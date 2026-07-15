/एकही गोल न करणाऱ्या 19 वर्षीय स्पॅनिश खेळाडूची जगभरात चर्चा! कोण आहे लॅमिन यामाल?

who is Lamine Yamal : स्पेन विरुद्ध फ्रान्स यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यात स्पेनच्या संघाने बाजी मारली या सामन्यामध्ये स्पेनची प्रभावी कामगिरी पाहायला मिळाली. या सामन्यात स्पेनच्या संघाने फ्रान्सला पराभूत करुन अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश केला आहे. फिफा विश्वचषक 2026 च्या उपांत्य फेरीत स्पेनने फ्रान्सला 2-0 ने पराभूत केले. या विजयामुळे स्पेनने 2010 नंतर दुसऱ्यांदा अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले. आता स्पेनच्या संघाने सामना जिंकल्यानंतर संघाचा सर्वात युवा खेळाडू लॅमिन यामाल याने संघासाठी फ्रान्सविरुद्ध एकही गोल केला नाही पण मग तो एवढा चर्चेत का आहे? आणि लॅमिन यामाल कोण आहे यासंदर्भात सविस्तर माहिती तुम्हाला या लेखामध्ये देणार आहोत.
स्पेन विरुद्ध फ्रान्स यांच्यामध्ये 15 जुलै रोजी फीफा विश्वचषक 2026 चा सेमीफायनलचा सामना झाला या सामन्याआधी स्पेनच्या 19 वर्षाच्या खेळाडूने सोशल मिडियावर खळबळ उडवली होती. जेव्हा या 19 वर्षीय स्पॅनिश स्ट्रायकरने उपांत्य फेरीसाठी मैदानात पाऊल ठेवले, तेव्हा त्याने आपला दावा खरा करून दाखवला. लॅमिन यामाल याने सोशल मिडियावर काही फोटो शेअर केले होते आणि त्याने यावेळी फ्रान्सच्या संघाला खुले आव्हान केले होते, यामध्ये त्याने सामन्यात एकही गोल केला नसला तरी, विश्वचषक उपांत्य फेरीत फ्रान्सवर स्पेनच्या 2-0 विजयात त्याच्या चतुर खेळाने महत्त्वाची भूमिका बजावली.
फ्रान्स विरुद्ध स्पेन सामन्याला सुरुवात झाली आणि लॅमिन यामालची संधी ओळखण्याची क्षमता तेव्हा दिसून आली, जेव्हा लुकास डिग्नेने आपल्याच पेनल्टी एरियामध्ये निष्काळजीपणे हेडर मारल्यानंतर तो चेंडू क्लिअर करण्याचा प्रयत्न करत असताना, यामाल त्याच्या दिशेने धावला. चेंडू क्लिअर करण्यासाठी पाय वर उचलताना यामाल येत आहे हे डिग्नेला दिसले नाही. त्याचा पाय स्पॅनिश फॉरवर्डच्या मांडीला लागला, ज्यामुळे पेनल्टी मिळाली आणि स्पेनला आघाडी घेता आली. त्याचा हा पेनल्टी सामन्यातील निर्णायक ठरला आणि यामालच्या अप्रतिम खेळामुळे पेनल्टी किक मिळाली, पण मिकेल ओयार्झाबालची निवड झाली, ज्याने कोणतीही चूक न करता पेनल्टीचे गोलमध्ये रूपांतर केले.
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लॅमिन यामाल हा एक स्पॅनिश फुटबॅाल खेळाडू आहे, तो लीगा क्लब बार्सिलोना आणि स्पेनच्या राष्ट्रीय संघासाठी राईट विंगर खेळतो. 2007 मध्ये त्याचा जन्म झाला, त्याने कमी वयामध्ये जगातील सर्वोत्तम व सर्वात मौल्यवान खेळाडूंपैकी एक म्हणून त्याची गणना केली जाते. यामाल बार्सिलोनाच्या प्रसिद्ध ला मासिया युवा अकादमीमधून पुढे आला आणि बार्सिलोना आणि स्पेन या दोन्ही संघांसाठी पदार्पण करणारा व गोल करणारा सर्वात तरुण खेळाडू म्हणून त्याने अनेक विक्रम मोडले. विश्वचषक अंतिम फेरीपर्यंतच्या स्पेनच्या प्रवासात यामालने फक्त एकच गोल केला आहे.