या. अश्वनी कुमारने फक्त 18 बॉलमध्ये संपूर्ण सामना पलटला. या खेळाडूने शुभमन गिल, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया आणि राशिद खानची विकेट घेतली. त्यामुळे गुजरात टायटन्सच्या फलंदाजीला मोठं भगदाड पडलं.  मुंबई इंडियन्सचा मॅच विनर ठरलेला गोलंदाज अश्वनी कुमार याला कधीकाळी प्रवासासाठी इतरांकडून 30  रुपये उधार घ्यावे लागायचे, मात्र आयपीएलने अश्वनीला ओळख मिळवून दिली. तेव्हा अश्वनी कुमार नेमका कोण आहे याविषयी जाणून घेऊयात. 

पहिल्याच सामन्यात केली धमाकेदार कामगिरी :

अश्वनी कुमारला पहिल्याच सामन्यात जबरदस्त कामगिरी करण्याची सवय आहे. अश्वनी कुमार याने आयपीएल 2026 सीजनचा सोमवारी पहिला सामना खेळला, यात त्याने 4 विकेट घेतल्या. आयपीएल 2025 मध्ये अश्वनी मुंबई इंडियन्सकडून पदार्पण केलं होतं. या सामन्यात सुद्धा त्याने 4 विकेट घेतल्या होत्या. सामन्यानंतर अश्वनी कुमारने सांगितलं की, पिचनुसार मी माझ्या बॉलच्या लेन्थमध्ये सुधारणा केली. त्याने स्लोअर बाउन्सरचा जबरदस्त वापर केला. 

30 रुपयांनी बदललं जीवन : 

अश्वनी कुमार हा पंजाबचा असून त्याने मोहालीच्या पीसीए स्टेडीयमवर वेगवान गोलंदाजीची कला शिकली. अश्वनी कुमार 11 किलोमीटर सायकल चालवून प्रॅक्टिस करायला जायचा. एवढंच नाही तर दररोज 30 रुपयांची मागणी करून तो शेअर्ड ऑटोने प्रवास करायचा. याच 30 रुपयांनी अश्वनीचं जीवन बदललं आणि त्याने आयपीएलपर्यंत मजल मारली आहे. अश्वनीने क्रिकेटर बनण्यासाठी शिक्षण सोडलं. तो 12 वी पर्यंत शिकलाय, त्याने जबरदस्त क्रिकेट खेळून यश मिळवले. अश्वनीने पंजाब संघांकडून फक्त 2 फर्स्ट क्लास सामने खेळले आहेत. त्याने लिस्ट ए चे सामने खेळले असून टी20 मध्ये त्याने 20 सामन्यात 21 विकेट घेतल्या आहेत. 

हेही वाचा : Tilak Varma Networth : मुंबई इंडियन्सच्या विजयाचा हिरो, 23 वर्षांच्या तिलक वर्माची संपत्ती पाहून डोळे फिरतील

 

अश्वनी आणि तिलक वर्मा बनला विजयाचा हिरो : 

अश्वनी कुमार पूर्वी मुंबई इंडियन्सचा फलंदाज तिलक वर्माने संघासाठी जबरदस्त फलंदाजी करून 45 बॉलमध्ये शतक ठोकले. हे त्याचं आयपीएल करिअरमधील पहिलं शतक होतं. दरम्यान त्याने 8 चौकार आणि 7 षटकार ठोकले. तिलक वर्माने 224.44 च्या स्ट्राईक रेटने गुजरात टायटन्सची धुलाई केली. त्यानंतर गोलंदाजीत अश्वनी कुमारने गुजरात टायटन्सच्या फलंदाजांना घाम फोडला. अश्वनीने मुंबई इंडियन्ससाठी या सामन्यात सर्वाधिक 4 विकेट घेतल्या. 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

इतर बातम्या

Petrol Diesel Price Today: तेलाच्या किमतीत मोठे बदल! जाणून...

भारत