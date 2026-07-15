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एकही गोल न करणाऱ्या 19 वर्षीय स्पॅनिश खेळाडूची जगभरात चर्चा! कोण आहे लॅमिन यामाल?

Spain vs france : स्पेन विरुद्ध फ्रान्स यांच्यामध्ये 15 जुलै रोजी फीफा विश्वचषक 2026 चा सेमीफायनलचा सामना झाला या सामन्याआधी स्पेनच्या 19 वर्षाच्या खेळाडूने सोशल मिडियावर खळबळ उडवली होती. लॅमिन यामाल कोण आहे यासंदर्भात सविस्तर माहिती तुम्हाला या लेखामध्ये देणार आहोत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 15, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:52 PM IST
एकही गोल न करणाऱ्या 19 वर्षीय स्पॅनिश खेळाडूची जगभरात चर्चा! कोण आहे लॅमिन यामाल?
Image Credit: AI

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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