Mumbai Indians : 30 रुपयांनी बदललं जीवन, 4 विकेट घेऊन मुंबई इंडियन्सला विजय मिळवून दिला, कोण आहे अश्वनी कुमार?

Who is Ashwani Kumar : आयपीएल 2026 चा 30 वा सामना हा मुंबई इंडियन्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यात पार पडला. या सामन्यात मुंबई इंडियन्सने 99 धावांनी गुजरातवर विजय मिळवला. मुंबई इंडियन्सच्या या विजयात जेवढं महत्व हे तिलक वर्माने 45 बॉलमध्ये ठोकलेल्या शतकाचं होतं तितकंच महत्व हे 24 वर्षीय गोलंदाज अश्वनी कुमार याने घेतलेल्या 4 विकेटचं सुद्धा होतं. या डावखुऱ्या गोलंदाजाने गुजरात टायटन्स विरुद्ध 4 ओव्हरमध्ये फक्त 24 धावा देऊन 4 विकेट घेतल्या. अश्वनी कुमारने फक्त 18 बॉलमध्ये संपूर्ण सामना पलटला. या खेळाडूने शुभमन गिल, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया आणि राशिद खानची विकेट घेतली. त्यामुळे गुजरात टायटन्सच्या फलंदाजीला मोठं भगदाड पडलं. मुंबई इंडियन्सचा मॅच विनर ठरलेला गोलंदाज अश्वनी कुमार याला कधीकाळी प्रवासासाठी इतरांकडून 30 रुपये उधार घ्यावे लागायचे, मात्र आयपीएलने अश्वनीला ओळख मिळवून दिली. तेव्हा अश्वनी कुमार नेमका कोण आहे याविषयी जाणून घेऊयात.
अश्वनी कुमारला पहिल्याच सामन्यात जबरदस्त कामगिरी करण्याची सवय आहे. अश्वनी कुमार याने आयपीएल 2026 सीजनचा सोमवारी पहिला सामना खेळला, यात त्याने 4 विकेट घेतल्या. आयपीएल 2025 मध्ये अश्वनी मुंबई इंडियन्सकडून पदार्पण केलं होतं. या सामन्यात सुद्धा त्याने 4 विकेट घेतल्या होत्या. सामन्यानंतर अश्वनी कुमारने सांगितलं की, पिचनुसार मी माझ्या बॉलच्या लेन्थमध्ये सुधारणा केली. त्याने स्लोअर बाउन्सरचा जबरदस्त वापर केला.
अश्वनी कुमार हा पंजाबचा असून त्याने मोहालीच्या पीसीए स्टेडीयमवर वेगवान गोलंदाजीची कला शिकली. अश्वनी कुमार 11 किलोमीटर सायकल चालवून प्रॅक्टिस करायला जायचा. एवढंच नाही तर दररोज 30 रुपयांची मागणी करून तो शेअर्ड ऑटोने प्रवास करायचा. याच 30 रुपयांनी अश्वनीचं जीवन बदललं आणि त्याने आयपीएलपर्यंत मजल मारली आहे. अश्वनीने क्रिकेटर बनण्यासाठी शिक्षण सोडलं. तो 12 वी पर्यंत शिकलाय, त्याने जबरदस्त क्रिकेट खेळून यश मिळवले. अश्वनीने पंजाब संघांकडून फक्त 2 फर्स्ट क्लास सामने खेळले आहेत. त्याने लिस्ट ए चे सामने खेळले असून टी20 मध्ये त्याने 20 सामन्यात 21 विकेट घेतल्या आहेत.
अश्वनी कुमारने मुंबई इंडियन्ससाठी या सामन्यात सर्वाधिक 4 विकेट घेतल्या. तिलक वर्माने 8 चौकार आणि 7 षटकार ठोकले. तिलक वर्माने 224.44 च्या स्ट्राईक रेटने गुजरात टायटन्सची धुलाई केली. त्यानंतर गोलंदाजीत अश्वनी कुमारने गुजरात टायटन्सच्या फलंदाजांना घाम फोडला. अश्वनीने मुंबई इंडियन्ससाठी या सामन्यात सर्वाधिक 4 विकेट घेतल्या.