W,W,W,W... 4 विकेट्स घेऊन RCB च्या विजयचा नायक ठरेलला हा गोलंदाज आहे तरी कोण? काश्मीरशी आहे खास नातं

Who is Rasikh Salam Dar took W W W W 4 Wickets in IPL 2026: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर (RCB) विरुद्ध लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) हा सामना आयपीएलमध्ये बुधवारी रंगला. या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरचा विजय झाला. त्यांनी विरुद्ध लखनऊ सुपर जायंट्सवर 5 विकेट्स घेतल्या आणि विजयाची चव चाखली. सामन्याचा खरा हिरो ठरला तो एक फारसा चर्चेत नसलेला वेगवान गोलंदाज आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरच्या या खेळाडूच नाव आहे रसिख सलाम डार! जम्मू-काश्मीरशी नाळ असलेल्या या खेळाडूने आपल्या भेदक गोलंदाजीने संपूर्ण सामना एका बाजूने फिरवून टाकला. या खेळाडूबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात...
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरचा रसिख सलाम डार हा उजव्या हाताचा वेगवान गोलंदाज आहे. हा आरसीबीचा अनकॅप्ड खेळाडू आहे. अनकॅप्ड भारतीय गोलंदाजांमध्ये ही कामगिरी उल्लेखनीय मानली जाते. त्याने बुधवारी रंगलेल्या सामन्यात केवळ २४ धावा देत ४ महत्त्वाच्या विकेट्स घेतल्या.
बेंगळुरूमधील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम येथे झालेल्या या लढतीत त्याने सुरुवातीलाच प्रभाव टाकला. चौथ्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर त्याने एडन मार्करम याला बाद करत लखनऊला पहिला धक्का दिला. यानंतर मधल्या षटकांतही त्याने आपला दबदबा कायम ठेवला. 15.5 षटकांत आयुष बडोनी याला झेलबाद करून त्याने लखनऊची धावगती रोखली. डेथ ओव्हर्समध्ये तर त्याची गोलंदाजी अधिकच घातक ठरली. 20 व्या षटकात त्याने मुकुल चौधरी याला बोल्ड केले आणि शेवटच्या चेंडूवर आवेश खान यालाही बाद करत डावाचा शेवट गाजवला.
146धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना आरसीबीने आक्रमक फलंदाजी करत फक्त 15.1 षटकांत सामना जिंकला. या विजयामध्ये रसिख सलाम डारची गोलंदाजी निर्णायक ठरली आणि त्यामुळेच तो या सामन्याचा खरा गेम-चेंजर ठरला.
रसिखच्या या शानदार कामगिरीमुळे लखनऊची संपूर्ण टीम 146 धावांवर आटोपली. आरसीबीसाठी अनकॅप्ड खेळाडूंच्या सर्वोत्तम गोलंदाजीच्या कामगिरीत ही नोंद महत्त्वाची मानली जाते. या यादीत हर्षल पटेल (5/27 विरुद्ध मुंबई, 2021) अव्वल स्थानी आहे, तर श्रीनाथ अरविंद आणि केपी अप्पन्ना यांचीही उल्लेखनीय कामगिरी आहे. श्रीनाथ अरविंद दुसऱ्या क्रमांकावर असून, त्याने 2011 मध्ये पंजाबविरुद्ध 14 धावांत 4 बळी घेतले होते तर केपी अप्पन्ना तिसऱ्या क्रमांकावर असून, त्याने 2012 मध्ये राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध 19 धावांत 4 बळी घेतले होते.
Rasikh Bhuvi, a wicket each! pic.twitter.com/CPRUQxCL8E
— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) April 15, 2026
बुधवारी खेळल्या गेलेल्या आयपीएलच्या या मनोरंजक सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरने (आरसीबी) लखनऊ सुपर जायंट्सचा (एलएसजी) 5 गडी राखून पराभव केला. नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेल्या एलएसजीचा संघ 146 धावांत सर्वबाद झाला आणि आरसीबीने अवघ्या 15.1 षटकांत सामना जिंकला.