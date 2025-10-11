English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Who is Mahieka Sharma: कोण आहे हार्दिक पांड्याची नवीन गर्लफ्रेंड महिका शर्मा? वय वर्ष 24 पण कमाई आहे बक्कळ

Who is Mahieka Sharma Hardik Pandya New Rumored Girlfriend: हार्दिक पांड्याचा एका मॉडेलसोबतचा व्हिडीओ आणि फोटो व्हायरल झाला आहे. त्या मुलीचे नाव महिका शर्मा आहे. हार्दिकने पोस्ट केल्यामुळे ती हार्दिकची नवीन गर्लफ्रेंड असल्याचे त्याचे चाहते म्हणत आहेत.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 11, 2025, 03:03 PM IST
Who is Mahieka Sharma: कोण आहे हार्दिक पांड्याची नवीन गर्लफ्रेंड महिका शर्मा? वय वर्ष 24 पण कमाई आहे बक्कळ
Who is Hardik Pandya new girlfriend is Mahieka Sharma

Hardik Pandya and Mahieka Sharma: भारतीय क्रिकेटपटू हार्दिक पांड्या पुन्हा एकदा आपल्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आला आहे. नताशा स्टॅन्कोविकपासून वेगळं झाल्यानंतर हार्दिकचं नाव सतत नव्या मुलींसोबत जोडले जात आहे. अलीकडेच त्याचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे ज्यात तो एका रहस्यमय मुलीसोबत दिसत आहे. फॅन्सनी तिला लगेचच हार्दिकची नवी गर्लफ्रेंड म्हणून ओळख दिली. ही मुलगी म्हणजे अभिनेत्री आणि फिटनेस मॉडेल माहिका शर्मा (Mahieka Sharma) आहे.

व्हिडीओमध्ये हार्दिक पांड्या आणि माहिका शर्मा एअरपोर्टवर एकत्र दिसत आहेत. दोघंही एकमेकांशी खूप कम्फर्टेबल वाटत असल्याचं फॅन्सना जाणवलं, आणि लगेच सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली की हीच हार्दिकची नवी लेडी लव्ह आहे का?

माहिका शर्मा कोण आहे?

माहिका शर्मा दिल्लीची रहिवासी असून तिचं वय केवळ 24 वर्षं आहे. ती एक एक्ट्रेस, मॉडेल आणि फिटनेस इन्फ्लुएंसर आहे. सोशल मीडियावर तिचे लाखो फॉलोअर्स आहेत. माहिकाने दिल्लीमधून इकॉनॉमिक्स आणि फायनान्समध्ये ग्रॅज्युएशन केलं आहे. आपल्या कॉन्फिडंट पर्सनॅलिटीमुळे ती एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीत चांगली ओळख निर्माण करत आहे.

करिअर आणि कमाई

माहिका शर्मा प्रसिद्ध रॅपर रागाच्या म्युझिक व्हिडिओमध्ये झळकली आहे. तसेच ती ऑस्कर-विजेत्या Into the Dusk या डॉक्युमेंट्री फिल्मचा भाग राहिली आहे. त्याशिवाय माहिकाने विवेक ओबेरॉयसोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या बायोपिकमध्येही काम केलं होतं, ज्यामुळे तिला मोठा ब्रेक मिळाला.

मॉडेलिंग आणि फिटनेस इंडस्ट्रीमध्ये माहिका चांगली कमाई करते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, तिची एकूण संपत्ती सुमारे 3.20 कोटी रुपये आहे. तिच्या लक्झरी लाइफस्टाइल आणि फॅशन सेन्समुळे ती नेहमीच चर्चेत असते.

हार्दिकसोबत माहिकाच्या या पहिल्या पब्लिक उपस्थितीनंतर फॅन्स दोघांच्या रिलेशनशिपबद्दल अंदाज बांधत आहेत. जरी दोघांकडून कोणतंही अधिकृत विधान आलं नसले, तरी सोशल मीडियावर त्यांचं नाव सध्या प्रचंड ट्रेंडिंगमध्ये आहे.

