Marathi News
विराट कोहली की रोहित शर्मा, दोघांपैकी कोण जास्त श्रीमंत? संपत्ती पाहून थक्क व्हाल

विराट कोहली आणि रोहित शर्मा या दोघांनी टी 20 आणि टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. तरी दोघांपैकी कोणाची संपत्ती जास्त आहे याबाबत जाणून घेऊयात. 

पूजा पवार | Updated: Aug 23, 2025, 06:09 PM IST
विराट कोहली की रोहित शर्मा, दोघांपैकी कोण जास्त श्रीमंत? संपत्ती पाहून थक्क व्हाल
(Photo Credit : Social Media)

Virat And Rohit Networth : रोहित शर्मा आणि विराट कोहली (Virat Kohli And Rohit Sharma) या टीम इंडियाच्या (Team India) दोन स्टार खेळाडूंनी भारतीय संघासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये मोठी कामगिरी करून देशाचं नाव उंचावलं. क्रिकेट विश्वात चमकदार कामगिरी केलेल्या या दोन स्टार खेळाडूंनी तिन्ही फॉरमॅटमध्ये टीम इंडियाचं नेतृत्व सुद्धा केलं. टी 20 वर्ल्ड कप 2024 विजयानंतर विराट कोहली आणि रोहित शर्मा या दोघांनी टी 20 फॉरमॅटमधून निवृत्ती जाहीर केली. तर मे 2025 मध्ये दोघांनी एकापाठोपाठ टेस्ट क्रिकेटमधून सुद्धा निवृत्ती घेतली. रोहित आणि विराट हे दोघे यशस्वी क्रिकेटर्स आहेत, परंतु दोघांपैकी कोणाची संपत्ती जास्त आणि कोण श्रीमंत आहे याविषयी जाणून घेऊयात. 

विराट आणि रोहितची संपत्ती किती? 

रोहित शर्माच्या संपत्तीबाबत बोलायचं झालं तर त्याची एकूण संपत्ती ही 214 कोटी रुपये आहे. त्याने ही कमाई BCCI, इंडियन प्रीमियर लीग, ब्रँड एंडोर्समेंट आणि स्पॉन्सरशिप डील्स या माध्यमातून केली आहे. रोहित सध्या टीम इंडियासाठी फक्त वनडे सामने खेळतो आणि बीसीसीआय त्याला वार्षिक 7 कोटी रुपये पगार देते.

दुसरीकडे विराट कोहलीची संपत्ती पहिली तर ती जवळपास 1050 कोटी आहे. विराट सध्या केवळ वनडे फॉरमॅटमध्ये खेळत असला तरी बीसीसीआयच्या सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टच्या लिस्टमध्ये तो ग्रेड A चा खेळाडू असल्याने त्याला 7 कोटी रुपये मिळतात. याशिवाय, त्याने एंडोर्समेंट्स, प्रायोजकत्व करार तसेच व्यावसायिक गुंतवणुकीद्वारे इतके मोठे साम्राज्य उभे केले आहे.

हेही वाचा : मुंबईच्या रस्त्यांवर नवी लॅम्बोर्गिनी कार चालवताना दिसला रोहित शर्मा, आलिशान कारची किंमत ऐकून धक्का बसेल

 

कोणत्या कंपन्यांसोबत जोडले गेलेत विराट कोहली? 

रोहित शर्मा हा एडिडास, CEAT,आईआईएफएल फाइनेंस शिवाय मॅक्स लाइफ इन्शुरन्स सह अनेक मोठ्या ब्रँडचा अम्बॅसिडर आहे. फायनेंशियल एक्स्प्रेसच्या सांगण्यानुसार रोहितचा इन्वेस्टमेंट  पोर्टफोलिओ सुद्धा चांगला असून स्टार्ट-अप्स आणि इतर ब्रँडमध्ये त्याने 89 कोटी रुपये गुंतवले गेले आहेत. 

विराट कोहलीने प्यूमा, ऑडी, MRF, Myntra सारख्या अनेक मोठ्या कंपन्यांसोबत काम केलं आहे. गुंतवणुकीबाबत बोलायचं झालं तर One8 आणि Wrogn या दोन कंपन्यांमध्ये विराट कोहली स्वतः सहमालक आहे. Myntra, Universal SPortsbiz सह अनेक कंपन्यांमध्ये सुद्धा गुंतवणूक केलीये. 

FAQ : 

BCCI कडून रोहित आणि विराट यांना किती पगार मिळतो?

दोघांनाही BCCI च्या ग्रेड A सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्ट अंतर्गत वार्षिक 7 कोटी रुपये मिळतात.

रोहित आणि विराट यांच्यापैकी कोणाची संपत्ती जास्त आहे?

विराट कोहलीची संपत्ती (1050 कोटी रुपये) रोहित शर्माच्या संपत्तीपेक्षा (214 कोटी रुपये) बरीच जास्त आहे.

रोहित शर्माने त्याची संपत्ती कशी कमावली आहे?

रोहित शर्माने BCCI करार, इंडियन प्रीमियर लीग (IPL), ब्रँड एंडोर्समेंट्स आणि स्पॉन्सरशिप डील्सद्वारे 214 कोटी रुपये कमावले आहेत.

विराट कोहलीने त्याची संपत्ती कशी कमावली आहे?

विराट कोहलीने BCCI करार, ब्रँड एंडोर्समेंट्स, प्रायोजकत्व करार आणि One8, Wrogn यासारख्या व्यावसायिक गुंतवणुकीद्वारे 1050 कोटी रुपये कमावले आहेत.

About the Author
Tags:
Virat Kohlirohit sharmamarathi newsCricket News

