/1 ओव्हरमध्ये 39 धावा... टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमधील एक महान विक्रम! कोण आहे darius visser?

एकाच ओव्हरमध्ये षटकार ठोकणे हा कारनामा करण्यासाठी कष्ट आणि नशीब सोबत असणे गरजेचे आहे. भारताचा स्टार माजी खेळाडू युवराज सिंगने इंग्लंडविरुद्ध 6 चेंडूंमध्ये 6 षटकार मारले होते. एखादा खेळाडू एक ओव्हरमध्ये जास्तीत जास्त 36 धावा करु शकतो. पण युवा खेळाडूने त्याहून भयंकर रेकॅार्ड केला आहे, आजपासून दोन वर्षांपूर्वी तारीख होती 20/08/2024 या दिवशी, पुरुष टी20 विश्वचषक 2024 चा आशिया-पॅसिफिक विभाग पात्रता फेरीचा सामना खेळवला जात होता. या सामन्यामध्ये दोन्ही खुप वेगळी राष्ट्रे हे आमनेसामने होती, सामोआ आणि वानुआतू या दोन्ही संघामध्ये सामना खेळवला जात होता. सामोआ आणि वानुआतू यांच्यामध्ये सामना सामोआ येथील गार्डन ओव्हलवर खेळला गेला होता.
या सामन्यामध्ये नंतर असे काही घडले ज्यामुळे क्रिकेटच्या, विशेषतः टी20 क्रिकेटच्या जगात एक नवीन अध्याय सुरू झाला. क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये एका ओव्हरमध्ये 36 धावा करणे म्हणजेच खरोखरच कौतुक, पण या सामन्यामध्ये टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये हा आकडा देखील मागे टाकण्यात आला. सामोआचा फलंदाज डॅरियस व्हिसरने वानुआतूविरुद्ध अशी धमाकेदार खेळी केली की एकाच ओव्हरमध्ये 39 धावा झाल्या. आता हे कसे शक्य आहे यासंदर्भात तुम्हाला सविस्तर सांगणार आहोत.
पुरुष टी20 विश्वचषक 2024 चा आशिया-पॅसिफिक विभाग पात्रता फेरीच्या सामन्यामध्ये 28 वर्षांचा आणि आता 30 वर्षांचा असलेल्या व्हिसरने मैदानावर कहर केला होता. आणि त्याने अशी कामगिरी करुन दाखवली ती कोणत्याही खेळाडूने त्याबद्दल विचार देखील केला नव्हता. एकाच ओव्हरमध्ये सहा सिक्स ठोकून व्हिसरने विक्रमांमध्ये एका नव्या अध्यायाची भर घातली. या खेळीबद्दल विशेष सांगायचे झाले तर हा त्याच्या कारकिर्दीतील हा फक्त तिसरा सामना होता त्याने संघासाठी त्या सामन्यामध्ये 62 चेंडूमध्ये 132 धावा केल्या.
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वानुआतूचा गोलंदाज नलिन निपिको सामोआच्या डावातील 15 वे षटक टाकण्यासाठी आला. येथूनच एका अशा षटकाची सुरुवात झाली, जे आता विक्रमांच्या पुस्तकात नोंदवले गेले आहे. व्हिसरने षटकाच्या पहिल्या तीन चेंडूंवर डीप मिडविकेटच्या दिशेने षटकार ठोकले आणि सलग तीन षटकारांसह डावाची सुरुवात केली. त्यानंतर निपिकोने फ्रंट-फूट नो-बॉल टाकला. विसर फ्री-हिटवर थांबला नाही. त्याने चेंडू लेग साईडला षटकार ठोकला. मात्र, पुढच्या चेंडूवर एकही धाव मिळाली नाही. विसरचा सरळ फटका नॉन-स्ट्रायकरच्या टोकाकडील यष्टींवर आदळल्याने चेंडू निर्धाव राहिला.
WORLD RECORD ALERT— FanCode (@FanCode) August 20, 2024
Samoa's Darius Visser smashed sixes as he broke the Men's T20I record for most runs in an over with off the 15th over against Vanuatu at the ICC Men’s T20 Sub Regional Qualifiers!#FanCode pic.twitter.com/WNpxD26Pgw
पण निपिकोच्या अडचणी इथेच संपल्या नाहीत. त्याने दुसरा फ्रंट-फूट नो-बॉल टाकला. त्यानंतर त्याने आणखी एक नो-बॉल टाकला, जो उंचीमुळे अवैध ठरवण्यात आला. व्हिसरने हा चेंडू फाईन लेगवरून षटकारासाठी टोलवला. षटकातील शेवटचा वैध चेंडू एक लो फुलटॉस होता, जो ऑफ स्टंपच्या बाहेर टप्पा पडला. व्हिसरने तो डीप स्क्वेअर लेगवरून आणखी एका षटकारासाठी टोलवला. अशाप्रकारे, षटकात एकूण ३९ धावा झाल्या (6, 6, 6, नो-बॉल 6, डॉट, नो-बॉल, नो-बॉल 6, 6).