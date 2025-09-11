Asia Cup 2025: टीम इंडियाच्या सामन्यात Viral झालेली ही फॅन गर्ल आहे तरी कोण?

क्रिकेटप्रेमींमध्ये सध्या एक नाव मोठ्या चर्चेत आहे. आशिया कपच्या भारताच्या पहिल्या दिवशी व्हायरल झाली. ही नक्की कोण आहे याचा सगळेच शोध घेत होते. तर ही सुंदरी आहे वज्मा अयूबी. 28 वर्षीय ही तरुणी अफगाणिस्तानची चाहती असून, तिच्या सौंदर्यामुळे आणि क्रिकेटप्रेमामुळे ती सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाली आहे.
वज्मा पहिल्यांदा 2022 मधील आशिया कपमध्ये चर्चेत आली. स्टेडियममध्ये तिच्या उपस्थितीने आणि भारतीय संघासाठी तिने व्यक्त केलेल्या प्रेमामुळे ती फॅन्सची लाडकी बनली. कॅमेऱ्यासमोर तिचा आत्मविश्वास आणि क्रिकेटसाठीचा उत्साह चाहत्यांना खूप भावला. तेव्हापासून ती अफगाणिस्तान क्रिकेट टीमची सर्वात चर्चित सपोर्टर मानली जाते.
जरी वज्मा अफगाणिस्तानची समर्थक असली, तरी भारताविषयी तिच्या मनातही प्रचंड प्रेम आहे. आशिया कप 2023 दरम्यान बांगलादेशविरुद्धच्या सामन्यात ती विराट कोहलीच्या स्वाक्षरी असलेली टीम इंडिया जर्सी घालून आली होती. तिचा तो फोटो काही क्षणातच व्हायरल झाला.
वज्माचा जन्म अफगाणिस्तानमधील कुंदुज येथे झाला. मात्र तिचं बालपण अमेरिकेत गेलं आणि सध्या ती दुबईत स्थायिक आहे. फॅशन आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रात ती काम करते. नैतिक आणि सस्टेनेबल फॅशनला प्रोत्साहन देणं, क्रिप्टो व प्रॉपर्टी इन्व्हेस्टमेंट या क्षेत्रांतही ती सक्रिय आहे.
फक्त इन्फ्लुएंसरच नाही तर वज्मा सामाजिक कार्यकर्ती म्हणूनही पुढे येते. ती ChildFund या संस्थेची अॅम्बेसेडर राहिली आहे, जी अफगाणिस्तानातील गरजू मुलांसाठी काम करते. आई असल्याने तिला मुलांच्या हक्क आणि शिक्षणाच्या चळवळीबाबत खास जिव्हाळा आहे.
वज्माची ग्लॅमरस लाइफस्टाईल, क्रिकेटसाठीचं वेड आणि भारतीय खेळाडूंविषयीचा तिचा सपोर्ट यामुळेच ती सतत चर्चेत असते. क्रिकेटशिवाय तिला बॉलिवूड पार्टींमध्येही पाहिलं जातं. ती आपल्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर अनेकदा सेलिब्रिटींसोबतचे फोटो शेअर करते. आज वज्मा अयूबी हे नाव क्रिकेट, बिझनेस, फॅशन आणि सोशल अॅक्टिविझम या सगळ्या क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आहे.