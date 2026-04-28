चेन्नई सुपरकिंग्समध्ये सामील होणार अजून एक मराठमोळा चेहरा? 36 बॉलमध्ये झळकावलं शतक

Who Is Ayush Vartak Join CSK For Trials? सीएसकेचा संघ पॉईंट्स टेबलमध्ये सहाव्या स्थानी असून त्यांना प्लेऑफमध्ये पोहोचण्यासाठी उर्वरित 6 पैकी जास्तीत जास्त सामने जिंकणं महत्वाचं असणार आहे. दुखापत होऊन आयपीएलमधून बाहेर पडलेल्या खलील अहमची जागा अजूनही रिकामी आहे. तेव्हा त्याच्या जागी सीएसकेने ट्रायलसाठी मुंबईचा २१ वर्षीय क्रिकेटर आयुष वर्तकला ट्रायलसाठी बोलावलं आहे. 

पूजा पवार | Updated: Apr 28, 2026, 02:25 PM IST
चेन्नई सुपरकिंग्समध्ये सामील होणार अजून एक मराठमोळा चेहरा? 36 बॉलमध्ये झळकावलं शतक
Ayush Vartak : आयपीएल 2026 स्पर्धेत आतापर्यंत जवळपास 40 सामने झालेले आहेत. प्रत्येक संघाने आतापर्यंत 8 ते 7 सामने खेळले असून यात काही संघ हे प्लेऑफच्या शर्यतीत पुढे आहेत तर काही संघ हे पॉईंट्स टेबलमध्ये खालच्या स्थानी आहेत. त्यामुळे प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी संघांना त्यांचा खेळ लेव्हल अप करावा लागणार आहे. अशातच तब्बल 5 वेळा आयपीएलचं विजेतेपद पटकावणारा संघ चेन्नई सुपरकिंग्सने 8 पैकी 3 सामने जिंकले असून त्यांच्या खात्यात 6 पॉईंट्स आहेत. सीएसकेचा संघ पॉईंट्स टेबलमध्ये सहाव्या स्थानी असून त्यांना प्लेऑफमध्ये पोहोचण्यासाठी उर्वरित 6 पैकी जास्तीत जास्त सामने जिंकणं महत्वाचं असणार आहे. अशातच सीएसकेला दुखापतीचं ग्रहण सुद्धा लागलं असून यात खालील अहमद आणि आयुष म्हात्रे हे दुखापतीमुळे आयपीएलमधून बाहेर पडलेत. आयुष म्हात्रेची रिप्लेसमेंट म्हणून आकाश मधवालची घोषणा केली असली तरी खलील अहमची जागा अजूनही रिकामी आहे. त्याच्या जागी एका प्रभावशाली युवा फलंदाजाची निवड सीएसकेला करायची आहे, त्यासाठी मराठमोळ्या आयुष वर्तक या युवा स्टार क्रिकेटरला चेन्नई सुपरकिंग्सने ट्रायलसाठी बोलावलं आहे. 

आयुष वर्तकला ट्रायलसाठी बोलावलं : 

चेन्नई सुपरकिंग्सला रविवारी गुजरात टायटन्स विरुद्ध सामन्यात घरच्या मैदानावर पराभव मिळाला. या पराभवानंतर चेन्नई सुपरकिंग्सने मुंबईचा 21 वर्षीय क्रिकेटर आयुष वर्तक याला ट्रायलसाठी बोलावलं आहे. आयुष वर्तक याने अंडर-23 स्टेट ए ट्रॉफी 2025 मध्ये जबरदस्त प्रदर्शन केलं होतं , मात्र तो आयपीएल २०२६ पूर्वी झालेल्या मिनी ऑक्शनमध्ये अनसोल्ड राहिला. एका सूत्राने टाईम्स ऑफ इंडियाला सांगितलं की, 'आयुष वर्तकला मंगळवारी ट्रायलसाठी बोलावण्यात आलं असून तो सोमवारी रात्री चेन्नई ला पोहोचणार आहे'. 

आर अश्विनने केली पोस्ट : 

माजी गोलंदाज आर अश्विनने सुद्धा आयुष वर्तक संदर्भातील बातमीची पुष्टी केली असून त्याने सोशल मीडियावर यासंदर्भात पोस्ट शेअर केली आहे. त्याने सीएसकेच्या स्काउटिंग टीमचं कौतुक केलं असून ज्यांनी सीजनच्या मध्यात संघ मजबूत करण्यासाठी मेहनत घेतली. अश्विनने लिहिले की, 'चेन्नई सुपरकिंग्सने सीजनच्या दरम्यान भविष्यासाठी एक मजबूत संघ बनवण्यासाठी खूप मेहनत घेतली आहे. लिलावाच्या दरम्यान असे स्मार्ट रिक्रूटमेंट आणि ट्रेड्स करून संघाला अपग्रेड करणं हा सर्वात चांगला पर्याय आहे'. यासह त्याने आयुषचा फोटो शेअर करून 'महाराष्ट्राचा युवा प्रतिभाशाली आयुष वर्तक', असं लिहिलं आहे. 

कोण आहे आयुष वर्तक? 

आयुष वर्तक हा मुंबईचा एक प्रभावशाली ऑलराउंडर फलंदाज असून त्याने कंगा लीगमध्ये जूनियर संघासाठी खेळताना 36 बॉलमध्ये शतक ठोकलं होतं. पहिल्या यावर्षी त्याला पायाला दुखापत झालेली असून सुद्धा त्याने तुफान फलंदाजी केली होती. मागच्या सीजनच्या पहिल्या सत्रात तो नायडू ट्रॉफीमध्ये मुंबईच्या अंडर-23 संघाचा कर्णधार सुद्धा होता. त्यानंतर तो मुंबईच्या रणजी ट्रॉफीच्या संभावित संघात सामील झाला. मेंस स्टेट ए ट्रॉफी 2025 मध्ये आयुष वर्तकने सहा इनिंगमध्ये 363 धावा केल्या. त्याने 26 षटकार लगावले. त्याचं सर्वाधिक खास योगदान हे 132 धावा, नाबाद 92 आणि  75 धावा असा स्कोअर होता. आयुषने या स्पर्धेत मुंबईसाठी सर्वाधिक धावा केल्या. आयुष वर्तक हा सध्या केवळ २१ वर्षांचा आहे. 

