Jemimah Rodrigues Favorite Actor: सलमान, शाहरुख नाही तर 'या' अभिनेत्यावर भाळली जेमिमा रॉड्रिग्ज, म्हणाली, "मी त्याच्या..."

Who is Jemimah's Favorite Actor: 2025 च्या महिला वर्ल्डकपमध्ये भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेला अंतिम सामन्यात 52 धावांनी पराभूत करत नवा इतिहास रचला. पण टीम इंडियासाठी फायनल सामन्यापेक्षाही अधिक आव्हानात्मक म्हणजे सेमीफायनलमध्ये ऑस्ट्रेलिया सारख्या बलाढ्य संघाला हरवणे. गतविजेता ऑस्ट्रेलियाने एकही सामना न गमावता सेमीफायनल गाठली होती आणि टीम इंडियासाठी 339 धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले होते. पण, जेमिमा रॉड्रिग्जच्या दमदार खेळीने भारतीय संघाला विक्रमी लक्ष्य गाठून दिले. तिने सेमीफायनल सामन्यात नाबाद 127 धावा केल्या आणि भारतीय संघाला ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला.
महिला वर्ल्डकप 2025
वर्ल्डकप 2025च्या सामन्यांनंतर जेमिमा कित्येकांची आदर्श बनली तसेच तिला एका सेलिब्रिटीचा दर्जा मिळाला आहे. जेमिमा रॉड्रिग्ज ही भारतीय महिला क्रिकेट संघासाठी ट्रम्प कार्ड मानली जाऊ शकते. ती चपळतेने क्षेत्ररक्षण करते आणि फलंदाजीत धडाकेबाज कामगिरी करते. पण अलीकडेच तिच्या आवड्या अभिनेत्याविषयीची बातमी खूप ऐकून चाहते चकित झालेत.
जेमिमा रॉड्रिग्जचा आवडता अभिनेता कोण आहे?
काही काळापूर्वी, माध्यमांशी संवाद साधताना जेमिमा रॉड्रिग्जला विचारण्यात आले होते की ती इंस्टाग्रामवर कोणत्या सेलिब्रिटीला सर्वात जास्त फॉलो करते किंवा कोणाचे रील्स ती कधीही चुकवत नाही. एकूण एक तिचा सर्वात आवडता आभिनेता कोणता? या वेळी जेमिमाने दिलेलं उत्तर खरंच रंजक होतं.
काय म्हणाली जेमिमा?
रॉड्रिग्जने उत्तर दिले की तिला रणबीर कपूर खूप आवडतो, पण तो इंस्टाग्रामवर नाही. म्हणून, ती रणबीरच्या फॅन पेजला मोठ्या प्रमाणात फॉलो करते. तसेच भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत कौरला रणवीर सिंग खूप आवडतो.
जेमिमा रॉड्रिग्जची कारकीर्द
जेमिमा रॉड्रिग्ज ही भारताची एक अव्वल फलंदाज आहे. तिने 59 एकदिवसीय सामन्यांमध्ये 1,749 धावा केल्या आहेत, ज्यात तीन शतकांचा तर आठ अर्धशतकांचा समावेश आहे. तिच्या 112 टी-20 सामन्यांमध्ये 2,375 धावा आहेत, ज्यामध्ये टी-20 मध्ये 13 अर्धशतकांचा समावेश आहे. तिने खेळलेल्या तीन कसोटी सामन्यांमध्ये 235 धावा झळकावल्या आहेत.