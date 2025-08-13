अर्जुन तेंडुलकरचा साखरपुडा, श्रीमंत कुटुंबाशी बांधली गेली लग्नगाठ; कोण आहे 'ती'?

क्रिकेटचा देव समजल्या जाणाऱ्या सचिन तेंडुलकरच्या मुलाचा साखरपुडा झाला आहे. अर्जुन तेंडुलकर लवकरच बोहल्यावर चढणार आहे. अर्जुन तेंडुलकर कुणाशी लग्नगाठ बांधणार याबाबत चर्चा सुरु झाली आहे.
अर्जुन तेंडुलकर सानिया चंदोकसोबत साखरपुडा झाला आहे. सानिया चंडोका रवि घईची मुलगी आहे. मुंबईतील नामांकित कुटुंबाशी यांचा संबंध आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अर्जुनच्या भावी पत्नीचा संबंध सारा तेंडुलकरशी देखील आहे.
रवी घई इंटरकॉन्टिनेंटल मरीन ड्राइव्ह हॉटेल आणि ब्रुकलिन क्रीमरी (कमी कॅलरीज असलेले आईस्क्रीम ब्रँड) चे मालक आहेत. साखरपुडा समारंभ अतिशय खाजगी होता. दोन्ही कुटुंबांचे खास पाहुणे आणि मित्रमंडळी उपस्थित होते. सचिन आणि घई कुटुंबाने अद्याप साखरपुड्याबद्दल कोणतेही विधान दिलेले नाही.
इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, हा सोहळा अतिशय जवळचा होता, ज्यामध्ये जवळचे मित्र आणि कुटुंब उपस्थित होते. 25 वर्षीय अर्जुन हा वेगवान गोलंदाज अष्टपैलू खेळाडू आहे जो गोव्याकडून स्थानिक क्रिकेटमध्ये खेळतो आणि आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्सकडूनही खेळला आहे. मुंबईतील सर्वात प्रमुख व्यावसायिक कुटुंबांपैकी एक असलेल्या सानियाला प्रसिद्धीपासून दूर राहणे पसंत आहे.
अर्जुन तेंडुलकर त्याच्या क्रिकेट प्रवासाला हळूहळू आकार देत आहे. तो सध्या स्थानिक क्रिकेटमध्ये गोव्याचे प्रतिनिधित्व करतो आणि २०२५ च्या इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये मुंबई इंडियन्स संघाचा भाग होता. त्याच्या व्यावसायिक कारकिर्दीची सुरुवात २०२०/२१ च्या स्थानिक हंगामात मुंबईपासून झाली, त्याने हरियाणाविरुद्धच्या टी-२० सामन्यात पदार्पण केले. वरिष्ठ क्रिकेटमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी, त्याने आधीच ज्युनियर स्तरावर मुंबईचे प्रतिनिधित्व केले होते आणि भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाचा भाग होता.