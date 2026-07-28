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कोण आहे सारांश जैन? माजी क्रिकेटपटूचा मुलगा आता भारताच्या कसोटी संघात! खेळणार वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागी

Who is Saransh Jain: श्रीलंकेविरुद्धच्या आगामी दोन सामन्यांच्या मालिकेसाठी, दुखापतग्रस्त वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागी निवड झाल्यामुळे अष्टपैलू खेळाडू सारांश जैनला भारतीय कसोटी संघात पहिल्यांदाच बोलावणे मिळाले आहे.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 28, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 02:21 PM IST
कोण आहे सारांश जैन? माजी क्रिकेटपटूचा मुलगा आता भारताच्या कसोटी संघात! खेळणार वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागी
Image Credit: Saransh Jain (Photo Credit: PTI)

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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