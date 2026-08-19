/गुपचूप कोणाला डेट करतोय देवदत्त पडिक्कल? सोशल मीडियावरील Viral Photo मुळे रंगली चर्चा!

Devdutt Padikkal Girlfriend Rumors: भारतीय क्रिकेटपटू देवदत्त पडिक्कल सध्या आपल्या दमदार फलंदाजीसोबतच वैयक्तिक आयुष्यामुळेही चर्चेत आला आहे. सोशल मीडियावर त्याचं नाव रियांजली नानजप्पासोबत जोडलं जात असून, दोघांच्या नात्याबाबत विविध चर्चा रंगल्या आहेत. देवदत्त पडिक्कल सध्या भारतीय क्रिकेटमध्ये चर्चेतील नाव बनला आहे. श्रीलंका दौऱ्यातील त्याच्या शानदार कामगिरीनंतर त्याला कसोटी संघातील तिसऱ्या क्रमांकासाठी एक मजबूत पर्याय मानलं जात आहे. श्रीलंका XI विरुद्धच्या सराव सामन्यात तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना पडिक्कलने नाबाद 142 धावांची खेळी केली. त्यानंतर पहिल्या कसोटी सामन्यातही त्याने 167 धावांची शानदार खेळी करत आपली क्षमता सिद्ध केली मात्र यावेळी पडिक्कलची चर्चा केवळ मैदानावरील कामगिरीमुळे होत नाहीये. सोशल मीडियावर त्याच्या कथित रिलेशनशिपबाबतही जोरदार चर्चा सुरू आहे.
देवदत्त पडिक्कलचं नाव रियांजली नानजप्पासोबत जोडलं जात आहे. सोशल मीडियावर दोघांचे काही फोटो चर्चेत आले असून, त्यावरून त्यांच्या नात्याबाबत अंदाज व्यक्त केले जात आहेत. काही सोशल मीडिया पोस्टमध्ये दोघांमध्ये नियमित संवाद सुरू असल्याचा दावा केला जात आहे. तसेच IPL 2026च्या काळात दोघांच्या मैत्रीला वेगळं वळण मिळाल्याचीही चर्चा आहे. मात्र या दाव्यांना अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. देवदत्त पडिक्कल किंवा रियांजली नानजप्पा यांनी त्यांच्या नात्याबाबत सार्वजनिकपणे कोणतीही माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे सध्या या चर्चा केवळ सोशल मीडिया आणि उपलब्ध फोटोंवर आधारित आहेत.
सोशल मीडियावर आणखी एक दावा चर्चेत आहे. भारत आणि श्रीलंका यांच्यात गॉलमध्ये सुरू असलेल्या पहिल्या कसोटी सामन्यात रियांजली नानजप्पा पडिक्कलला सपोर्ट करण्यासाठी स्टेडियममध्ये उपस्थित असल्याचं म्हटलं जात आहे. मात्र याबाबतही दोघांकडून कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
Devdutt Padikkal’s girlfriend Riyanjali Nanjappa reacts to his sensational 167 in his comeback Test match against Sri Lanka!— Cricket Updates (@arman7590) August 17, 2026
She also looked visibly sad after Devdutt missed out on a well-deserved double century. #indvsl pic.twitter.com/TuM3bSLW9Y
देवदत्त पडिक्कलचं नाव रियांजली नानजप्पासोबत जोडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. काही महिन्यांपूर्वी रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरूने IPL 2026चं विजेतेपद पटकावल्यानंतर पडिक्कलचा एका तरुणीसोबतचा फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता. त्या वेळीही त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत अनेक चर्चा रंगल्या होत्या.
Devdutt Padikkal and his girlfriend, Riyanjali Nanjappa, posing with the IPL 2026 trophy.— Sonu (@Cricket_live247) June 3, 2026
Star boy Padikkal with his trophy. pic.twitter.com/xvNcUm3MjK
रियांजली नानजप्पा ही पेशाने डिझायनर आणि पॉटरी आर्टिस्ट असल्याचं सांगितलं जातं. मातीपासून विविध प्रकारच्या कलाकृती आणि भांडी तयार करण्याच्या कलेशी ती जोडलेली आहे.
दरम्यान, पडिक्कलच्या क्रिकेट कारकिर्दीकडे पाहिलं तर श्रीलंका दौरा त्याच्यासाठी महत्त्वाचा ठरला आहे. कसोटी कारकिर्दीतील पहिल्या तीन डावांमध्ये त्याच्या नावावर केवळ 90 धावा होत्या. मात्र साई सुदर्शन दुखापतीमुळे उपलब्ध नसल्याने पडिक्कलला तिसऱ्या क्रमांकावर संधी मिळाली आणि त्याने या संधीचं सोनं केलं. गॉल कसोटीच्या पहिल्या डावात त्याने तब्बल 167 धावांची खेळी केली. त्यानंतर दुसऱ्या डावातही बाद होण्यापूर्वी त्याने 44 धावा केल्या.
त्यामुळे एकीकडे पडिक्कल आपल्या फलंदाजीने भारतीय संघातील स्थान मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात आहे, तर दुसरीकडे त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत सोशल मीडियावर चर्चा सुरू आहे. मात्र रियांजली नानजप्पासोबतच्या कथित नात्याबाबत दोघांकडून अधिकृत वक्तव्य येईपर्यंत या चर्चांना केवळ अफवा म्हणूनच पाहावं लागेल.