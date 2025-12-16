English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Who Is Mallika Sagar: IPL 2026 Auction मध्ये खेळाडूंपेक्षा जास्त लक्ष वेधणारी मल्लिका सागर आहे तरी कोण? जाणून घ्या प्रेरणादायी प्रवास

IPL 2026 Mini Auction: आयपीएल 2026चा मिनी लिलाव आज अबू धाबी येथे सुरु झाला आहे आणि यावेळीही मल्लिका सागर या लिलावाचे संचालन करत आहेत. यामुळे  मल्लिका सागर नक्की कोण आहेत याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. चला ती नक्की कोण आहे याबाबदल जाणून घेऊयात.     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 16, 2025, 04:51 PM IST
Who Is Mallika Sagar: IPL 2026 Auction मध्ये खेळाडूंपेक्षा जास्त लक्ष वेधणारी मल्लिका सागर आहे तरी कोण? जाणून घ्या प्रेरणादायी प्रवास
Who is Mallika Sagar Auctioneer For IPL 2026

Who is Mallika Sagar Auctioneer For IPL 2026: टाटा आयपीएल 2026 चा बहुप्रतिक्षित मिनी लिलाव आज अबू धाबी येथे सुरु आहे. दुपारी 2.30 वाजता एतिहाद अरेना येथे सुरू झालेल्या लिलावात  देश-विदेशातील 369 खेळाडूंच्या आयपीएल भवितव्याचा फैसला होत आहे.  या संपूर्ण प्रक्रियेचे सूत्रधारपद यंदाही मल्लिका सागरकडे सोपवण्यात आले आहे. गेल्या काही वर्षांत मल्लिका सागर आयपीएल लिलावाचा महत्त्वाचा चेहरा बनली आहे. आयपीएल म्हंटल की  मल्लिका सागरछा चेहरा समोर येतो. चला आज जाणून घेऊयात की आयपीएलच्या लिलावाला दिशा देणाऱ्या मल्लिका सागर कोण आहे?तिचा अनोखा आणि प्रेरणादायी प्रवास कसा आहे ते जाणून घेऊयात. 

Add Zee News as a Preferred Source

आयपीएल लिलावाचा इतिहास 

आयपीएलच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात लिलावाची जबाबदारी प्रामुख्याने रिचर्ड मॅडली सांभाळत होते. त्यानंतर ह्यू एडमिड्स आणि नंतर चारु शर्मा यांनी ही भूमिका निभावली. मात्र 2024 पासून आयपीएल लिलावाची सूत्रे मल्लिका सागर च्या हाती आली आणि तेव्हापासून ती या भूमिकेला वेगळ्याच उंचीवर नेऊन ठेवले आहे. आयपीएल 2026 च्या मिनी लिलावात कोट्यवधी रुपयांच्या बोली, संघांची रणनीती आणि खेळाडूंवरील वाढता दबाव या सगळ्या गोष्टींचे संतुलन राखण्याची जबाबदारी मल्लिका सागर समर्थपणे पार पाडणार आहेत.

हे ही वाचा: IPL 2026 Auction LIVE: राजस्थान रॉयल्समध्ये आला नवीन खेळाडू! 7 कोटी 20 लाख रुपयांना विकला गेला

 

मल्लिका सागरची पार्श्वभूमी (Mallika Sagar Background )

1975 साली मुंबईत जन्मलेल्या मल्लिका सागर या एका सुशिक्षित आणि व्यावसायिक कुटुंबातून येतात. तिच्या करिअरचा प्रवास पारंपरिक क्रीडा क्षेत्रापेक्षा पूर्णपणे वेगळा राहिला आहे. तिने फाइन आर्ट्स आणि व्यावसायिक लिलाव या दोन भिन्न क्षेत्रांना जोडत स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. लहानपणी वाचनाची आवड असलेल्या मल्लिकाने एका कादंबरीतून महिला लिलावकर्तीची भूमिका वाचायला मिळाली आणि तिथूनच तिला या क्षेत्राबद्दल कुतूहल निर्माण झाले. हाच क्षण तिच्या आयुष्याची दिशा ठरवणारा ठरला.

शिक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय अनुभव (Mallika Sagar Education and Career)

मल्लिका सागरने अमेरिकेतील ब्रिन मॉर कॉलेज, फिलाडेल्फिया येथून आर्ट हिस्ट्रीमध्ये पदवी घेतली. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर तिने जागतिक दर्जाच्या लिलाव संस्थांमध्ये काम करण्याचा निर्णय घेतला.

हे ही वाचा: CSK Team Full Squad IPL 2026: आयपीएल ऑक्शन नंतर 'असा' असू शकतो चेन्नई सुपर किंग्सचा संघ! पहा सीएसके फुल स्क्वॉड

अवघ्या 26 व्या वर्षी तिने न्यूयॉर्कमधील क्रिस्टीज (Christie’s) या जगप्रसिद्ध लिलाव संस्थेत पहिल्या भारतीय महिला लिलावकर्ती म्हणून काम करत इतिहास रचला. ही कामगिरी तिला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठी ओळख मिळवून देणारी ठरली.

महिला लिलावकर्ती म्हणून नवे पर्व

  • क्रीडा क्षेत्रातील लिलाव हे नेहमीच पुरुषप्रधान मानले जात होते. मात्र मल्लिका सागरने  ही समजूत बदलून टाकली.
  • 2021 मध्ये तिने प्रो कबड्डी लीगच्या पहिल्या महिला लिलावकर्ती म्हणून काम करत नवा अध्याय लिहिला
  • त्यानंतर तिच्यावर महिला प्रीमियर लीग (WPL) च्या पहिल्या लिलावाचे सूत्रसंचालन करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. 
  • IPL 2024 मिनी लिलावात तिने आयपीएलमध्ये पदार्पण केले
  • IPL 2025 मेगा लिलाव (जेद्दाह, सौदी अरेबिया) यशस्वीरित्या पार पाडला
  • अलीकडेच झालेल्या महिला प्रीमियर लीगच्या मेगा लिलावातही तिनेच सूत्रधारपद भूषवले

हे ही वाचा: MI Team Full Squad IPL 2026: लिलावानंतर मुंबईच्या संघामध्ये असू शकतात हे खेळाडू!

 

IPL 2026 मिनी लिलावात मल्लिकांची भूमिका

IPL 2026 चा मिनी लिलाव केवळ खेळाडू खरेदी-विक्रीपुरता मर्यादित नाही, तर संघांच्या पुढील काही वर्षांच्या रणनीतीचा पाया ठरवणारा आहे. अशा वेळी अनुभव, अचूक वेळेचे भान, स्पष्ट संवाद आणि आत्मविश्वास या गुणांमुळे मल्लिका सागर या फ्रँचायझींच्या विश्वासार्ह ठरल्या आहेत.

लिलावादरम्यान प्रत्येक बोली पारदर्शकपणे, शिस्तबद्ध आणि जलदगतीने पार पाडणे हे मोठे आव्हान असते. मल्लिका सागर हे आव्हान अत्यंत शांतपणे आणि प्रभावी शैलीत पेलताना दिसत आहे.

 

 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
IPLIPL 2026Indian Premier LeagueIPL 2026 Auctioncricket

इतर बातम्या

Weekly Tarot Horoscope : लक्ष्मीयोग मेष ते मीन राशीसाठी कसं...

भविष्य