BCCI New President: ना हरभजन ना सौरव गांगुली नाही तर बीसीसीआय अध्यक्ष होणार 'ही' व्यक्ती!

Who is New BCCI New President: रोजर बिन्नी यांच्या कार्यकाळानंतर बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदावर आता दिल्लीचा माजी क्रिकेटपटू मितुन मिन्हास विराजमान होणार आहे. विशेष म्हणजे, या प्रतिष्ठित पदावर पोहोचणारे ते तिसरे खेळाडू ठरणार आहेत. यापूर्वी सौरव गांगुली आणि रोजर बिन्नी यांनी ही जबाबदारी सांभाळली होती. दरम्यान, भारताचा माजी वेगवान गोलंदाज आरपी सिंह यांनाही मोठी भूमिका दिली जाण्याची शक्यता आहे. शनिवारी झालेल्या अनौपचारिक बैठकीत बीसीसीआयमधील वरिष्ठ प्रशासक आणि निर्णय घेणाऱ्यांनी 28 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेपूर्वी (AGM) रिक्त पदांसाठी उमेदवारांची यादी अंतिम केली. त्याच बैठकीत जम्मू क्रिकेट संघटनेतून आलेले माजी क्रिकेटर मितुन मिन्हास यांचे नाव अध्यक्षपदासाठी निश्चित करण्यात आले.
राजीव शुक्ला यांना पुन्हा एकदा उपाध्यक्षपद मिळाले आहे.
कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष रघुराम भट्ट यांना कोषाध्यक्ष पद सोपवले जाणार आहे.
पंजाब क्रिकेट संघाचे प्रतिनिधी म्हणून निवडले गेलेले हरभजन सिंह या बैठकीला गैरहजर होते.
सत्ताधारी भाजप पक्षाची इच्छा आहे की बीसीसीआयमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर खेळाडूंना संधी मिळावी. मात्र, खेळ संस्थांच्या दैनंदिन कामकाजात पक्ष थेट हस्तक्षेप करत नाही.
देवजीत सैकिया सचिवपदी कायम राहतील अशी शक्यता असून, प्रभतेज भाटिया कोषाध्यक्ष पदावर सुरूच राहतील.
संयुक्त सचिवपदासाठी जयेश जॉर्ज आणि रोहन देसाई यांच्या नावांवर चर्चा झाली आहे.
तर अरुण धूमल यांच्याकडे IPL चेअरमनपद कायम ठेवण्यात आले आहे.
बैठकीत निवड समित्यांबाबतही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
माजी फिरकीपटू प्रज्ञान ओझा यांची वरिष्ठ निवड समितीत एस. शरत यांच्या जागी नियुक्ती होणार आहे.
शरत यांना ज्युनियर निवड समितीचे नवे अध्यक्ष बनवले जाईल, जिथे ते व्ही. एस. तिलक नायडू यांची जागा घेतील.
माजी वेगवान गोलंदाज आरपी सिंह यांना सुब्रतो बॅनर्जी यांच्या ऐवजी जबाबदारी दिली जाणार आहे.
या नव्या नियुक्त्या आणि फेरबदल 28 सप्टेंबरपासून कार्यान्वित होणार आहेत.
