कोण आहे नंदनी शर्मा? एकही आंतरराष्ट्रीय सामना न खेळता T-20 वर्ल्ड कपसाठी भारतीय संघात निवड

CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
Who Is Nandani Sharma?: एकही आंतरराष्ट्रीय सामना न खेळता ती T-20 विश्वचषकासाठी (t20 women world cup 2026 squad) भारतीय संघात नंदनी शर्मा सामील झाली आहे. तिला WPL नंतर थेट  T-20 वर्ल्ड कप मध्ये संधी देण्यात आली आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: May 5, 2026, 01:58 PM IST
Photo Credit: Nandini Sharma Instagram

Who is  nandani sharma selected for womens t20 world cup: अलीकडेच T-20 वर्ल्ड कपसाठी भारतीय महिला संघाची घोषणा करण्यात आली. संघ जाहीर होताच एका नावाने लक्ष खेचून घेतलं. हे नाव म्हणजे नंदनी शर्मा!  उत्तर प्रदेशातील सहारनपूर जिल्ह्यातील रणदेवा या छोट्याशा गावातून आलेली नंदनी शर्मा (Nandini Sharma) आज भारतीय महिला क्रिकेटमध्ये एक मोठं नाव बनण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. विशेष म्हणजे, तिने अजून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पणही केलेलं नाही, तरी तिची निवड थेट आयसीसी महिला टी२० विश्वचषक (ICC Women's T20 World Cup) साठी भारतीय संघात झाली आहे. त्यामुळे तिच्या या मोठ्या झेपेची चर्चा सध्या सर्वत्र होत आहे. चला ही नंदनी शर्मा नेमकी कोण आहे याबद्दल जाणून घेऊयात... 

साध्या घरातून मोठं स्वप्न बघणारी 

नंदनीचा प्रवास खूपच साध्या पार्श्वभूमीतून सुरू झाला. तिचे वडील श्याम सुंदर शर्मा पूर्वी गावात चहाची टपरी चालवत होते. नंतर कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी ते चंदीगडला स्थलांतरित झाले आणि तिथे काम करू लागले. आर्थिक परिस्थिती फार मजबूत नसतानाही त्यांनी मुलीच्या स्वप्नांना कधीच आड येऊ दिलं नाही.

क्रिकेटची आवड 

लहानपणापासूनच नंदनीला क्रिकेटची आवड होती. ती मुलांसोबत खेळत-खेळत मोठी झाली आणि हळूहळू तिने स्वतःची ओळख एक वेगवान गोलंदाज म्हणून निर्माण केली. तिच्या मेहनतीमुळे आणि सातत्यामुळे तिला पुढे संधी मिळत गेली.

आंतरराष्ट्रीय पदार्पणाआधीच मोठा टप्पा

2026 च्या महिला टी-20 विश्वचषकासाठी जाहीर झालेल्या 15 जणांच्या भारतीय संघात नंदनीचा समावेश झाला आहे. तिच्यासाठी हा खूप मोठा टप्पा आहे, कारण अनेक खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळल्यानंतरच अशी संधी मिळते.

का केली निवड?

भारतीय संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर हिने या निवडीबद्दल सांगताना स्पष्ट केलं की, इंग्लंडमधील खेळपट्ट्या वेगवान गोलंदाजांसाठी अनुकूल असतात. त्यामुळे नंदनीसारख्या फास्ट बॉलरचा संघात समावेश करणं रणनीतीचा भाग आहे.

वुमेन्स प्रीमियर लीगमधील दमदार कामगिरी

नंदनीने महिला प्रीमियर लीगमध्ये दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळताना आपली छाप पाडली आहे. विशेषतः गुजरात जायंट्सविरुद्धच्या सामन्यात तिने हॅटट्रिक घेतली आणि एकूण पाच विकेट्स मिळवल्या. या कामगिरीमुळे तिच्याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले. तिने चंदीगड सीनियर महिला संघ, नॉर्थ झोन आणि इंडिया बी संघाचंही प्रतिनिधित्व केलं आहे. 2025 मध्ये ती चंदीगड संघाची कर्णधारही होती, ज्यामुळे तिच्या नेतृत्वगुणांचीही दखल घेतली जाते.

कुटुंबाचा संघर्ष

नंदनी चार भावंडांमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. तिच्या बहिणीने अभियांत्रिकी शिक्षण पूर्ण केलं आहे, तर भाऊही शिक्षण आणि व्यवसायात गुंतलेले आहेत. संपूर्ण कुटुंबाने नंदनीच्या क्रिकेट कारकिर्दीत मोठा हातभार लावला आहे. गावातील लोकांच्या मते, लहानपणापासूनच तिच्या खेळात वेगळेपणा दिसत होता. मर्यादित साधनसामग्रीतूनही तिने सराव सुरू ठेवला आणि कधीही हार मानली नाही.

नंदनीकडून पुढील अपेक्षा

नंदनी शर्मा ही सध्या भारतीय महिला क्रिकेटमधील उदयोन्मुख खेळाडूंपैकी एक मानली जाते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अजून पदार्पण बाकी असलं तरी विश्वचषकासारख्या मोठ्या स्पर्धेत संधी मिळणं हे तिच्या क्षमतेचं मोठं द्योतक आहे. आता तिच्यावर सर्वांची नजर असेल की, ती या संधीचं सोनं करते का आणि भारतीय संघासाठी महत्त्वाची कामगिरी बजावते का, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरेल.

नंदनी शर्मा ही केवळ एक खेळाडू नाही, तर संघर्ष, मेहनत आणि चिकाटीचं जिवंत उदाहरण आहे. छोट्या गावातून जागतिक पातळीवर पोहोचण्याचा तिचा प्रवास अनेक तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. आगामी काळात तिचं नाव भारतीय क्रिकेटमध्ये आणखी मोठं होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

