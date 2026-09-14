/कोण आहे शमीचा भाऊ मोहम्मद कैफ? घटस्फोटित महिलेवर लैंगिक शोषण केल्याचे आरोप, वाचा सविस्तर

मागील काही काळापासून टीम इंडियाचे आणि आंतरराष्ट्रीय खेळाडू हे सातत्याने वादात सापडले आहेत. काही दिवसांपूर्वी दिल्ली कॅपिटल्सचा खेळाडूला देखील अटक करण्यात आली होती. आता क्रिकेट विश्वातून एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे, यामध्ये पुन्हा एका टीम इंडियाच्या खेळाडूचा भावावर अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. भारताचा अनुभवी गोलंदाज मोहम्मद शमीच्या भावावर एका महिलेवर बलात्कार केल्याप्रकरणी मोहम्मद शमीचा भाऊ कैफ याच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. महिलेने आरोप केला आहे की, कैफने लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन सहा वर्षे तिचे लैंगिक शोषण केले.
लखनौमधील आखायना पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या एफआयआरनुसार, पीडित महिला 2020 मध्ये एका ओळखीच्या मित्राच्या माध्यमातून मोहम्मद शमीचा भाऊ, मोहम्मद कैफ याला भेटली. त्यावेळी ती महिला गाझियाबादमधील एका उच्चभ्रू सोसायटीत राहत होती. आपल्या तक्रारीत, महिलेने म्हटले आहे की कैफने तिच्याशी लग्न करण्याचे वचन दिले होते. पीडितेच्या म्हणण्यानुसार, हे सर्व माहीत असूनही कैफ तिच्याशी लग्न करण्यास तयार होता आणि त्याच्या मुलाचाही याला काही आक्षेप नव्हता. लग्नाच्या बहाण्याने त्याने जवळपास दोन महिने तिचे लैंगिक शोषण केले आणि लग्न पुढे ढकलत राहिला.
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पीडित महिला घटस्फोटित असून तिला एक मुलगा आहे. पीडितेने त्याच्यावर नोकरी सोडण्यासाठी दबाव टाकल्याचाही आरोप केला आहे. तिच्या तक्रारीनंतर लखनौच्या अखियाना पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पीडितेने कैफचा भाऊ हसीब याच्यावर तिला धमकावल्याचाही आरोप केला आहे.
मोहम्मद कैफ हा भारतीय क्रिकेट संघाचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीचा भाऊ आहे. कैफ हा एक क्रिकेटपटू देखील आहे. उजव्या हाताचा मध्यमगती गोलंदाज असलेल्या कैफने 2021 मध्ये बंगाल संघाकडून देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये कैफने एकूण 14 प्रथम-श्रेणी सामने, 9 लिस्ट ए सामने आणि 1 टी20 सामना खेळला आहे. त्याने प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमध्ये 43 बळी घेतले आहेत, तर लिस्ट ए सामन्यांमध्ये त्याच्या नावावर 12 बळी आहेत. कैफमध्ये खालच्या क्रमांकावर फलंदाजी करण्याची क्षमता देखील आहे, परंतु बलात्काराच्या गंभीर आरोपांचा सामना केल्यानंतर त्याचे करिअर आता धोक्यात आले आहे.