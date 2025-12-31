English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • कोण आहे 17 वर्षांची गुणालन कमलिनी? स्मृती मंधानाच्या जागी जिने केलं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण

कोण आहे 17 वर्षांची गुणालन कमलिनी? स्मृती मंधानाच्या जागी जिने केलं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण

Who is Gunalan Kamalini: भारतीय महिला क्रिकेट संघ आणि श्रीलंकेच्या महिला क्रिकेट संघादरम्यान खेळल्या गेलेल्या पाचव्या टी-20 सामन्यात 17 वर्षीय गुणलन कमलिनीने भारतासाठी पदार्पण केले. ती स्मृती मंधानाच्या जागी खेळली.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 31, 2025, 07:58 AM IST
कोण आहे 17 वर्षांची गुणालन कमलिनी? स्मृती मंधानाच्या जागी जिने केलं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण

Who Is Gunalan Kamalini Replaced Smriti Mandhana : भारतीय महिला क्रिकेट संघ आणि श्रीलंका महिला संघ यांच्यातील पाचव्या आणि अंतिम टी-20 सामन्यात ( India Vs Sri Lanka 5th T20i ) अवघ्या 17 वर्षांच्या गुणालन कमलिनीने भारताकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. हा सामना तिरुवनंतपुरममधील ग्रीनफिल्ड क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. या सामन्यात तिला अनुभवी खेळाडू स्मृती मंधानाच्या जागी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी देण्यात आली.

Add Zee News as a Preferred Source

जरी कमलिनीला पहिला टी-20 सामना खास आठवणीत राहील असा करता आला नाही आणि ती 12 धावांवर बाद झाली, तरी तिचा आतापर्यंतचा क्रिकेट प्रवास अत्यंत प्रेरणादायी आणि लक्षवेधी आहे.

गुणालन कमलिनी कोण आहे?

तामिळनाडूची रहिवासी असलेली गुणालन कमलिनी ही डावखुरी फलंदाज असून विकेटकीपिंगची जबाबदारीही ती सक्षमपणे सांभाळते. गरज पडल्यास ती ऑलराउंडरची भूमिकाही निभावू शकते. भारतीय संघात स्थान मिळण्यापूर्वीच तिने देशांतर्गत आणि युवा क्रिकेटमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली होती.

कमलिनीने महिला प्रीमियर लीगमध्ये (WPL) केवळ १६ वर्षे २१३ दिवसांच्या वयात पदार्पण केलं होतं, ज्यामुळे ती WPL मध्ये खेळणारी सर्वात युवा खेळाडू ठरली. २०२५ च्या मिनी ऑक्शनमध्ये मुंबई इंडियन्सने तिच्या क्षमतेवर विश्वास दाखवला. १० लाख रुपयांच्या बेस प्राइस असलेल्या या खेळाडूसाठी एमआयने तब्बल १.६० कोटी रुपयांची बोली लावली.

युवा क्रिकेटमधील दमदार कामगिरी

अंडर-१९ आशिया चषकात पाकिस्तानविरुद्ध तिने केलेली कामगिरी विशेष लक्षात राहिली. केवळ २९ चेंडूंमध्ये नाबाद ४४ धावा करत तिने भारताला संस्मरणीय विजय मिळवून दिला. अंडर-१९ वर्ल्ड कपमध्ये ती तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक धावा करणारी फलंदाज ठरली होती.

याशिवाय, २०२४ च्या अंडर-१९ महिला टी-२० ट्रॉफीमध्ये कमलिनीने ८ सामन्यांत ३११ धावा करत तामिळनाडू संघाला विजेतेपद मिळवून देण्यात मोलाची भूमिका बजावली.

भारताचा श्रीलंकेला १७६ धावांचा आव्हान

पाचव्या टी-२० सामन्यात भारताने नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करत २० षटकांत ७ विकेट्स गमावून १७५ धावा केल्या. त्यामुळे श्रीलंकेसमोर १७६ धावांचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं. भारताकडून कर्णधार हरमनप्रीत कौरने सर्वाधिक ६८ धावांची शानदार खेळी साकारली.

अल्पवयात मिळालेली संधी, देशांतर्गत क्रिकेटमधील सातत्यपूर्ण कामगिरी आणि आत्मविश्वास यामुळे गुणालन कमलिनी भविष्यात भारतीय महिला क्रिकेटची एक महत्त्वाची खेळाडू ठरू शकते.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
India Vs Sri Lanka 5th T20iSmriti MandhanaGunalan Kamalini

इतर बातम्या

Aajche Rashi Bhavishya 31 December: वर्षाचा शेवटचा दिवस 12...

भविष्य