नुसते सिक्स, फोर... 26 बॉलमध्ये 122 रन! भारतीय बॉलर्सला सळो की पळो करुन सोडणारा 19 वर्षीय तरुण

Who Is Sameer Minhas: 19 वर्षांखालील आशिया चषक जिंकण्याचं भारतीय संघाचं स्वप्न रविवारी भंग पावलं. यासाठी कारणीभूत ठरलेल्या अनेक कारणांपैकी एक ठरला तो समीर मिनहास! 19 वर्षांखालील एकदिवसीय क्रिकेटमधील अनेक विक्रम मोडत या तरुणाने भारताविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात एकट्याने 192 धावा केल्या. त्याच्या या कामगिरीची जगभरात चर्चा होत आहे. या खेळीसाठी त्याला अंतिम सामन्यात सामनावीर आणि मालिकावीर पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. भविष्यातील उज्जवल खेळाडूंपैकी आपण नक्कीच एक आहोत असा विश्वास त्याच्या या कामगिरीमुळे निर्माण झाला असून पाकिस्तानी चाहत्यांना त्याने सुखद धक्का दिला आहे. या खेळीत त्याने 113 चेंडूंमध्ये 17 चौकार आणि 9 षटकांच्या मदतीने 172 धावा केल्या. ही त्याच्या कारकिर्दीमधील सर्वोत्तम खेळींपैकी एक ठरली. त्याच्या या खेळीच्या जोरावरच पाकिस्तानने अंतिम सामन्यात भारताचा 191 धावांनी धुव्वा उडवत जेतेपदावर नाव कोरलं. भारताचा हा 19 वर्षांखालील आशिया चषक स्पर्धेतील सर्वात मोठा पराभव ठरला.
समीर मिनहासचे वडील काशिफ मिनहास हे सुद्धा पाकिस्तानकडून 19 वर्षांखालील संघातून क्रिकेट खेळले आहेत. त्यांनी त्यांची दोन्ही मुलं समीर आणि अराफत यांच्यातील क्रिकेटची प्रतिभा लहान वयातच ओळखली. थोरला अराफत आणि धाकट्या समीरला त्यांनी क्रिकेटर होण्यासाठी प्रोत्साहन देत त्यासाठी जे जे करता येईल ते केलं. 2023 ते 2024 दरम्यान अराफत पाकिस्तानसाठी चार टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळला. मुलांना क्रिकेट प्रशिक्षणासाठी उत्तम सुविधा मिळाव्यात म्हणून मिनहास कुटुंब लाहोरला स्थायिक झालं. समीर लवकरच वडील आणि मोठ्या भावाच्या पावलावर पाऊल ठेवत दमदार कामगिरी करेल असा विश्वास घरातील लोकांना वाटत होता. 12 डिसेंबर रोजी 19 वर्षांखालील आशिया चषक स्पर्धेतील मलेशियाविरुद्धच्या सामन्यात समीरने नाबाद 177 धावांची खेळी करुन सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. मात्र पुढच्या तीन सामन्यांमध्ये त्याची कामगिरी सुमार राहिली. यात त्याने 9, 4 आणि 69 धावा केल्या.
उजव्या हाताने फलंदाजी करणाऱ्या या तरुणाने मोठ्या आणि अत्यंत महत्त्वाच्या अंतिम सामन्यावर आपली छाप सोडली. पारंपारिक प्रतिस्पर्धी भारताविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात खेळताना काही अतिरिक्त दबाव असतो का असे पाकिस्तानने सामना जिंकल्यानंतर विचारले असता, समीरने, "भारत विरुद्ध पाकिस्तान हा नेहमीच मोठा आणि महत्त्वाचा सामना असतो. परंतु वैयक्तिकरित्या, मला कोणताही अतिरिक्त दबाव जाणवला नाही. मी फक्त माझा नैसर्गिक खेळ खेळण्याचा प्रयत्नात होतो आणि त्यावरच मी लक्ष केंद्रित केले," असं उत्तर दिलं. समीरने भारताविरुद्धच्या रविवारच्या खेळीत 17 चौकार आणि 9 षटकार लगावले. म्हणजेच त्याने 68 (17X4) आणि 54 (9X6) अशा 122 धावा अवघ्या 26 बॉलमध्ये केल्या.
समीर भारताविरुद्ध खेळताना आपल्या शॉट सिलेक्शनबद्दल कधीही संभ्रमात दिसला नाही. तो वेगवान गोलंदाजांना दोन्ही बाजूला चौकार लगावत होता आणि फिरकीपटूंवर तुटून पडला होता. त्याने 19 वर्षांखालील आशिया चषक स्पर्धेतील भारताचा सर्वात प्रभावी गोलंदाज दीपेश देवेंद्रनच्या गोलंदाजीवरही फटकेबाजी केली. दीपेशच्या गोलंदाजीवर समीरने 52 धावा केल्या. त्यानंतर ऑफस्पिनर कनिष्क चौहानच्या गोलंदाजीवर 28 चेंडूत 42 धावा केल्या. समीर मिन्हासने 19 वर्षांखालील आशिया चषक स्पर्धेत एकूण 471 धावा केल्या. 157 ची सरासरी आणि 117.45 च्या स्ट्राईक रेटसहीत त्याने फटकेबाजी केली. समीर पुढील महिन्यात आयसीसीच्या 19 वर्षांखालील विश्वचषक स्पर्धेत खेळताना दिसणार आहे.