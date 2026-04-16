आमदाराच्या भाच्याची मुंबई इंडियन्समध्ये एंट्री, मराठी खेळाडूला रिप्लेस करणारा कोण आहे क्रिश भगत?

Who Is Krish Bhagat : इंडियन प्रीमियर लीग ही जगभरातील एक अशी लीग आहे ज्यात खेळण्याची एक संधी मिळावी यासाठी दिवसरात्र अनेक खेळाडू मेहनत घेत असतात. आयपीएलमध्ये चांगला परफॉर्मन्स करणाऱ्या खेळाडूंसाठी अनेकदा भारतीय संघाचे दरवाजे सुद्धा उघडतात. या आयपीएलमुळे अनेक खेळाडू रातोरात स्टार बनतात. मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) हा संघ आयपीएलमधील सर्वात प्रसिद्ध संघ आहे. गुरुवार 16 एप्रिल रोजी मुंबई इंडियन्सचा संघ हा पंजाब किंग्स विरुद्ध मैदानात उतरणार आहे. मुंबईचं होम ग्राउंड असलेल्या वानखेडे स्टेडियमवर (Wankhede Stadium) हा सामना रंगेल. मात्र यापूर्वी मुंबई संघाने केलं मोठी घोषणा केली असून यानुसार मराठमोळा अथर्व अंकोलेकर (Atharva Ankolekar) हा खेळाडू दुखापतीमुळे संपूर्ण सीजनमधून बाहेर पडला आहे. तर त्याच्या जागी पंजाबच्या क्रिश भगतची एंट्री झाली आहे. तेव्हा क्रिश भगत नेमका कोण आहे याबद्दल जाणून घेऊयात.
25 वर्षांचा मुंबईकर क्रिकेटर अथर्व अंकोलेकर याला आयपीएल 2026 च्या मिनी ऑक्शनमध्ये मुंबई इंडियन्सने 30 लाखांच्या बेस प्राईजवर आपल्या संघात घेतलं होतं. अथर्व अंकोलेकर हा 2019 च्या भारतीय अंडर 19 संघाचा सुद्धा भाग राहिला होता. यात त्याने फायनल सामन्यात सर्वाधिक विकेट घेतल्या. अथर्व हा देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये मुंबई संघाकडून खेळतो. यंदा तो आयपीएलमध्ये पदार्पण करेल अशी अपेक्षा असताना अथर्व अंकोलेकर हा दुखापतीमुळे संपूर्ण सीजनमधून बाहेर पडला आहे. मुंबई इंडियन्सने तो लवकर बरा व्हावा यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. अथर्व अंकोलेकरची रिप्लेसमेंट म्हणून क्रिश भगतच्या नावाची घोषणा केली आहे. क्रिश हा वेगवान गोलंदाज असून तो खालच्या क्रमवारीत चांगली फलंदाजी सुद्धा करतो.
क्रिश भगत हा मागील दोन वर्षांपासून मुंबई इंडियन्सच्या ट्रायल्सचा भाग होता. तो 2026 मध्ये डिवाय पाटील T20 कपमध्ये रिलायंस संघाकडून खेळला होता, तर यावर्षी परी सीजनपासूनच संघासोबत एक सपोर्ट बॉलर म्हणून जोडला गेला होता. क्रिश भगतचा क्रिकेटमधील प्रवास हा दृढता आणि शांत संकल्पाचं उदाहरण आहे. क्रिश हा जालंधरचा राहणारा असून तो २१ वर्षांचा आहे. क्रिश हा जालंधर पश्चिमचे आमदार मोहिंदर भगतचा भाचा आहे.
क्रिश भगतच्या करिअरची सुरुवात ही पाठीच्या कानाच्या दुखापतीने झाली होती. त्याच्यानंतर त्याला अनेक अडचणी आल्या. खूप काळ रिहॅबमध्ये राहिल्यावर त्याने क्रिकेटमध्ये दमदार कमबॅक केलं. दुखापतीतून बरं झाल्यावर त्याने त्याच्या वयोगटातील क्रिकेटमध्ये स्वतःच नाव कमावलं. त्याने कूच बिहार ट्रॉफीमध्ये 500 हून अधिक धावा केल्या आणि कर्नल सी.के. नायडू ट्रॉफीमध्ये 30 विकेट घेतल्या. आता त्याला मुंबई इंडियन्समधून आयपीएलमध्ये चमकण्याची संधी मिळाली आहे.