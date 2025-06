कोण आहे दिव्या देशमुख? बुद्धिबळ स्पर्धेत जगातील नंबर 1 च्या खेळाडूला हरवलं, PM मोदींनी केली प्रशंसा

Divya Deshmukh Chess : भारतातील सर्वात चतुर आणि कौशल्यपूर्ण बुद्धिबळपटूंपैकी एक असणाऱ्या नागपूरच्या दिव्या देशमुख हिने बुद्धिबळाच्या जागतिक स्पर्धेत मोठं यश मिळवलं आहे. 18 वर्षांच्या दिव्या देशमुख हिने लंडन येथे आयोजित केलेल्या वर्ल्ड ब्लिट्ज टीम चेस चॅम्पियनशिप स्पर्धेत चीनची दिग्गज बुद्धिबळपटू होउ यिफान हिला पराभूत केलं आहे. दिव्याने मिळवलेल्या या यशानंतर नरेंद्र मोदींनी सुद्धा तिचं कौतुक केलं आहे.

WR बुद्धिबळ संघाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या यिफानने राउंड-रॉबिन सेमी फायनल सामन्याच्या पहिल्या सत्रात दिव्याला हरवले होते, परंतु दिव्याने दुसऱ्या सत्रात कमबॅक केलं आणि पांढऱ्या सोमट्यांनी खेळून सुरुवातीला फायदा घेतला. दिव्याने मिळवलेल्या या यशाचं सर्वत्र कौतुक केलं जात आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक्सवर लिहिले की, 'लंडनमध्ये झालेल्या वर्ल्ड टीम ब्लिट्ज चॅम्पियनशिपच्या दुसऱ्या स्टेजच्या ब्लिट्ज सेमीफायनलमध्ये जगातील नंबर 1 ची खेळाडू असलेल्या यिफानला हरवल्याबद्दल दिव्या देशमुख हीच अभिनंदन. त्याचे यश त्याचा संयम आणि दृढनिश्चय दर्शवितो. यामुळे बऱ्याच बुद्धिबळ खेळाडूंना देखील प्रेरणा मिळेल. त्यांच्या भविष्यातील प्रयत्नांसाठी शुभेच्छा'. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या पोस्टवर दिव्या देशमुखने रिप्‍लाय दिला. तिने म्हंटले की, धन्यवाद आदरणीय पंतप्रधानमंत्रीजी , तुमच्याद्वारे मला सन्मानित करण्यात येणं हे माझ्यासाठी सन्मान आणि प्रोत्साहनात्मक आहे.

Congratulations to Divya Deshmukh on defeating the World No. 1, Hou Yifan in the 2nd leg of Blitz semifinal at the World Team Blitz Championships, London. Her success highlights her grit and determination. It also inspires many upcoming chess players. Best wishes for her future… pic.twitter.com/mjdWO0llFT

