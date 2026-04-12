Sanju Samson: "प्रत्येक सामन्याला या..." संजू सॅमसनसाठी कोण आहे 'लकी चार्म'? मैदानावरच केला खुलासा

Who is Sanju Samson Lucky Charm: आयपीएल 2026 मध्ये शनिवारी चेन्नई विरुद्व दिल्ली असा सामना रंगला. या सामन्यात एक शानदार क्षण पाहायला मिळाला. या क्षणाची सगळेच आतुरतेने वाट बघत होते. हा क्षण म्हणजे सीएसकेच्या संजू सॅमसनची दमदार खेळी. या दमदार खेळीने सगळ्यांचेच लक्ष वेधून घेतले. काही सामन्यांपासून फॉर्मसाठी झगडणाऱ्या या विकेटकीपर-फलंदाजाने दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध जबरदस्त पुनरागमन करत शानदार शतक झळकावले. चेन्नई सुपर किंग्सच्या जर्सीत खेळताना सुरुवातीचे तीन सामने संजू सॅमसनसाठी खास ठरले नव्हते. त्याच्या कामगिरीवर टीका होऊ लागली होती आणि चाहत्यांमध्येही थोडी निराशा दिसत होती. मात्र, मोठे खेळाडू दबावातच आपली खरी क्षमता दाखवतात, हे संजूने पुन्हा एकदा सिद्ध केले. त्यांनी 56 चेंडूंमध्ये 115 धावांची तुफानी खेळी करत सामन्याचा रंगच बदलून टाकला.
या खेळीदरम्यान त्याचा आत्मविश्वास, शॉट सिलेक्शन आणि टायमिंग जबरदस्त होते. चौकार-षटकारांचा पाऊस पाडत त्याने विरोधी गोलंदाजांची अक्षरशः धुलाई केली. विशेष म्हणजे, आयपीएल 2026 मधील हे पहिले शतक ठरले, ज्यामुळे त्याच्या कामगिरीची चर्चा अधिकच रंगली. डाव संपल्यानंतर मिड-इनिंग ब्रेकमध्ये त्यांनी ब्रॉडकास्टरशी संवाद साधला. त्या वेळी त्याच्या चेहऱ्यावर समाधान आणि आनंद स्पष्ट दिसत होता. याच संवादात त्याने एक मजेशीर आणि मन जिंकणारा खुलासा केला.
माजी भारतीय प्रशिक्षक आणि समालोचक रवि शास्त्री यांच्याशी बोलताना संजूने त्यांना आपला 'लकी चार्म' म्हटले. ते म्हणाले की, “जेव्हा जेव्हा सामना सुरू होण्यापूर्वी तुमची भेट होते, तेव्हा माझ्यासाठी गोष्टी चांगल्या घडतात. त्यामुळे शक्य असेल तर प्रत्येक सामन्याला या.” त्याच्या या विधानाने वातावरण हलकेफुलके झाले आणि चाहत्यांनाही ते खूप आवडले.
या शतकासह संजू सॅमसनने आणखी एक खास विक्रम आपल्या नावावर केला. आयपीएलच्या इतिहासात तीन वेगवेगळ्या फ्रँचायझींसाठी शतक करणारा तो केवळ दुसरा खेळाडू ठरला. याआधी केएल राहुलने अशी कामगिरी केली होती. संजूने यापूर्वी राजस्थान रॉयल्स आणि दिल्ली कॅपिटल्ससाठी शतक झळकावले होते, आणि आता चेन्नई सुपर किंग्ससाठीही हे यश मिळवले.
आता आयपीएलमध्ये त्याच्या नावावर एकूण चार शतके झाली आहेत, जे त्याच्या सातत्यपूर्ण आणि प्रभावी खेळीचे प्रतीक आहे. या इनिंगमुळे त्याने केवळ टीकाकारांना उत्तर दिले नाही, तर आपल्या संघालाही आत्मविश्वास दिला.
Sanju Samson celebrated his century in Superstar Rajinikanth's famous Padaiyappa style gesture #CSKvsDC pic.twitter.com/IT8HR0PlRA
— Deepu (@deepu_drops) April 11, 2026
एकंदरीत, हा सामना आणि संजू सॅमसनची खेळी त्याच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. दबावाखाली उत्कृष्ट प्रदर्शन करून त्यांनी पुन्हा एकदा दाखवून दिले की तो मोठ्या मंचावर चमकण्यासाठीच बनला आहे.