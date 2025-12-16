Who Is Mallika Sagar: IPL 2026 Auction मध्ये खेळाडूंपेक्षा जास्त लक्ष वेधणारी मल्लिका सागर आहे तरी कोण? जाणून घ्या प्रेरणादायी प्रवास

Who is Mallika Sagar Auctioneer For IPL 2026: टाटा आयपीएल 2026 चा बहुप्रतिक्षित मिनी लिलाव आज अबू धाबी येथे सुरु आहे. दुपारी 2.30 वाजता एतिहाद अरेना येथे सुरू झालेल्या लिलावात देश-विदेशातील 369 खेळाडूंच्या आयपीएल भवितव्याचा फैसला होत आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेचे सूत्रधारपद यंदाही मल्लिका सागरकडे सोपवण्यात आले आहे. गेल्या काही वर्षांत मल्लिका सागर आयपीएल लिलावाचा महत्त्वाचा चेहरा बनली आहे. आयपीएल म्हंटल की मल्लिका सागरछा चेहरा समोर येतो. चला आज जाणून घेऊयात की आयपीएलच्या लिलावाला दिशा देणाऱ्या मल्लिका सागर कोण आहे?तिचा अनोखा आणि प्रेरणादायी प्रवास कसा आहे ते जाणून घेऊयात.
आयपीएलच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात लिलावाची जबाबदारी प्रामुख्याने रिचर्ड मॅडली सांभाळत होते. त्यानंतर ह्यू एडमिड्स आणि नंतर चारु शर्मा यांनी ही भूमिका निभावली. मात्र 2024 पासून आयपीएल लिलावाची सूत्रे मल्लिका सागर च्या हाती आली आणि तेव्हापासून ती या भूमिकेला वेगळ्याच उंचीवर नेऊन ठेवले आहे. आयपीएल 2026 च्या मिनी लिलावात कोट्यवधी रुपयांच्या बोली, संघांची रणनीती आणि खेळाडूंवरील वाढता दबाव या सगळ्या गोष्टींचे संतुलन राखण्याची जबाबदारी मल्लिका सागर समर्थपणे पार पाडणार आहेत.
1975 साली मुंबईत जन्मलेल्या मल्लिका सागर या एका सुशिक्षित आणि व्यावसायिक कुटुंबातून येतात. तिच्या करिअरचा प्रवास पारंपरिक क्रीडा क्षेत्रापेक्षा पूर्णपणे वेगळा राहिला आहे. तिने फाइन आर्ट्स आणि व्यावसायिक लिलाव या दोन भिन्न क्षेत्रांना जोडत स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. लहानपणी वाचनाची आवड असलेल्या मल्लिकाने एका कादंबरीतून महिला लिलावकर्तीची भूमिका वाचायला मिळाली आणि तिथूनच तिला या क्षेत्राबद्दल कुतूहल निर्माण झाले. हाच क्षण तिच्या आयुष्याची दिशा ठरवणारा ठरला.
मल्लिका सागरने अमेरिकेतील ब्रिन मॉर कॉलेज, फिलाडेल्फिया येथून आर्ट हिस्ट्रीमध्ये पदवी घेतली. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर तिने जागतिक दर्जाच्या लिलाव संस्थांमध्ये काम करण्याचा निर्णय घेतला.
अवघ्या 26 व्या वर्षी तिने न्यूयॉर्कमधील क्रिस्टीज (Christie’s) या जगप्रसिद्ध लिलाव संस्थेत पहिल्या भारतीय महिला लिलावकर्ती म्हणून काम करत इतिहास रचला. ही कामगिरी तिला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठी ओळख मिळवून देणारी ठरली.
IPL 2026 चा मिनी लिलाव केवळ खेळाडू खरेदी-विक्रीपुरता मर्यादित नाही, तर संघांच्या पुढील काही वर्षांच्या रणनीतीचा पाया ठरवणारा आहे. अशा वेळी अनुभव, अचूक वेळेचे भान, स्पष्ट संवाद आणि आत्मविश्वास या गुणांमुळे मल्लिका सागर या फ्रँचायझींच्या विश्वासार्ह ठरल्या आहेत.
लिलावादरम्यान प्रत्येक बोली पारदर्शकपणे, शिस्तबद्ध आणि जलदगतीने पार पाडणे हे मोठे आव्हान असते. मल्लिका सागर हे आव्हान अत्यंत शांतपणे आणि प्रभावी शैलीत पेलताना दिसत आहे.