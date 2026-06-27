/कोण आहे जय मुंदडा? राजस्थानमध्ये झाला जन्म, आयर्लंडसाठी पदार्पण करताना पहिल्याच बॉलमध्ये घेतली भारताची विकेट

IND VS IRE : भारत विरुद्ध आयर्लंड (IND VS IRE ) यांच्यात 26 जून रोजी टी20 सीरिजचा पहिला सामना खेळवला गेला होता. या सामन्यात आयर्लंडने भारतावर ऐतिहासिक विजय मिळवला. भारतीय संघाला विजयासाठी 183 धावांचं आव्हान दिलं होतं. हे आव्हान पूर्ण करण्यात टीम इंडिया अपयशी ठरली. टीम इंडियाला 19 व्या ओव्हरला 148 धावांवर ऑलआउट करण्यात आयर्लंडला यश आलं. या सामन्यात भारतीय वंशाचा वेगवान गोलंदाज जय मुंदडा याने आयर्लंड संघाकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. राजस्थानमध्ये जन्मलेल्या जय मुंदडाने आयर्लंडकडून खेळताना भारताच्या तब्बल दोन विकेट घेतल्या. एवढंच नाही तर त्याने पदार्पणाच्या पहिल्याच बॉलवर संजू सॅमसनची विकेट घेतली.
जयपूर जवळच्या छोट्याश्या शहरात टोंक येथे जय मुंदडा याचा जन्म झाला असून तो सध्या 29 वर्षांचा आहे. 2021 मध्ये क्रिकेटपासून त्याने काही वेळासाठी अंतर राखले आणि इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशनमध्ये त्याने मास्टर्स डिग्री मिळवून आयर्लंडला गेला. आयर्लंडमध्ये स्थायिक झाल्यानंतर त्याने डब्लिनच्या 'लेनस्टर क्रिकेट क्लब'कडून खेळण्यास सुरुवात केली आणि 2023 मध्ये 'आयरिश सीनियर कप' जिंकणाऱ्या संघाचा तो एक भाग होता. मुंद्रा 'लेनस्टर लाइटनिंग' संघाकडूनही नियमितपणे खेळत आला आहे, परंतु जोश लिटल याला दुखापत झाल्यामुळे त्याला आंतरराष्ट्रीय संघात पहिल्यांदाच बोलावणे आले.
जय मुंदडाला भारताविरुद्ध पहिल्या टी20 सामन्यात आयर्लंडकडून खेळण्याची संधी मिळाली. त्यांनी याचा पूर्ण फायदा उचलला आणि 26 धावा देऊन दोन विकेट घेण्यात तो यशस्वी झाला. मुंदडाने पहिल्याच बॉलवर संजू सॅमसनला बाद केलं त्यानंतर त्याने शिवम दुबेची सुद्धा विकेट घेतली. या प्रकारे आयर्लंडच्या ऐतिहासिक विजयात मुंदडा यांचं खूप योगदान होतं. मुंदडाने सामना संपल्यावर म्हंटले की, 'माझ्या कुटुंबासाठी आणि माझ्या सहकाऱ्यांसाठी तो एक खूप मोठा मंच होता. ते सर्वजण माझा उत्साह वाढवत होते, त्यामुळे मी केवळ शांत राहण्याचा आणि आतापर्यंत करत आलेलो तेच काम करत राहण्याचा प्रयत्न केला कारण याच गोष्टीने मला पुढे जाण्यास मदत केली आहे'.
जय मुंदडाने म्हटले की, 'टी 20 क्रिकेटमधील पदार्पण नेहमीच लक्षात ठेवेल. मी खूप उत्साहित होतो. भारताविरुद्ध संघाविरुद्ध स्वतःला सिद्ध करणं आणि पहिल्याच बॉलवर विकेट घेणं अशातच मला स्वतःला जास्त भावुक व्हायू द्यायचं नव्हतं कारण अजून ९ विकेट घेणं शिल्लक होतं. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताविरुद्ध खेळायला मिळणं हे स्वप्न सत्यात उतरल्या सारखं आहे'.