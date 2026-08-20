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1 ओव्हरमध्ये 39 धावा... टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमधील एक महान विक्रम! कोण आहे darius visser?

 एखादा खेळाडू एक ओव्हरमध्ये जास्तीत जास्त 36 धावा करु शकतो. पण युवा खेळाडूने त्याहून भयंकर रेकॅार्ड केला आहे, आशिया-पॅसिफिक विभाग पात्रता फेरीत असे काही घडले ज्यामुळे क्रिकेटच्या, विशेषतः टी20 क्रिकेटच्या जगात एक नवीन अध्याय सुरू झाला. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 20, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 04:05 PM IST
1 ओव्हरमध्ये 39 धावा... टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमधील एक महान विक्रम! कोण आहे darius visser?
Image Credit: 1 ओव्हरमध्ये 39 धावा... कोण आहे डॅरियस विसर? (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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