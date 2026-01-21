English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • WPL मध्ये सर्वात कमी वयात पदार्पण करणारी खेळाडू दीया यादव नक्की आहे तरी कोण? केला वैभव सूर्यवंशीसारखा विक्रम

WPL मध्ये सर्वात कमी वयात पदार्पण करणारी खेळाडू दीया यादव नक्की आहे तरी कोण? केला वैभव सूर्यवंशीसारखा विक्रम

Who is Deeya Yadav:  दिया यादव ही WPL मध्ये पदार्पण करणारी सर्वात तरुण खेळाडू ठरली आहे. तिने वैभव सूर्यवंशीसारखाच विक्रम केला. हरियाणाच्या 16 वर्षीय दिया यादवबद्दल अधिकची माहिती जाणून घेऊयात..   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 21, 2026, 02:58 PM IST
WPL मध्ये सर्वात कमी वयात पदार्पण करणारी खेळाडू दीया यादव नक्की आहे तरी कोण? केला वैभव सूर्यवंशीसारखा विक्रम

Deeya Yadav Became The Youngest Player To Debut In The WPL: पुरुष आयपीएलमध्ये अवघ्या 14व्या वर्षी पदार्पण करून वैभव सूर्यवंशीने इतिहास घडवला होता. आयपीएलमध्ये पदार्पण करणारा सर्वात तरुण खेळाडूचा विक्रम वैभव सूर्यवंशीच्या नावावर आहे. आयपीएलनंतर आता डब्ल्यूपीएलमध्ये पदार्पण करणारा सर्वात तरुण खेळाडूचा विक्रम झाला आहे. आता त्याच धर्तीवर महिला प्रीमियर लीगमध्येही एक नवा विक्रम नोंदवला गेला आहे. हरियाणाची अवघी 16 वर्षांची दीया यादव ही वुमेन्स प्रीमियर लीग (WPL)  मध्ये सर्वात कमी वयात मैदानात उतरणारी खेळाडू ठरली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

वडोदऱ्यात झाले ऐतिहासिक पदार्पण

मंगळवार, 20 जानेवारी रोजी वडोदऱ्यात खेळल्या गेलेल्या मुंबई इंडियन्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स या सामन्यात दीया यादवला पहिल्यांदाच प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी देण्यात आली. दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळताना दीयाने आपल्या पदार्पणासह WPL च्या इतिहासात आपले नाव कोरले. वडोदऱ्यात तिचे पदार्पण झाले. 

WPL 2026 ऑक्शनमधील सर्वात तरुण खेळाडू

नोव्हेंबर 2025 मध्ये झालेल्या WPL 2026 ऑक्शनमध्ये दीया यादवने आधीच सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले होते. दिल्ली कॅपिटल्सने तिला 10 लाख रुपयांच्या बेस प्राईसला खरेदी करत WPL ऑक्शनमध्ये निवडली जाणारी सर्वात कमी वयाची खेळाडू बनवले. मात्र सुरुवातीच्या सामन्यांत तिला संधी मिळाली नव्हती. पहिल्या चार सामन्यांत तीन पराभव पत्करल्यानंतर अखेर दिल्ली संघ व्यवस्थापनाने दीयाला खेळवण्याचा निर्णय घेतला.

 

WPL मधील सर्वात तरुण पदार्पणाचा विक्रम

WPL 2026 च्या 13व्या सामन्यात दीया यादवने वयाच्या अवघ्या 16 वर्षे आणि 103 दिवसांत पदार्पण केले. यासह तिने WPL मधील सर्वात कमी वयात खेळणाऱ्या खेळाडूचा विक्रम आपल्या नावावर केला. याआधी हा विक्रम जी कमलिनीच्या नावावर होता. तिने WPL 2025 मध्ये 16 वर्षे आणि 213 दिवसांच्या वयात पदार्पण केले होते.

विशेष म्हणजे, दीयाच्या पदार्पणाच्या आधीच जी कमलिनी दुखापतीमुळे WPL 2026 मधून बाहेर पडली असून, तिच्या जागी मुंबई इंडियन्सने 20 वर्षीय वैष्णवी शर्मा हिला संघात घेतले. या सामन्यात वैष्णवीनेही आपले WPL पदार्पण केले.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
WPL 2026Deeya YadavWOMEN CRICKETER

इतर बातम्या

संपूर्ण राज्यात 13 नगरसेवक, तरी 'या' महानगरपालिके...

महाराष्ट्र बातम्या