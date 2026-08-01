/कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये भारताच्या जुडो खेळाडूंनी रचला इतिहास, कोण आहेत सुवर्ण पदक विजेते अस्मिता आणि हर्ष?

Commonwealth Games 2026 : कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये भारताला जुडोमध्ये दोन पदक मिळाली. अस्मिता डे आणि हर्ष सिंह यांनी भारताला दोन सुवर्ण पदक जिंकून देत इतिहासात नाव कोरलं. यापूर्वी कोणत्याही खेळाडूला जुडोमध्ये सुवर्णपदक मिळवता आलं नव्हतं. त्यामुळे सध्या या दोघांवर कौतुकाचा वर्षाव केला जातोय. अस्मिता डेने महिलांच्या 48 किलो वजनी गटात भारताला सुवर्णपदक मिळवून देत इतिहास रचला. अत्यंत रोमांचक झालेल्या या फायनलमध्ये अस्मिता सुरुवातीला पिछाडीवर होती मात्र तिने जबरदस्त कमबॅक केलं आणि सुवर्णपदकाला गवसणी घातली. तर दुसरीकडे ऑस्ट्रेलियाचा अनुभवी खेळाडू जोशुआ काट्जला हर्ष सिंहने पराभूत केलं आणि भारतासाठी सुवर्ण कामगिरी केली.
23 वर्षांच्या हर्ष सिंहने पुरुषांच्या 60 किलो श्रेणीच्या फायनल सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज आणि अनुभवी जोशुआ काट्जलाला मत दिली. हर्ष सिंहने अशा प्रकारे भारताला कॉमनवेल्थ स्पर्धेत पुरुष जुडोमध्ये सुवर्णपदक जिंकून दिले. कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये पहिल्यांदाच सहभागी झालेल्या हर्षने केवळ आपली क्षमताच सिद्ध केली नाही, तर जागतिक मंचावर भारतीय ज्युडोचा प्रभावही ठळकपणे अधोरेखित केला. जगातील अव्वल दर्जाच्या खेळाडूंविरुद्ध सातत्याने खेळून मिळालेला अनुभव आणि त्याची शिस्त यांच्या जोरावर त्याला 2026 च्या ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्ससाठी भारतीय संघात स्थान मिळाले. मात्र त्याची खरी टेस्ट ग्लासगोमधील अंतिम सामन्यात लागणार होती, जिथे त्याला एका तगड्या प्रतिस्पर्ध्याचा सामना करायचा होता.
अस्मिता डे ही मुळतः त्रिपुराच्या दक्षिण त्रिपुरा जिल्ह्याची असून अतिशय छोट्या बेलोनिया या भागात ती राहणारी आहे. सुरुवातीला अस्मिताचं स्वप्न हे जुडो खेळण्याचं आणि त्यात मोठं होण्याच कधीच नव्हत. अस्मिता सुरुवातीला तेव्हा 800 मीटर धावपटू म्हणून ट्रॅकवर घाम गाळत असे. तिच्या आयुष्याला एक नवीन वळण तेव्हा मिळाले, जेव्हा तिने आपल्या जिल्ह्यात आयोजित एका निवड चाचणीत सहभाग घेतला. तेथे प्रशिक्षकांनी अस्मिताची लवचिकता, ताकद आणि चपळाई हे गुण ओळखले आणि तिला ॲथलेटिक्स सोडून ज्युडोकडे वळण्याचा सल्ला दिला. हा निर्णय अस्मिताच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठा कलाटणी देणारा क्षण ठरला. त्रिपुराच्या वाटांवरून सुरू झालेला हा प्रवास लवकरच भारतीय ज्युडोच्या सर्वोच्च मंचाच्या दिशेने आगेकूच करू लागला. यंदा कॉमनवेल्थ स्पर्धेत अस्मिताने महिलांच्या 48 किलो वजनी गटात भारताला सुवर्णपदक मिळवून दिले.