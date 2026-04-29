CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • कोण आहे हिमशिखा त्रिपाठी? गर्दीत क्रिकेटर अभिषेक शर्माचा ओढला होता हात, मग पोस्ट करून कारण सांगितलं

कोण आहे हिमशिखा त्रिपाठी? गर्दीत क्रिकेटर अभिषेक शर्माचा ओढला होता हात, मग पोस्ट करून कारण सांगितलं

Himshikha Tripathi who pulled hand of abhishek sharma : काही दिवसांपूर्वी जयपूरमध्ये सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स सामन्यादरम्यान हॉटेलवर जात असताना गर्दीतून  एका तरुणीने स्टार क्रिकेटर अभिषेक शर्माचा हात जोरात ओढला आणि त्याला आपल्याकडे घेण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला. त्या तरुणीचं नाव हिमशिखा त्रिपाठी असं होतं, तिने आता या संपूर्ण प्रकाराबद्दल सांगितलं आहे. 

पूजा पवार | Updated: Apr 29, 2026, 08:33 PM IST
Photo Credit - Social Media

IPL 2026 : आयपीएल 2026 मध्ये 25 एप्रिल रोजी सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स (SRH VS RR) यांच्यात सामना पार पडला. या सामन्यादरम्यान सनरायजर्स हैदराबादचा संघ हॉटेलवर परतत असताना आपल्या आवडत्या खेळाडूंना पाहण्यासाठी फॅन्सची गर्दी झाली होती. या गर्दीतून वाट काढत खेळाडू कसे बसे निश्चित स्थानी पोहोचत असताना गर्दीतून पुढे येत एका तरुणीने स्टार क्रिकेटर अभिषेक शर्माचा हात जोरात ओढला आणि त्याला आपल्याकडे घेण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेनं अभिषेक स्वतः काहीकाळ थबकला. तेव्हा सिक्युरिटीने तरुणीने पकडलेला हात सोडवला आणि अभिषेकला सुखरूप गर्दीतून निश्चित स्थानी पोहोचवले. सध्या या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होतोय. या व्हिडीओनंतर अभिषेकचा हात ओढणारी मुलगी कोण होती तिने हे धाडस का केलं यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले जात होते. या तरुणीचं नाव हिमशिखा त्रिपाठी असल्याचं समोर येत असून तिने स्वतः सोशल मीडियावर एक पोस्ट करून याबाबत खुलासा केला आहे. 

कोण आहे हिमशिखा त्रिपाठी?

हिमशिखा त्रिपाठी ही तरुणी कोणतीही सेलिब्रिटी किंवा इन्फ्लुएन्सर नाही तर ती स्वतःला अभिषेक शर्माची जुनी चाहती असल्याचे सांगते. हिमशिखा त्रिपाठी हिने सांगितलं की  ती अभिषेकची खूप मोठी चाहती असून अभिषेक आयपीएलमध्ये मोठे नाव कमावण्याच्या आधीपासून ती त्याला फॉलो करते. हिमशिखा त्रिपाठी अभिषेक शर्माचा हात ओढतानाचा व्हिडीओ स्वतःच्या इंस्टाग्रामवर हिंदीमध्ये एका मिश्किल कॅप्शनसह शेअर केला होता, ज्यात तिने सांगितले होते की, तो नम्रपणे येत नव्हता म्हणून तिला हे प्रकरण स्वतःच हाताळावे लागले. मात्र यानंतर अभिषेक शर्माच्या फॅन्सनी तिला खूप ट्रोल केलं. 

हेही वाचा : MI VS SRH सामन्यात मुंबई इंडियन्सच्या खेळाडूंनी हातावर का बांधली काळीपट्टी? मोठं कारण आलं समोर

 

काय म्हणाली हिमशिखा त्रिपाठी?

हिमशिखा त्रिपाठी हिने ट्रोल झाल्यावर सोशल मीडियावर एक पोस्ट करून लिहिले की, 'अभिषेक शर्मा आणि त्याच्या चाहत्यांबद्दल आदर बाळगून, माझ्या बाजूने नेमकं काय घडलं हे मी सांगू इच्छितो. गोष्टी नेहमी जशा ऑनलाइन दिसतात तशा नसतात. मी अशा ठिकाणी होते  जिथे अभिषेक शर्मा आला होता, आणि तो तिथे आहे हे कळल्यावर मी त्याला भेटायला गेले, कारण तो इतका प्रसिद्ध होण्याआधीपासूनच मी त्याची चाहती आहे. 

मला फक्त त्याच्याशी हातमिळवायचा होता, पण तिथे प्रचंड गर्दी होती. त्या गडबडीत, बाजूला होऊन जागा देण्याच्या प्रयत्नात, हस्तांदोलन करण्याऐवजी मी चुकून त्याचा हातच पकडला. सगळं काही खूप पटकन घडलं आणि तो क्षण खराब झाला. मी घाबरले आणि त्यानंतर लगेचच माझ्या भावाने मला मागे खेचले.

तो व्हिडिओ रेकॉर्ड केला होता, आणि तो क्षण मला खास वाटल्यामुळे मी तो पोस्ट केला. तो इतका व्हायरल होईल किंवा त्यामुळे असा गैरसमज होईल, अशी मला खरंच अपेक्षा नव्हती. लोक तर्कवितर्क लावत आहेत आणि विनाकारण द्वेष पसरवत आहेत, जे खरंच खूप त्रासदायक आहे. माझा कोणताही वाईट हेतू नव्हता. यामुळे कोणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर मी मनापासून माफी मागते.'  

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

