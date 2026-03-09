English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • IND VS NZ फायनलमध्ये राष्ट्रगीत सुरू असताना रडणारा न्यूझीलंडचा ईश सोधी आहे तरी कोण? भारताशी आहे खास कनेक्शन; Video

IND VS NZ फायनलमध्ये राष्ट्रगीत सुरू असताना रडणारा न्यूझीलंडचा ईश सोधी आहे तरी कोण? भारताशी आहे खास कनेक्शन; Video

Who is Ish Sodhi: 2026 च्या टी-20 विश्वचषकाचा अंतिम सामना भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात खेळला गेला. यावेळचा किवी खेळाडू ईश सोधीचा एक व्हिडीओ वेगाने व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये तो राष्ट्रगीत सुरु असताना भावनिक झालेला दिसून येतो.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 9, 2026, 07:44 AM IST
IND VS NZ फायनलमध्ये राष्ट्रगीत सुरू असताना रडणारा न्यूझीलंडचा ईश सोधी आहे तरी कोण? भारताशी आहे खास कनेक्शन; Video
Who is Ish Sodhi New Zealand cricketer seen crying during IND vs NZ T20 World Cup final National Anthem Viral

Ish Sodhi New Zealand cricketer seen crying during National Anthem: टी-20 विश्वचषक 2026 चा अंतिम सामना भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) येथे खेळला गेला. या मोठ्या सामन्यादरम्यान न्यूझीलंडचा अनुभवी फिरकीपटू ईश सोधी (Ish Sodhi) अचानक चर्चेत आला. सामना सुरू होण्यापूर्वी राष्ट्रगीताच्या वेळी तो भावूक झाल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. सामना सुरू होण्यापूर्वी दोन्ही संघ मैदानावर राष्ट्रगीतासाठी उभे होते. त्या वेळी न्यूझीलंडचे राष्ट्रगीत सुरू होताच ईश सोधी याच्या डोळ्यांत अश्रू दिसू लागले. त्याने स्वतःला सावरायचा प्रयत्न केला, मात्र भावना लपवता आल्या नाहीत. मोठ्या स्पर्धेचा अंतिम सामना आणि देशासाठी खेळण्याचा अभिमान यामुळे ते भावूक झाल्याचे अनेक चाहत्यांचे मत आहे. काही क्षणांतच हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर शेअर होऊ लागला.

चाहत्यांनी केलं कौतुक 

अनेक क्रिकेट चाहत्यांनी या व्हिडीओवर प्रतिक्रिया देत ईश सोधीच्या भावनिक क्षणाचे कौतुक केले. काहींनी हा क्षण खेळाडूंच्या देशप्रेमाचे प्रतीक असल्याचेही म्हटले आहे. त्यामुळे हा व्हिडीओ सामन्याइतकाच चर्चेचा विषय ठरला आहे.

हे ही वाचा: T20 World Cup 2026: “थोडंसं जास्तच धुतलं…” न्यूझीलंडच्या पराभवानंतर सोशल मीडियावर मजेदार मीम्सची लाट

 

भारताशी आहे खास कनेक्शन 

दरम्यान, ईश सोधी याचे भारताशीही एक खास नाते आहे. त्यांचा जन्म भारतातील लुधियाना (Ludhiana) येथे झाला होता. नंतर त्याचे कुटुंब न्यूझीलंडमध्ये स्थायिक झाले. त्यामुळे त्याची मुळे भारतात असूनही तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये न्यूझीलंडचे प्रतिनिधित्व करतो. या भारतीय कनेक्शनमुळे भारतीय चाहत्यांमध्येही ईश सोधी याच्याबद्दल वेगळी उत्सुकता दिसून येते.

'असा' रंगला अंतिम सामना 

दरम्यान, अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर फलंदाजीसाठी मैदानात उतरलेल्या भारतीय संघाने सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळ केला. भारतीय फलंदाजांनी न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांवर दबाव आणत मैदानाच्या सर्व दिशांना फटकेबाजी केली. भारताने 20 षटकांत 5 विकेट गमावत तब्बल 255 धावा केल्या. न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांना भारतीय फलंदाजांना रोखणे कठीण गेले. जवळपास प्रत्येक गोलंदाजावर भारतीय फलंदाजांनी मोठे फटके मारत धावांचा वेग कायम ठेवला.

 

भारतीय संघाची  ऐतिहासिक कामगिरी

या डावात भारतीय टॉप ऑर्डरने ऐतिहासिक कामगिरी केली. 2026 च्या टी-20 विश्वचषका (ICC Men's T20 World Cup) च्या अंतिम सामन्यांच्या इतिहासात प्रथमच एखाद्या संघाच्या पहिल्या तीन फलंदाजांनी प्रत्येकी 50 पेक्षा जास्त धावा केल्या. स्पर्धेच्या मागील दहा सीजनमध्ये असा विक्रम कधीही नोंदवला गेला नव्हता.

एकूणच, या अंतिम सामन्यात भारताच्या दमदार फलंदाजीसोबतच ईश सोधी  यांचा भावनिक क्षणही चर्चेत राहिला. मैदानावरील खेळ आणि सोशल मीडियावरील प्रतिक्रिया यामुळे हा सामना चाहत्यांसाठी अधिक लक्षात राहणारा ठरला.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

