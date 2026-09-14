Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /कोण आहे शमीचा भाऊ मोहम्मद कैफ? घटस्फोटित महिलेवर लैंगिक शोषण केल्याचे आरोप, वाचा सविस्तर

कोण आहे शमीचा भाऊ मोहम्मद कैफ? घटस्फोटित महिलेवर लैंगिक शोषण केल्याचे आरोप, वाचा सविस्तर

भारताचा अनुभवी गोलंदाज मोहम्मद शमीच्या भावावर एका महिलेवर बलात्कार केल्याप्रकरणी मोहम्मद शमीचा भाऊ कैफ याच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 14, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 05:15 PM IST
कोण आहे शमीचा भाऊ मोहम्मद कैफ? घटस्फोटित महिलेवर लैंगिक शोषण केल्याचे आरोप, वाचा सविस्तर
Image Credit: मोहम्मद शमीच्या भावाच्या विरोधात गंभीर आरोपांखाली एफआयआर दाखल (फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: अमित शहा लालबागच्या राज्याच्या दर्शनासाठी थोड्याच वेळात...
2
3
4
5