English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
CSK VS RR : आयपीएल 2026 च्या पहिल्याच सामन्यात चेन्नई सुपरकिंग्सचा दारुण पराभव झाला. चेन्नईचा आयपीएलच्या इतिहासातील हा दुसरा सर्वात मोठा पराभव होता. यानंतर कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने बोलताना विशेषतः दोन खेळाडूंचा उल्लेख केला. 

पूजा पवार | Updated: Mar 31, 2026, 06:56 AM IST
CSK च्या पराभवानंतर कर्णधार ऋतुराजने कोणावर फोडलं खापर? 'या' दोन खेळाडूंचं घेतलं नाव
(Photo Credit - Social Media)

IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीगच्या इतिहासात तब्बल पाचवेळा विजेतेपद पटकावणाऱ्या चेन्नई सुपरकिंग्सच्या 19 व्या सीजनची सुरुवात अतिशय खराब झाली. प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या चेन्नई सुपरकिंग्सला (CSK) राजस्थान रॉयल्सच्या फलंदाजांनी 127 धावांवर ऑलआउट केलं, त्यानंतर अवघ्या 12.1 ओव्हरमध्ये 128 धावा करून राजस्थान रॉयल्सने 8 विकेट्स राखून सामना जिंकला. आयपीएल 2026 च्या (IPL 2026) पहिल्याच सामन्यात चेन्नईला मिळालेल्या या पराभवामुळे कर्णधार ऋतुराज गायकवाड हा फार नाराज दिसला. चेन्नईचा आयपीएलच्या इतिहासातील हा दुसरा सर्वात मोठा पराभव होता. 

Add Zee News as a Preferred Source

कोणावर फोडलं खापर? 

चेन्नई सुपरकिंग्सचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने पराभवानंतर सुद्धा कोणत्याही खेळाडूवर खापर फोडण्याऐवजी सांगितलं की सर्व खेळाडूंनी यातून शिकायला हवं आणि चुका सुधारण्यावर फोकस केला पाहिजे. ऋतुराज गायकवाडने दोन खेळाडूंचं नाव घेऊन त्यांची तारीफ सुद्धा केली. त्याने राजस्थान रॉयल्सचे गोलंदाज जोफ्रा आर्चर आणि नांद्रे बर्गर यांच्या गोलंदाजीचं कौतुक केलं. तो म्हणाला राजस्थान रॉयल्सने कमाल गोलंदाजी केली. 

काय म्हणाला ऋतुराज गायकवाड? 

लाजिरवाण्या पराभवानंतर ऋतुराज गायकवाड म्हणाला की, 'खरं सांगायचं तर आमच्यासाठी हे थोडं कठीण होतं. सुरुवातीला जोफ्रा आर्चर आणि नांद्रे बर्गने खूप चांगल्या लेंथने गोलंदाजी केली, त्यासमोर गोलंदाजी करणं खूप कठीण बनलं होतं. एवढंच नाही तर स्पिनर्सला सुद्धा पिचमधून मदत मिळत होती. सुरुवातीला फलंदाजी करणं चांगलं नव्हत. जोफ्रा आर्चर आणि बर्गरने खूप चांगली गोलंदाजी केली. पिच अशी होती की मीडियम पेसर्स आणि स्पिनर्स दोघांनाही मदत मिळावी. 

150-160 धावा करू शकलो असतो : 

कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने संघाच्या फलंदाजीबाबत म्हंटलं की, 'आम्ही उत्कृष्ट फलंदाजी करू शकलो असतो. आम्ही 150-160 धावा करू शकलो असतो. पण आजकालच्या क्रिकेटमध्ये हे सांगणं मुश्किल आहे की कोणता स्कोअर पुरेसा आहे. मी या पराभवामुळे निराश नाही आहे. फक्त आज आमचा दिवस नव्हता आणि पिच सुद्धा थोडी अवघड होती. हा सामना मागे सोडून आम्ही पुढे जाऊ. तिसऱ्या दिवशी आमचा पुढील सामना आहे, त्यामुळे गरजेचं आहे की आम्ही सकारात्मक राहावं'. 

राजस्थान रॉयल्सची प्लेईंग 11: यशस्वी जयस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग (कर्णधार), ध्रुव जुरेल (विकेटकिपर), शिमरॉन हेटमायर, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवी बिश्नोई, ब्रिजेश शर्मा

चेन्नई सुपरकिंग्सची प्लेईंग 11 : संजू सॅमसन, रुतुराज गायकवाड (कर्णधार), आयुष म्हात्रे, मॅथ्यू शॉर्ट, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा (विकेटकिपर), जेमी ओव्हरटन, नूर अहमद, मॅट हेन्री, अंशुल कंबोज, खलील अहमद

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
IPL 2026cricketRuturaj Gaikwadcsk vs RRmarathi news

इतर बातम्या

