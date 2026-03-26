IPL 2026 : संजू सॅमसन की आयुष म्हात्रे... CSK कडून कॅप्टन ऋतुराज गायकवाड सोबत ओपनिंगसाठी कोण उतरणार?

IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 ला (IPL 2026) 28 मार्च पासून सुरुवात होणार आहे. त्यापूर्वी बुधवारी मुंबईत आयपीएलच्या 19 व्या सीजनचा कॅप्टन्स डे पारपडला. यात 10 संघांच्या कर्णधारांचा समावेश होता. यावेळी चेन्नई सुपरकिंग्सचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडला (Ruturaj Gaikwad) यंदाच्या सीजनमध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सकडून (CSK) ओपनिंग कोण करणार याविषयी प्रश्न विचारण्यात आला. यावेळी ऋतुराज गायकवाडने संजू सॅमसनचं (Sanju Samson) नाव घेतलं. संजू सॅमसन याला आयपीएल 2026 च्या ऑक्शनपूर्वी राजस्थान रॉयल्सकडून ट्रेड करत चेन्नई संघात घेण्यात आलं होतं.
आयपीएल 2026 च्या कॅप्टन्स डे पूर्वी स्टार स्पोर्ट्स प्रेझेंटरने चेन्नई सुपरकिंग्सचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडला ओपनिंग जोडी विषयी प्रश्न विचारला. त्याने म्हटलं की, 'तू एम एस धोनीच्या बॅटिंग पोझिशनवर खुलासा केला नाही. तुम्ही म्हटलं की वेळ आल्यावर माहित होईल. पण तू संघाच्या बॅटिंग क्रमाबाबत तर सांगू शकतोस. आयुष म्हात्रे की संजू सॅमसन, ऋतुराज गायकवाड की संजू सॅमसन किंवा ऋतुराज आणि आयुष म्हात्रे कोण चेन्नई सुपरकिंग्ससाठी ओपनिंग करणार?'.
From the skipper himself Ruutu1331 reveals CSK's opening pair at CaptainsDay TATAIPL 2026 Starts 28 Mar, 5:30 PM
ऋतुराज गायकवाडने कन्फर्म केलं की संजू सॅमसन आणि तो स्वतः आयपीएल 2026 मध्ये सीएसकेसाठी ओपनिंग करणार आहे. संजू सॅमसनने ओपनर म्हणून टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये जबरदस्त प्रदर्शन केलं होतं. मग फक्त 5 सामने खेळून 300 पेक्षा जास्त धावा केल्या. संजू सॅमसनला स्पर्धेत प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंटचा पुरस्कार सुद्धा मिळाला होता. 5 सामन्यात त्याने 300 पेक्षा जास्त धावा केल्या. संजू सॅमसनचा असाच फॉर्म कायम राहावा असा विचार ते करतील.
आयुष म्हात्रे कोणत्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल हा प्रश्न आहे. तो तिसऱ्या क्रमांकावर येईल की त्याची जागा उर्विल पटेल घेईल? उर्विल हा देखील नंबर तीनसाठी एक प्रबळ दावेदार आहे. ऑलराऊंडर शिवम दुबे चौथ्या क्रमांकावर आणि डेवाल्ड ब्रेविस पाचव्या क्रमांकावर खेळू शकतो. प्रशांत वीरला पहिल्या सामन्यात पदार्पणाची संधी मिळू शकते. सीएसकेने त्याला 14.2 कोटी रुपयांना विकत घेतले आहे. धोनी सहाव्या किंवा सातव्या क्रमांकावर फलंदाजी करू शकतो.