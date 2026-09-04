/वजनाच्या तिप्पट किलो उचलून सिल्वर मेडल जिंकणारी किया बॅनर्जी कोण आहे? उंचावली भारताची मान, सोशल मीडियावर एकच चर्चा

Viral powerlifter Keyaa Banerji : पॉवरलिफ्टिंग म्हटल्यानंतर सर्वांच्या समोर भारताची चॅम्पियन पॉवरलिफ्टर मिराबाई चानूचे नाव येते. आता आणखी एका युवा पॉवरलिफ्टरने भारताची मान सन्मानाने उंचावली आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील सन सिटी येथे झालेल्या 2026 आयपीएफ वर्ल्ड सब-ज्युनियर आणि ज्युनियर क्लासिक पॉवरलिफ्टिंग चॅम्पियनशिपमध्ये भारताच्या पॉवरलिफ्टर कमालीची कामगिरी केली आहे. या स्पर्धेमध्ये भारताची किया कुणाल बॅनर्जीने भारतासाठी सिल्वर मेडल नावावर केले आहे. भारताची पॉवरलिफ्टर किया कुणाल बॅनर्जी हि ज्युनियर महिलांच्या 47 किलो वजनी गटामध्ये सहभागी झाली होती. या चॅम्पियनशिपमध्ये किया कुणाल बॅनर्जीची कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात जाणून घ्या.
या स्पर्धेमधील किया कुणाल बॅनर्जीच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर 45.70 किलो वजनाची किया कुणाल बॅनर्जी हिने डेडलिफ्टमध्ये तिने 140 किलो वजन उचलले होते, हे वजन तिच्या शारीरिक वजनाच्या तीन पट जास्त होते. डेडलिफ्टमध्ये 140 किलो वजन उचल्यानंतर तिने सिल्वर मेडल जिंकले आहे. किया बॅनर्जीने केलेल्या या कामगिरीनंतर सोशल मिडियावर ती प्रचंड व्हायरल झाली आहे. या स्पर्धेमध्ये किया बॅनर्जीने एकूण 280 किलो वजन उचलले आणि पाचव्या स्थानावर राहिली. यामध्ये तिने 90 किलो स्क्वॅाच आणि 50 किलो बेंच प्रेस आणि 140 किलो डेडलिफ्टचा समावेश होता.
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केया बॅनर्जी ही एक भारतीय पॉवरलिफ्टर आहे, जी ज्युनियर महिलांच्या 47 किलो वजनी गटात स्पर्धा करते. ही पॉवरलिफ्टर हरियाणामधील राहणारी आहे. ज्युनियर 47 किलो वजनी गटाच्या स्पर्धेत ती एकूण पाचव्या स्थानी राहिली असली तरी, डेडलिफ्ट हा तिचा सर्वात प्रभावी प्रकार ठरला. तिने उचललेले 140 किलो वजन तिला या प्रकारात दुसरे स्थान मिळवून देण्यासाठी पुरेसे होते. किया बॅनर्जीच्या यशाची गुरुकिल्ली म्हणजे तिच्या शरीराचे वजन आणि बारवरील वजन यातील फरक. ती एखाद्या ॲनिमे पात्रासारखी दिसते.
인도 출신의 21세 케야 쿠날 바네르지(Keyaa Kunal Banerji)— 화접 (@0happyjin00) September 4, 2026
남아프리카공화국 선시티에서 열린 2026 IPF 세계 서브주니어 및 주니어 클래식 파워리프팅 선수권 대회에 출전
45.7kg 몸으로 140kg를 들어올리고 데드리프트 종목 은메달 획득
3배이상... 어케했지..? pic.twitter.com/D3mNmSswX4
दक्षिण आफ्रिकेत छाप पाडणारी बॅनर्जी ही एकमेव भारतीय खेळाडू नव्हती. या चॅम्पियनशिपमध्ये मधुरा कर देशातील सर्वोत्तम खेळाडूंपैकी एक म्हणून उदयास आली. जलपाईगुरी येथील 12वीच्या विद्यार्थिनी असलेल्या मधुराने सब-ज्युनियर महिलांच्या 52 किलो वजनी गटात चार सुवर्णपदके जिंकली. 49.35 किलो वजनाच्या या पॉवरलिफ्टरने स्क्वॉटमध्ये 107.5 किलो, बेंच प्रेसमध्ये 60 किलो आणि डेडलिफ्टमध्ये 125 किलो असे एकूण 292.5 किलो वजन उचलून चारही स्पर्धांमध्ये सुवर्णपदके मिळवली.