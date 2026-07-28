/कोण आहे सारांश जैन? माजी क्रिकेटपटूचा मुलगा आता भारताच्या कसोटी संघात! खेळणार वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागी

India Test Squad: मध्य प्रदेशचा अनुभवी अष्टपैलू खेळाडू सारांश जैन याला अखेर भारतीय कसोटी संघात पहिल्यांदाच स्थान मिळाले आहे. वॉशिंग्टन सुंदर दुखापतीमुळे मालिकेबाहेर गेल्यानंतर निवड समितीने जैनवर विश्वास दाखवला आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) श्रीलंकेविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेसाठी संघ जाहीर केला असून, दुखापतीमुळे वॉशिंग्टन सुंदर उपलब्ध नसल्याने त्याच्या जागी सारांश जैनची निवड करण्यात आली आहे. ही निवड जैनच्या अनेक वर्षांच्या सातत्यपूर्ण देशांतर्गत कामगिरीचे फलित मानली जात आहे.
31 मार्च 1993 रोजी इंदूर येथे जन्मलेल्या सारांश जैनने 2014-15 च्या रणजी हंगामात मध्य प्रदेशकडून प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. त्यानंतर त्याने हळूहळू संघातील महत्त्वाचा खेळाडू म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली. उजव्या हाताने ऑफस्पिन गोलंदाजी आणि डावखुऱ्या फलंदाजीची जोड असलेला जैन संघाला दोन्ही विभागांत योगदान देणारा अष्टपैलू खेळाडू मानला जातो. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये त्याने 54 सामन्यांत 2,223 धावा करताना 188 विकेट्सही आपल्या नावावर जमा केले आहेत. त्याच्या खात्यात दोन शतके आणि 14 अर्धशतकेही आहेत.
Saransh Jain has earned his maiden Test call-up— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) July 28, 2026
Take a look at the new off-spinner, who set the stage on fire with his stunning 5/49 in the Duleep Trophy final. pic.twitter.com/VIlTxFDhAy
गेल्या देशांतर्गत हंगामात सारांश जैनने उत्कृष्ट कामगिरी करत मध्य प्रदेशच्या रणजी मोहिमेत महत्त्वाची भूमिका बजावली. सात सामन्यांत 518 धावा आणि 30 विकेट्स घेत त्याने निवडकर्त्यांचे लक्ष वेधून घेतले. या कामगिरीच्या जोरावर त्याची भारत 'अ' संघात निवड झाली. श्रीलंका 'अ' विरुद्धच्या अनधिकृत कसोटी मालिकेतही त्याने प्रभावी गोलंदाजी करत दोन सामन्यांत सात विकेट्स घेतल्या. दुसऱ्या सामन्याच्या पहिल्या डावातील चार विकेट्सची कामगिरी विशेष गाजली.
सारांशचा क्रिकेटशी संबंध लहानपणापासूनच जोडला गेला. त्याचे वडील सुभोध जैन हे मध्य प्रदेशकडून रणजी क्रिकेट खेळलेले माजी क्रिकेटपटू असून, त्यांनीच सारांशला क्रिकेटचे प्राथमिक प्रशिक्षण दिले.
2014 मध्ये सारांश ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर असताना त्याच्या वडिलांना तोंडाच्या कर्करोगाचे निदान झाले. मुलाचे लक्ष क्रिकेटवर राहावे म्हणून कुटुंबाने ही गोष्ट काही काळ त्याच्यापासून लपवून ठेवली. भारतात परतल्यानंतर त्याला वडिलांवर शस्त्रक्रिया आणि उपचार झाल्याचे समजले. उपचारांमुळे काही काळ बोलता न आल्याने सुभोध जैन यांनी मुलासाठी एक चिठ्ठी लिहिली होती. त्यात त्यांनी, "तू फक्त तुझ्या खेळावर लक्ष केंद्रित कर, मी लवकर बरा होईन," असा संदेश दिला होता. सारांश अनेकदा सांगतो की, त्या काही शब्दांनी त्याला आयुष्यात आणि क्रिकेटमध्ये पुढे जाण्याची नवी प्रेरणा दिली.
सारांशचे मोठे बंधूही क्रिकेट खेळत होते. मात्र त्यांनी पुढे हा खेळ सोडला, तर सारांशने मेहनत सुरू ठेवली. क्रिकेटचा वारसा आणि कुटुंबाचा पाठिंबा यामुळेच आज त्याला भारतीय कसोटी संघात स्थान मिळवण्याचे स्वप्न साकार करता आले आहे.
आता श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत संधी मिळाल्यास देशांतर्गत क्रिकेटमधील यश आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही कायम ठेवण्याचे आव्हान सारांश जैनसमोर असणार आहे.