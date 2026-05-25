/भारतातला सर्वात वेगवान माणूस, 100 मीटर शर्यत अवघ्या 10.09 सेकंदात केली पूर्ण, कोण आहे गुरिंदरवीर सिंग?

Who Is Gurindervir Singh? शनिवारी गुरिंदरवीर सिंहने ( Gurindervir Singh) राष्ट्रीय सिनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धेत दुसऱ्या दिवशी एक ऐतिहासिक कामगिरी केली. त्याने पुरुषांच्या 100 मीटर शर्यती जबरदस्त परफॉर्मन्स करून सर्वांना आश्चर्यचकित करून सोडलं. गुरिंदरवीर सिंहने 10.09 सेकंदात 100 मीटर शर्यत पूर्ण करून राष्ट्रीय रेकॉर्ड कायम केला. गुरिंदरवीर सिंहने या सत्रातील आशियातील दुसऱ्या क्रमांकाचा वेगवान वेळ नोंदवला. त्याने प्रतिस्पर्धी अनिमेष कुजूर याला आश्चर्यकारकपणे मागे सोडले. या स्पर्धेत 100 मीटर शर्यतीत सर्वात वेगवान भारतीय धावपटू होण्यासाठी गुरिंदरवीर आणि माजी राष्ट्रीय विक्रमधारक अनिमेश यांच्यातील लढत भारतीय ॲथलेटिक्समध्ये नेहमीच लक्षात राहील.
ओडिसाचं प्रतिनिधित्व करणारा अनिमेश याने मागच्यावर्षी 10.18 सेकंदात 100 मीटर शर्यत पूर्ण केली होती. मात्र यंदाच्या स्पर्धेत शुक्रवारी पहिल्याच दिवशी
25 वर्षांच्या गुरिंदरवीर सिंहने सेमी फायनलमध्येच 10.17 सेकंदात 100 मीटर शर्यत पूर्ण केली होती. याच्या पाचच मिनिटांनी अनिमेषने दुसऱ्या सेमी फायनलमध्ये 10.15 सेकंदात 100 मीटर शर्यत पूर्ण केली. मात्र पुरुषांच्या 100 मीटर शर्यतीत हा रेकॉर्ड गुरिंदरवीर सिंहने 10.09 सेकंदात शर्यत पूर्ण करून राष्ट्रीय विक्रम रचला.
स्पर्धेत रिलायंस फाउंडेशनचे प्रणव गुरव याने 10.29 सेकंदांच्याच्या वेळेत 100 मीटर शर्यत पूर्ण करून वेगवान धावपटूंच्या लिस्टमध्ये तिसरं स्थान पटकावलं. गुरिंदरवीरने भारतीय ॲथलेटिक्स महासंघाने (AFI) निश्चित केलेला 10.16 सेकंदांचा 2026 राष्ट्रकुल खेळांसाठीचा पात्रता वेळ मागे टाकला. त्याची 10.09 सेकंदांची वेळ ही, मे महिन्यात 19 वर्षीय जपानी धावपटू फुकुतो कोमुरोने नोंदवलेल्या 10.08 सेकंदांच्या वेळेनंतर, या हंगामात आतापर्यंत कोणत्याही आशियाई खेळाडूने नोंदवलेली दुसरी सर्वात वेगवान वेळ आहे.
पुरुषांमध्ये 100 मीटर शर्यतीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड 9.58 सेकंदांचा असून तो दिग्गज धावपटू उसेन बोल्ट याचा आहे. 2009 मध्ये बर्लिन येथे त्याने वर्ल्ड एथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये कारनामा केला होता.
गुरिंदरवीर सिंह पंजाबमधून येतात. तो भारताचा एलीट ट्रॅक एंड फिल्ड धावपटू असून त्याला या मोठ्या कामगिरीनंतर फास्टेस्ट मेन इन इंडियन हिस्ट्री हे टायटल मिळालं आहे. तो शॉट स्प्रिंट दौडमध्ये स्पेशलिस्ट आहे. तो आशियायी खेळ आणि कॉमनवेल्थ गेम्ससाठी सुद्धा क्वालिफाय झालाय.